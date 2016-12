Löydä sukusi

Sukututkimus on hauskaa. Netin avulla on helppo aloittaa. Pääset jäljittämään esivanhempiasi vuosisatojen päähän. Löydät sukulaisia, joista et ole koskaan kuullut.

Mikä onkaan mielenkiintoisempaa kuin kierrellä katsomassa paikkoja, joissa joku esivanhemmistasi on asunut. Jossakin vaiheessa voi eteen tulla ongelma, johon ratkaisua ei löydykään netistä. Ota silloin yhteyttä Sydän-Hämeen Sukututkijoihin. Yhdistyksen 70 jäsenestä joku osaa auttaa eteenpäin.

Sydän-Hämeen Sukututkijat ry toimii Sydän-Hämeen alueen sukututkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoitus on tukea jäseniään heidän sukututkimushankkeissaan.

Yhdistys järjestää sukututkimukseen liittyviä esitelmätilaisuuksia ja tapaamisia sekä tekee retkiä sukututkijoita kiinnostaviin kohteisiin. Sukututkijoissa on rento ja välitön ilmapiiri, jossa ei turhia nipoteta. Liity jäseneksi niin pääset jakamaan kokemuksia muiden sukujuuristaan kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa joukkoomme!