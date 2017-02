Juhlava mitaliseremonia huipensi nappulahiihdot

Siellä missä on pimeää, tarvitaan ja usein kaivataan valoa.

Olen kerran eksynyt pahasti pimeään metsään. Se oli aikaa ennen kännyköitä.

Olin juoksulenkillä metsässä alkusyksystä. En osannut lainkaan varautua pimeän tuloon. Kompastuin oksaan ja kaaduin.

Sieltä noustessani huomasin, että ympärilläni oli vain pimeää synkkää metsää. Tuttu kaunis metsä tuntui ahdistavalta ja pelottavalta. En pystynyt liikkumaan, sillä en tiennyt minne mennä. Luulin kuolevani sinne.

Kun itkultani pystyin keskittymään, päätin etsiä jostakin valoa. Kuljin pimeässä metsässä hitaasti hissutellen ja itsekseni höpisten, jotta en pelkäisi niin paljon.

Jonkin ajan kuluttua näin valoa. Menin valoa kohti, en päästänyt katsettani siitä irti. Löysin sieltä aikanaan myös kotiin.

Muistan vieläkin rukoukseni sen jälkeen: ”Rakas Jeesus, älä jätä minua pimeyteen. Pidä minut valossa. Ohjaa ja varjele.”

Tämän vuoden yhteisvastuukeräys haastaa meidät pohtimaan ihmiskauppaa.

Äkkiseltään ajattelemme, että ihmiskauppaa ei ole meillä Suomessa. Mutta todellisuudessa sitä on kaikkialla, niin Jordaniassa, joka on yhteisvastuukeräyksen ulkomaan kohde kuin meillä täällä Suomessa. Sen muodot ovat moninaisia ja siksi sitä onkin vaikeaa nähdä ja havaita. Sen keinoina voi olla uhrin uhkailua, väkivaltaa, pakottamista johonkin tai jopa sieppaamista.

Ihmiskauppa on aina toisen ihmisen alistamista ja hänen ihmisarvonsa mitätöintiä. Jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja kunnioittamisen arvoinen. Olemme Jumalan luomia ihmeitä ihan jokainen. Siksi meidän ihmisarvoamme on koskematonta, eikä sitä kerta kaikkiaan saa lytätä maan rakoon. Ihmiskaupan uhri elää valtavassa pelossa ja pimeydessä.

Meidän sisimpämme saattaa olla pimeässä. Silloin emme pysty ajattelemaan elämää toiveikkaasti. Näemme vain oman ahdinkomme, kärsimyksemme tai surumme. On kuin katsoisimme elämäämme pimeän linssin läpi. Tällöin tarvitsemme apua.

Vaikeinta on pyytää apua silloin, kun emme pysty omaa pahaa oloamme edes sanoittamaan. Elämä vaan ikään kuin lipuu käsistä. Tähän tarvitsemme toinen toistamme. Välillä sinä, joka nyt tarvitset apua voit olla auttajan paikalla. Näe ihminen ja auta.

”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.” Ps. 23:4

Monika Viitala

Diakoni/rippikoulukoordinaattori

Kangasalan seurakunta