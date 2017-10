Lopun alkua Anna Tapion koululla

Anna Tapion koulun Tuki- ja vanhempainyhdistys ry on lakkautettu tänä keväänä 2014 ja yövalvonta on siirtynyt vartiointiliikkeelle.

Pälkäneen Aitoossa sijaitseva Anna Tapion koulun Tuki- ja vanhempainyhdistys ry on kerännyt tähän asti koulun oppilaiden hyväksi rahaa erilaisissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa, erityisesti syys- ja kevätlounailla. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta, sillä tilaisuuksia ei enää järjestetä. Näin ollen koulun oppilaat jäävät paitsi yhdistyksen monista vapaa-ajan toimintojen ja asuntoloihin kohdistuneista tuista. Herää kysymys siitä, että tukeeko tämä toiminta oppilaan hyvinvointisuunnitelmaa?

Lisäksi yhdistys on toiminut vanhemmille ja huoltajille kanavana vaikuttaa lastensa asioihin sisäoppilaitoksessa ja olla kehittämässä vapaa-ajan toimintaa. Monelle vanhemmalle ja huoltajalle yhdistys oli keino olla mukana koulun toiminnassa, jolloin yhteys oppilaiden kodin ja koulun välillä on ollut olemassa. Yhdistys on lakkautettu tänä keväänä.

Oppilasasuntolassa yövalvonta tapahtuu vartiointiliikkeen mieshenkilön toimesta. Vartija pitää silmällä koulun ulkoalueita istuen toimistossa ja katsomalla valvontakameroita, jolloin yölliset tapahtumat asuntoloiden sisältä eivät ole kantaudu koulun johdon tietoon.

Anna Tapion koulu on saanut aikoinaan kyseenalaista julkisuutta Nova Groupin pesukone jupakan yhteydessä. Mahtaakohan nykyinen tilanne johtaa samankaltaiseen asioiden tarkasteluun? Koulun johdolle esitetyt kysymykset esimerkiksi turvallisuudesta tai taloudellisesta tilanteesta ovat jääneet vaille vastausta.

Onko näistä seikoista johtuvaa vai jostain aivan muusta, mutta lukuvuonna 2012–2013 sisäoppilaitoksen omaan lähikouluun takaisin on vaihtanut noin 50 oppilasta. Oppilaiden kokonaismäärästä tämä on jo noin 20 prosenttia. Miettiä voi, että onkohan näistä oppilaista valtiolta saadut tukirahat valtion vai koulun kassassa.

Anna Tapion koulu on joutunut maksamaan aikaisemminkin saamiaan tukia takaisin. Viimeksi vuoden 2013 sisäoppilaitoslisän ennakkomaksuja olisi pitänyt palautua valtion kassaan 65 000 euroa. Rehtorin ilmoituksen mukaan tänä vuonna pitää löytyä säästöjä jopa 500 000 euroa. Onko odotettavissa siis lisää yt-neuvotteluita?

Erään oppilaan vanhempi

Anna Tapion koulu tarvitsee aktiivisen ja koulua kehittävän vanhempainyhdistyksen

Anna Tapion koulu on pahoillaan siitä, että koulun Tuki- ja Vanhempainyhdistys on lakkautettu. Koulun johto ei ole ollut tietoinen siitä.

Mielipiteen esittäjällä ei ole tietoa koulun toiminnasta. Koululla järjestetään edelleen syksyisin ja keväisin lounaita. Tilaisuuksien nimi on muutettu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti Kodin ja Koulun päiväksi. Lounaiden yhteydessä on järjestetty vanhempaintilaisuuksia porrastetusti eri luokka-asteille.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen Anna Tapion koulun toimintoja on jouduttu organisoimaan uudelleen. Koulu on osa yhteiskuntaa. Näin ollen Suomen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös Anna Tapion koulun tilanteeseen. Koulu ei ole enää pariin vuoteen saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista valtionapua.

Anna Tapion säätiö saa opetustoimintaan valtionapua Valtionvarainministeriöltä ja muuhun toimintaa opetus- ja kulttuuriminiteriöltä. Ennakkoon maksettu valtionapu muuhun toimintaan tasataan vuosittain siinä suhteessa, kuinka monta oppilasta saa opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti.

Koska Anna Tapion koulu saa toimintaansa julkista rahoitusta, sen on käytettävä rahat siihen toimintaa kuin laissa ja asetuksissa on säädetty eli opetukseen ja sitä tukevaan toiminaan. Koulun johto on valmis vastaamaan kaikkiin talouteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin, joihin se voi vastata. Talouteen ja turvallisuuteen liittyy kuitenkin paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole julkisia.

Koulun oppilasmäärä vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna se oli 260. Kaikkia oppilasvalintoja ei ole vielä tehty, mutta oppilasmäärä tulee ensi lukuvuonna olemaan samansuuruinen kuin tänäkin vuonna.

Asuntolatoimintaan ja turvallisuuteen kiinnitettiin tänä lukuvuonna erityistä huomiota. Asuntolanvalvojat työskentelevät vain iltaisin ja silloin, kun oppilaat ovat asuntolassa.

Asuntolanvalvojien toimenkuvaa ja vastuualueita täsmennettiin. Jokaiseen asuntolaan nimettiin oma asuntolanvalvoja, joka vastaa valvontaansa kuuluvien oppilaiden päivittäisestä asumisesta, turvallisuudesta ja käyttäytymisestä koulupäivän ulkopuolisena aikana niin koulun kuin Aitoonkin alueella. Kaikki asuntolanvalvojat myös yövalvoja tekevät työvuoronsa päätyttyä rehtoreille raportin.

Yhteiskunta kehittyy ja muuttuu. Anna Tapion koulun on pysyttävä kehityksessä ja muutoksessa mukana. Koulun toiminta-ajatus pää – käsi – sydän on pysynyt perustamisesta asti, samalla koulutustehtävä on muuttunut moneen kertaan. Ensi syksynä koulussa alkaa ammatillinen kymppiluokka, mikäli hakijoita on riittävästi.

Anna Tapion koulu

Elisa Torvinen

rehtori