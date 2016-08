Autoglym-ralli houkuttelee huippuja klassikkopätkille

Pohjois-Pälkäneen, Sahalahden, Kuhmalahden ja Eräjärven legendaarisille rallibaanoille odotetaan heinäkuun puolivälissä kansainvälisiä rallitähtiä. Silloin ajetaan PR-Racingin 35-vuotisjuhlakilpailu Autoglym-ralli.

Kisan paikka ja ajankohta ovat otolliset, sillä Suomen MM-osakilpailu Neste-ralli ajetaan pari viikkoa myöhemmin samantyylisillä teillä. Autoglym-rallissa suomalaiset ja kansainväliset rallihuiput pääsevät testaamaan kalustoaan kisaoloissa.

– Reitillä on vanhoja Jyväskylän suurajojen pätkiä. Erikoiskokeet ovat sopivan mutkikkaita, jouhevia ja nopeita, joissa riittää kääntämistä ja hyppäämistä, PR-Racingin puheenjohtaja Erkki Tiainen esittelee ensi kesän juhlakisaa.

Reilut sata erikoiskoekilometriä

Heinäkuun puolivälissä ajettavassa Autoglym-rallissa on neljä erikoiskoetta, jotka kaikki ajetaan kahteen kertaan. 10–14,9 kilometrin mittaisista kisapätkistä kertyy yhteensä reilut sata erikoiskoekilometriä. Erikoiskokeiden väliin on järjestetty riittävästi huoltotaukoja, jotta tallit pääsevät virittämään kalustoaan.

Mukaan odotetaan 150–200 rallikuskia.

– Sappeen parkkialueella on melkoinen vilinä, kun autot saapuvat huoltoon, Erkki Tiainen ennustaa.

Sappeeseen keskitetty huolto on tärkeä isoille tiimeille. Sen ansiosta jopa Neste-ralliin valmistautuvat tehdastallit saattavat uhrata yhden tarkasti rajoitetun testipäivän Autoglym-ralliin.

PR-Racingin laaja yhteistyöverkosto on vienyt rallista sanaa muun muassa Espanjan ja Englannin suuntaan.

– Lasse Lampi ei päässyt tänään paikalle, mutta hän on markkinoinut rallia ulkomaalaisille tiimeille. Kiinnostusta tuntuu löytyvän, kisan tiedotusta hoitava Timo Niemi kertoi.

Myös Ruotsin suunnasta pyritään saamaan haastajia suomalaisille F-luokan kuskeille. Kisan luokkia on muokattu sellaisiksi, että mukaan saataisiin kansainvälistä väriä ja viivalle voisi lähteä kaikenlaisilla autoilla.

Kisapätkät ajetaan kahdesti

PR-Racing järjesti takavuosina muun muassa SM- ja PM-sarjan osakilpailuita. Muutaman vuoden hiljaiseloa viettänyt tamperelaisseura heräsi viime kesänä ruususen unesta ja järjesti Historic-rallin. Sen kilpailukeskuksena toimi Mobilia.

Myös ensi kesän Autoglym-ralli starttaa Mobiliasta 15.7. aamuyhdeksältä. Ensimmäinen erikoiskoe kaasutellaan Pohjalahden- ja Oksijärventiellä.

Jyväskylän suurajojen legendaarista Luikalan erikoiskoetta on lyhennetty hieman, sillä Pohjalahdentie on nykyisin asvaltoitu Salmentaan risteykseen saakka. Asvalttiosuuksien lisäksi on pudotettu pois myös Luikalan lenkki, jossa oli hurjimmat hyppyrit.

Salmentakaa jatketaan Aitoon kautta Torvoilan suuntaan. Toinen erikoiskoe ajetaan Koivulahdessa osin Hauhon puolella.

Autot piipahtavat sekä ensimmäisen että toisen erikoiskokeen jälkeen Sappeessa lyhyellä huoltotauolla. Huoltojen ja Koivulahden pätkän jälkeen suunnataan Kuhmalahden ja Eräjärven sorateille. Kolmas erikoiskoe kellotetaan Pajulasta Rantakulman kautta Eräjärven tielle.

Sen jälkeen kierretään Vedentaustantien kautta Eräjärven toiselle rannalle. Neljäs Västiläntien erikoiskoe johtaa Rekolasta Västilään.

Neljännen erikoiskokeen jälkeen autot käyvät Sappeessa huollossa ja ajavat kaikki erikoiskokeet toiseen kertaan. Maaliin Sappeeseen autot alkavat saapua ennen iltaseitsemää.

Kisaa voi seurata suorana netistä

Autoglym-rallin pääsponsori, yhteistyökumppanit ja reitti julkistettiin perjantaina rallin kisakeskuksessa Sappeessa. Ralli päätyi sinne puitteiden vuoksi: alueelta löytyy runsaasti majoitustilaa, ravintolapalvelut ja kaikki muu tarvittava.

Järjestäjät olettavat, että Sappeen majoituskapasiteetti myydään täyteen hyvissä ajoin ennen kisaa, sillä tiimit eivät halua lähteä Tampereen hotelleihin.

Lähtöpaikkana toimii Mobilia.

– Ralli istuu hyvin autokylään, jonka vetonauloihin kuuluvat muun muassa vanhat ralliautot, Mobilian Matti Vinha sanoo.

Rallin uskotaan kiinnostavan myös katsojia. Suuri osa katsojakunnasta on kokoontunut jo valmiiksi reitin varrelle, sillä kisa ajetaan Suomen suosituimmalla mökkiseudulla keskellä vilkkainta mökkikautta. Reitin varrelle tulee myös kameroita ja rallia voi seurata suorana netin välityksellä.

Kuskit odottavat kisaa innolla

PR-Racingin rallien takavuosien voittajaluettelosta löytyy nimimiehiä Carlos Saintzista ja Markus Grönholmista alkaen. Myös ensi kesän ralliin odotetaan huippukuskeja. Joitain heistä oli saatu mukaan jo 35-vuotisjuhlarallin julkistustilaisuuteen.

Juha Salo, Jari Inkilä ja Jaska Nuorala kertoivat sovittavansa uutta rallia kisakalentereihinsa ja odottavansa sitä innolla. SM-sarjaan ensi kesänä osallistuva Juha Salo uskoi, että Autoglym-ralli auttaa Neste-ralliin valmistautumisessa.

– Autoglym -rallissa pääsee ajamaan autenttisissa oloissa, WRC2-luokan ajokilla mukaan lähtevä Salo sanoo.

BMW:lle kyytiä antava Jani Inkilä on innoissaan sekä reitistä että Sappeen kisakeskuksen puitteista.

– Sappeeseen on helppo tulla, sillä matkalla ei tarvitse seistä liikennevaloissa. Täällä on toimiva keskus ja kattavat palvelut. Edessä on varmasti upea tapahtuma, Inkilä sanoo.

Jaska Nuorala toivoo, että rakenteilla oleva uusi auto valmistuisi ajoissa ja hän pääsisi testaamaan Autoglym rallissa mihin se pystyy.

Erikoiskokeet

pe 15.7.

testierikoiskoe: Pihtilammin lenkki (Pihtisalmentie – Kortteenpohjantie)

la 16.7.

1 ja 5: Pohjalahti – Pakkala – Salmentaka (Pohjalahdentie – Oksijärventie – Salmentaantie)

2 ja 6: Koivulahti – Matinoja (Torvoilantie – Koivulahdentie)

3 ja 7: Pajula – Järvenpää – Rantalankulma – Vihasjärvi (Pajulanlenkki – Pajulantie – Rantalantie)

4 ja 8: Rekola – Västilä (Vedentaustantie – Västiläntie)