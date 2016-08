Temal vie Tiina Anttilan allaskuosit Eräjärven ääreltä Eurooppaan

Suunnittelija Tiina Anttilan uutuusprojektissa näkyy pala eräjärveläistä luontoa: lähimetsästä poimittu kaunis saniainen pääsi muokkaamisen jälkeen yhdeksi kuvavaihtoehdoksi Tiina Anttila Collectionin allaskuoseihin, joita kotimainen Temal myy Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Oma yhteistyö järvenpääläisen kylpyhuone- ja keittiökalustevalmistajan kanssa alkoi sattumalta kun Anttila suunnitteli viime vuoden Big Brother -talon sisustusta.

– Taloon täytyy löytää aina jotain uutta ja mielenkiintoista.

Aluksi syntyivät erilaisin tekstein ja sloganein kuvitetut Express yourself -allastasot, jotka nähtiin ensimmäisenä BB-talossa. Lopputulos oli niin hyvä, että Anttila ehdotti illustraatioiden tekemistä Temalille.

– He innostuivat siitä kovasti. Ehdotin kuoseja ja he valitsivat niistä määrätyn osan, jotka työstin valmiiksi ja ne ovat tulleet nyt vuoden 2013 kuvastoon, joka menee kaikkiin Pohjoismaihin.

Persoonallisuuden mukaan

Personointi on in tämän päivän sisustustrendeissä. Tiina Anttilan allaskuoseista löytyy omansa niin pääkalloja pelkäämättömälle rokkarille, itämaiseen mystiikkaan taipuvaiselle kuin herkkää romantiikkaakin rakastavalle. Vahva tyyli on entuudestaan tuttu LummeDesignin uniikkituotteista.

Anttila käyttää kuoseissa multikollaasitekniikkaa.

– Teen tämän tyyppiset illustraatiot yleensä niin, että piirrän tai valokuvaan osan ja sitten teen niistä raffin kollaasin, photoshoppaan ja teen kuvan valmiiksi, printtaan taas ja maalaan päälle. Prosessi elää omaa elämäänsä. Jatkan niin kauan kunnes kuva on valmis.

Emaliin poltetuissa allaskuoseissa on varaa valita yli kymmenestä vaihtoehdosta, jotka kaikki tehdään mittatilauksena käsityönä ja toimitetaan asiakkaalle 3-4 viikossa.

– Kaikki kuosit voi myös tilata eri väreillä tai taustaväreillä. Lisäksi eri kuoseja voi yhdistää keskenään.

Metsän keskeltä maailmalle

Kansainvälinen näkyvyys ei sinänsä ole uutta Anttilan uralla, mutta maalle asettuneelle suunnittelijalle näin laaja kotimainen yhteistyö merkitsee kuitenkin paljon.

– Tämä on suurin projektini tällä hetkellä. Se on todellakin erittäin hieno juttu, että mun ei tarvitse olla Helsingissä tai New Yorkissa, vaan pystyn tekemään omaa työtäni metsän keskeltä.

Myös vaihtelu virkistää taiteilijasielua.

– Päätyöni on vaatteiden suunnittelu, rakastan taiteen tekemistä ja illustraatioita, mutta myös sisustamista. Tämä on sielun hyvinvoinnille tärkeä asia, että pääsen hyödyntämään kaikkia luovia puoliani, etten vain istu pelkästään ompelukoneella.

Ideoita jatkosta on myös olemassa, mutta niistä Anttila ei vielä hiisku. Allaskuoseista hän aikoo kuitenkin työstää myös printtejä tyynyihin ja muihin oman yrityksensä sisustustuotteisiin.