Penttilän joululaatikot syntyvät perhepiirin perinteisillä resepteillä

– Tämä on tällaista Pelle Pelottoman elämää, joistain jutuista tulee jotain ja joistain ei.

Näin sanoo 50 vuotta täyttävä Heikki Penttilä urastaan lähiruoan markkinoiden kehittäjänä. Hän on ”takapiruna” kolmessakin eri yrityksessä ja markkinoilla on parhaillaan tapahtumassa hienoja asioita.

– Sen verran voin kertoa, että pikaruokamaailmaan on tulossa uusi konsepti. Samoin suoramyynnin asiakaskunta tulee laajenemaan uusien markkinointikanavien kautta, Penttilä kertoo.

Vaikeuksien kautta uudelle uralle

Lampurina aiemman työuransa tehnyt Heikki Penttilä joutui kovaan kouluun, kun yhdestä emolampaasta löytyi aivorappeumaa aiheuttavan sairauden vasta-aineita, ja kaikki eläimet jouduttiin hävittämään kymmenen vuotta sitten.

– Sellaista kohtaloa en toivo pahimmalle vihamiehellenikään, mies sanoo.

Lampaat lähtivät, ja muutama vuosi meni miettiessä, mitä vielä jaksaisi tehdä. Elämä kuitenkin voitti, ja lammasfarmariaikana aloitettu lähiruoka-toiminta löysi uusia muotoja ruoanvalmistuksesta.

Ruoantuotannossa Penttilän tila on kokeillut erilaisia tuotteita.

– Olemme tehneet laatikoita ja kiusauksia, mutta viime aikoina tuotanto on keskittynyt erityisesti perunarieskaan.

Rieskaa valmistetaan kahta kokoa, ja markkinat vetävät hyvin. Erityisesti Penttilä kiittää Pirkanmaan Osuuskauppaa sujuvasta yhteistyöstä eri tuotteiden menekin testaamisessa. Tuotteita myydään myös Niitty-Seppälän kesätorilla ja Suttisen tilan myymälässä. Omaa myyntiä Penttilän tilalla on vain kahtena päivänä vuodessa.

Rieska ja laatikot syntyvät aidoista raaka-aineista

Penttilän tilan kaikki tuotteet tehdään käsittelemättömistä raaka-aineista. Tilan päätuote on perunarieska. Muita tuotteita ovat juuresrieska, Tortilla de patatas sekä makkarat Bratwurst ja Leberkäse.

– Perunat tulevat Lammilta ja Valkeakoskelta valmiiksi pestyinä, porkkanat ja lantut taas Tammelasta. Jauhot ostamme Vääksyn myllystä, ja öljy on tehty kotimaisesta rypsistä. Makkaroihin käytettävä liha tulee pienteurastamoista. Maidon ostamme tilamaitona Jokiselta tuosta kilometrin päästä, Heikki Penttilä luettelee.

Suolaa ja sokeria lukuun ottamatta kaikki tuotteet ovat lähituotteita.

– Meiltä usein kysytään vähälaktoosista ja laktoositonta. Meidän käyttämämme maito on homogenisoimatonta tilamaitoa, joten se ilmeisesti sopii useimmille laktoosi-intolerantikoille.

Maitoa on tilan tuotteista ainoastaan joululaatikoissa, joita on myynnissä myös Penttilän tilan pop up -kaupassa 22.12. kello 15–20. Tuolloin myytävänä on lisäksi rieskoja ja rosollia.

Yhteistyökuvioita muiden tuottajien kanssa

Reilut pari vuotta sitten Heikki Penttilä löysi siulunveljen Somerolta. Mikko Välttilä tuottaa ulkokananmunia, joita munivat kanat saavat ulkoilla vapaasti niin halutessaan ympäri vuoden. Kananmunia myydään tuottajille MunaEggsPress -palvelun kautta ympäri Suomea.

Kananmunien lisäksi myytävänä on valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteita, kuten Penttilän tilan Akun Original perunarieskaa ja Akun Pikkurieskaa.

– EggsPress.fi-jakelun kautta tavoitamme asiakkaita Kemijärveltä Raaseporiin ja Vaasasta Joensuuhun, Penttilä kertoo.

Jakelureittejä on kaikkiaan 19, ja yhtä niistä ajaa Heikki Penttilä. Myyntipisteitä reiteillä on yhteensä 350.

Toinen yhteistyökuvio, jossa Penttilän tila on mukana, on tilatori.fi. Sillä on Pirkanmaalla sama jakelu kuin EggsPressillä, mutta lisäksi tarjolla muun muassa tyrnituotteita ja naudanlihaa.

Vaihtelevaa työtä

– Tässä työssä parasta ovat vaihtelevat päivät ja mukavat ihmiset. Sekin on kivaa, että aina välillä saa jotain uutta aikaiseksi, Heikki Penttilä kiittelee.

Mies ei itse ole ruoantuotannossa mukana, mutta melkein kaikessa muussa kylläkin. Hän hoitaa markkinointia ja sen kehittämistä, myyntiä, laskutusta sekä jakelua. Lisäksi hän noutaa raaka-aineet suoraan tuottajilta.

– Autojen mittareihin kertyy vuodessa työajoa noin 60 000 kilometriä. Tunteinakin tuo tekee aika paljon. Onneksi ajaessa pystyy hoitamaan asioita hands free -laitteiden avulla.

Penttilän tila työllistää isännän lisäksi muitakin. Hiljaisina aikoina työntekijöitä on yksi tai kaksi, joulusesonkina viisi. Kiireisin aika tilalla on joulukuun puolivälistä jouluun.

Yllätyksiäkin sattuu joskus.

– Sain juuri kippikeittimen korjattua. Onneksi on suomalainen tuote, ja varaosa saatiin nopeasti, Penttilä sanoo.

Juhlakahvit vasta heinäkuussa

Koska Heikki Penttilän syntymäpäivä osuu juuri kiireisimmän joulusesongin aikaan, hän viettää merkkipäivänsä työn merkeissä.

– Onhan tämä hyvä syy tietysti istua alas ja keskustella yhteistyökumppaneiden kanssa hyvän ruoan ääressä, mies tuumaa.

Isommat juhlat ovat luvassa vasta kesällä.

– Kirkastusjuhlien palokunnan marssin jälkeen sopii tulla kahville, Penttilä sanoo.

Itse juhlapäivää Penttilä ei koe merkittäväksi virstanpylvääksi.

– Tässä on oltu 25 vuotta yrittäjänä ja saman verran on jäljellä, jos elonpäiviä riittää, hän naurahtaa.

Miehen tavoitteena on pienten tuottajien markkinoiden kehittyminen.

– On hieno asia, että ihmiset alkavat hiljalleen käyttää pienyrittäjien tuotteita.