Mustanaamion ja Dianan häitä juhlitaan Sahalahdella

Sarjakuvanäyttely: Monilla sarjakuvainnostus loppuu viimeistään varhaisaikuisuudessa. Kari Elkelällä intohimoa on riittänyt 50 vuotta.

Jossain päin Sahalahtea sijaitsee 200 neliömetrin hallitila, joka on täynnä sarjakuvia. On vanhoja Aku Ankkoja, Pecos Bill-lehtiä, Mustanaamioita ja 50-luvun amerikkalaisia scifi- ja kauhusarjakuvia. Sarjakuvien lisäksi halli pursuilee muun muassa sarjakuva-aiheisia astioita, vaatteita ja leluja.

Hallin sisällön omistaa filosofian tohtori ja sarjakuvatietäjä Kari Elkelä. Mies, joka on harrastanut sarjakuvia intohimoisesti poikavuosilta saakka.

– Maaseudulla lapset saivat pääasiassa käsiinsä Aku Ankkoja. Minulla onnellisella oli kaupunkilaisserkkuja, jotka toivat minulle harvinaisempiakin sarjakuvaherkkuja.

Ihmismieli kaipaa jännitystä

Sahalahden Museomakasiinin Ankasta anarkiaan -näyttelyssä on esillä vain pieni osa Elkelän vuosikymmenten keräilyharrastuksen tuotoksista. Elkelä on esimerkiksi rakentanut ja tuunannut pahvista Diana Palmerin – siis naisen, jonka kanssa Mustanaamio meni naimisiin yli 40 vuoden seurustelun jälkeen. Dianalla on yllään vitivalkoinen hääpuku ja kasvoillaan tyytyväinen ilme.

– Sen verran harvinainen tilaisuus oli Mustanaamion avioituminen, että mielestäni sitä on syytä juhlia myös Sahalahdella, Elkelä sanoo.

Elkelältä on varmasti kyllästymiseen saakka kysytty, miksi aikuinen mies harrastaa sarjakuvia. Elkelän mukaan sarjakuvat eivät kuitenkaan siinä mielessä eroa kirjoista, tv-sarjoista tai elokuvista, että ne kaikki tarjoavat kokijoilleen jännitystä, huumoria ja romantiikkaa. Siis tuntemuksia, joita ihmismieli halajaa kokeakseen elämänsä tyydyttäväksi ja mielekkääksi.

Supersankarit eivät kiinnosta

Sarjakuvahahmoihin voi myös samastua. Elkelä onkin valinnut näyttelyyn hahmoja, jotka ovat hänelle itselleen läheisiä tavalla tai toisella.

– En ole koskaan ollut kiinnostunut supersankareista. Taika-Jimistä pidän, sillä fyysisillä voimilla mittelöinnin sijaan hän puolustaa oikeudenmukaisuutta hypnoosin ja illuusioiden keinoin. Myös avaruus ja toiset todellisuudet tuovat Taika-Jimiin mystisen lisänsä.

Mustanaamiota Elkelä kunnioittaa tämän romantiikkaan liittyvän kärsivällisyytensä vuoksi.

– Onhan se hienoa, että mies odottaa 20 vuotta oikeata hetkeä ensisuudelmaan.

Myös erilaisten kulttuurien tavat suhtautua sarjakuvahahmoihin kiinnostavat Elkelää. Ulospäin suuntautuneessa Amerikassa itsevarma Mikki Hiiri on todellinen supersankari. Sen sijaan Suomi rakastaa epäonnista antisankaria Aku Ankkaa, joka sählää ja säheltää, eikä koskaan saa Iines Ankkaa itselleen.

Sarjakuvan onnistuneisuudessa hahmoja tärkeämpänä Elkelä pitää tekijän taituruutta. Elkelä ihailee suuresti esimerkiksi Basil Wolvertonin hahmojen ”groteskin rumuuden kauneutta”. Mainittakoon hahmoista maailmalla mainetta niittänyt Leena Hyeena, joka on valittu maailman rumimmaksi naispuoleiseksisarjakuvahahmoksi.

Ankasta anarkiaan -näyttely Sahalahden museomakasiinilla 9.-20.7.2014, ke-pe 14-18, la-su 12-16, ma-ti suljettu.