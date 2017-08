Sarjakuvailmiöitä Sahalahden museomakasiinissa

Sahalahdella tapahtuu pitkin kesää. Melkoinen tapahtumasuma keskittyy kuitenkin juhannuksen jälkeiselle viikolle, kun vietetään perinteisen tapaan Sahalahden Suvipäiviä.

Sahalahden suvi soi jo viikon avajaisissa. Aimo Kokkola laulaa ja laulattaa makasiinilla sunnuntaina 25.6. kello 18. Sahalahti-Seura kattaa konserttiyleisölle ”seitsemän sortin kahvipöydän” itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi alkaen kello 17.30.

Musiikkia on tarjolla myös tiistai- ja torstai-iltoina. Tiistaina 27.6. kello 18 Sahalahden kirkossa on Levähdä hetkeksi -konsertti. Konsertissa esiityvät Esa Aapro, basso, ja Merja Aapro, urut. Ohjelmat myydään lähetystyön hyväksi. Torstaina 29.6. musisoidaan Yrittäjätalon kulmilla kello 17: pelimannien torisoitossa on paikalla myös soppatykki eli torilla syödään yhdessä.

Vilpeilän Valpas järjestää perinteiset pihapelien Sahalahden mestaruus -kisat Vilpeilän koululla keskiviikkona 28.6. kello 18. Lahdenkulmalla taas juhlitaan perjantai-iltana 30.6. kello 18 alkaen – kyläjuhlat järjestetään Eskolan tuulimyllyllä Madessaarentiellä.

Markkinalauantaina ohjelmaa järjestetään torin lisäksi seurakuntatalon pihapiirissä Rekolassa. Sahalahden kirjastossa on avoimet ovet ja poistokirjojen myyntiä kello 9-13. Torilla ovat mukana myyjien lisäksi monet paikalliset järjestöt: tarjolla on mm. Sahalahden Marttojen kierrätys- ja jätevinkkejä. Iltapäivällä kello 14 Luunappi-yhtye pitää levynjulkistamiskeikan makasiinilla.

Suvipäivien aikaan avautuu myös Sahalahden näyttelykesä. Makasiinilla on kesän aikana esillä kaksi näyttelyä: Valkeakoski-opiston opintopiirit pystyttävät näyttelynsä heti juhannukselta. Taidemaalarien näyttelyn otsikko on ”Suomi sata ja muita maalauksia”. Sahalahti-Seuran näyttelyn kokoaa Kari Elkelä – näyttelyn aiheena ovat Sahalahden kadonneet pankit ja puodit ja sen avajaiset ovat 11.7. kello 18. Näyttelyt ovat avoinna keskiviikosta perjantaihin kello 14-18 ja lauantaista sunnuntaihin kello 12-16.

Suviviikko päättyy suvimessuun Sahalahden kirkossa sunnuntaina 4.7. kello 12.