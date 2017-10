Visit Kangasala -sivusto avautui

Mitä tapahtuu yöllä? Ovatko kaikki nukkumassa vai valvooko joku? The Bätmäns -lastenklubilla lauantaina 21. lokakuuta Kangasala-talossa selvitetään yhdessä, mitä kaikkea tapahtuu lasten nukkuessa.

The Bätmäns on Helsingin Käpylästä tuleva lastenorkesteri. Vuonna 2016 orkesteri esitti Kansallisteatterissa Kaverin Kaa -lastenklubia. Tänä vuonna vuorossa on ollut Yöseikkailu.

Yöseikkailu alkaa kello 14 Kangasala-talon aulatiloissa, joissa lapset pääsevät askartelemaan ennen keikkaa The Bätmäns -orkesterin kanssa. Itse keikalle lasten kannattaa ottaa mukaan oma taskulamppu.

Maalailevia tarinoita ja pirteää poppia esittävä The Bätmäns vie kuulijansa matkalle maailman eri paikkoihin. Lauluissa liikutaan maalla, ilmassa ja merten syvyyksissä. The Bätmänsin matkassa vastaan voi tulla poliisi, merirosvo, muurahainen tai vaikka pallokala.

Yöseikkailu sopii koko perheelle. Kulttuuriosuuskunta Terän tuottama tapahtuma kestää noin tunnin.