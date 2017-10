Glyfosaatissa piilee vakava ongelma

Lukija kysyy: Vaihteleeko aikojen saatossa se, mitä kasveja kulloinkin pidetään ”rikkakasveina”? Mistä rikkakasveista itse pidät?

Tuomo vastaa: Tämä kysymys on laaja ja vaatisi kirjan verran tilaa. Joka aikakaudella on omat rikkakasvinsa, mutta sen lisäksi on suuri joukko pysyviä kestorikkoja.

Kasvit ovat tulleet maahamme eri aikoina. Perinteisesti kasvit on jaettu alkuperäisiin lajeihin, muinaistulokkaisiin ja uustulokkaisiin. Aikaraja kahden viimeisen välillä lienee jossain 1600-luvulla. Maanviljely on tuonut mukanaan käsitteen rikkakasvi, koska silloin on alettu suosia joitakin kasveja toisten kustannuksella. Esi-isämme söivät ensin luonnosta kerättyä ravintoa ja kun sitten alettiin viljellä maata, raivattiin peltomaat viljeltäville kasveille sopiville paikoille. Viljanviljely toi siementen mukana suuren joukon uusia lajeja, näitä uustulokkaita. Monet niistä jäivät pysyviksi pelloille ja kasvimaille. Näitä alettiin sitten kutsua rikkakasveiksi, koska niistä oli haittaa varsinaiselle viljelylle.

Omassa puutarhassa tämän hetken hankaliksi rikoiksi lukisin vesiheinän, lutukan, savikat ja valvatit. Niitä saa olla yhtenään kitkemässä. Myrkkyjä en käytä, koska aion syödä sen, mitä kasvatan. Tuskin kukaan haluaa syödä myrkkyjä yhtään enempää kuin on pakko.

En ymmärrä myrkyn käyttöä kasvimaalla muutenkaan. Ainoa poikkeus on ollut kaalikasvien kirppojen poistoon käytetyt torjunta-aineet.

Rikkakasveista pidän eniten peipeistä. Nämä punakukkaiset kasvimaan komistukset saatan jättää kitkemättä seuratakseni niiden elämää.

Lukija kysyy: Rikkakasvien kitkentäainetta Round Upia on viime aikoina kritisoitu paljon. Onko sinulla sen tai muista puutarhoista rikkakasvien torjunta-aineista mielipidettä? Voivatko ne aiheuttaa maaperälle tai eläimistölle haittaa?

Tuomo vastaa: Vastaus tähän kysymykseen voisi olla jatkoa edelliseen. Kitkemällä eivät rikkakasvit häviä kokonaan, mutta eri viljelymenetelmillä ja nykyaikaisilla torjunta-aineilla ne voidaan pitää kurissa. Myrkyjen haittavaikutus on aina ollut se, että myrkky on rikkakasvien ohella hävittänyt myös hyödyllisiä kasveja ja muuta lajistoa, kuten hyönteisiä. Tähän havahduttiin toden teolla 1960-luvulla, kun Rachel Carson julkaisi kirjansa Äänetön kevät, jonka sanoma oli, että myrkyt (mm. DDT) tuhoavat muutakin kuin rikkaruohoja tai tuholaisia.

Nykyään rikkaruohomyrkkynä on käytetty kysymyksessä mainittua Round Upia. Aikanaan vannottiin DDT:n nimiin ja sitä pidettiin vastauksena kaikkeen, kunnes huomattiin sen vaarat, kiitos Carsonin. Kuka nousisi nyt barrikaadeille? Round Upin on tutkimuksissa todettu aiheuttavan muun muassa keskenmenoja ja hedelmättömyyttä. Tutkimuksia on vähätelty niin kuin DDT:nkin kanssa aikoinaan. Tämä tiedetään, mutta ei tiedetä, miten sitten selvitään rikkojen kanssa, jos myrkyt kokonaan kielletään. Malariaa torjutaan edelleen DDT:llä kehitysmaissa, koska kuolleisuus saadaan näin pysymään pienempänä. Kysymys ei siis ole helppo.

Itse en kysymyksen myrkkyyn koske. Sen turha käyttö esimerkiksi puutarhoissa on mielestäni paitsi turhaa niin myös vastuutonta. Sen verran pitää olla intoa ja voimaa, että kitkee rikkakasvit pois, kun että tuhoaa luontoa ehdoin tahdoin myrkyillä. Luomuviljelyssä myrkkyjä ei saa käyttää. Jollakin konstilla nämä viljelijät kuitenkin pystyvät satonsa tuottamaan. Vaikka tuote on hieman kalliimpi, on se myös puhtaampi.

Vanhastaan tiedetään, että luonnosta löytyy torjunta-aineita, joita voidaan käyttää turvallisesti. Tuhka on sellainen, nokkonen samoin, mutta niiden käyttö on unohtunut helppojen myrkkyjen myötä. Myös kateaineiden käyttö helpottaa työtä. Tämä on todettu niin mansikkamailla kuin koristepensaidenkin alla. Jotkut polttavat maan rikkakasveineen, toiset äestävät moneen kertaan. Jos torjunta-aineita on pakko käyttää, valitsisin biologisesti hajoavan kasvipohjaisen aineen (esim. Finalsan Plus). Sellainen ei rasita luontoa eikä jätä jäämiä ravintoon, ainakaan nykytutkimusten valossa.