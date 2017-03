Hyvän mielen tie-elokuvassa matkataan halki Pälkäneen

Sappeen metsässä vilisee tummiin pukeutuneita hahmoja. Kuvataan Saattokeikka-elokuvan toista versiota kohtauksesta, jossa pääosakaksikko, Noah Kin ja pitkän linjan näyttelijä Heikki Nousiainen kohtaavat metsässä kyyn. Ohjaaja Samuli Valkama on huomannut, että Noah Kin sanoo kaksi kertaa lähekkäin ”miks” ja toinen halutaan vaihtaa vaikkapa muotoon ”hä”. Kohtaus kuvataan uudelleen ja räppärinä päivätyönsä tekevä Noah Kin pystyy toistamaan vuorosanansa täsmälleen samalla tavalla, mutta nyt toisen kerran suusta tulee ”hä”?

Sama kohtaus kuvataan kuudesti. Välissä kuvaussihteeri Emilia Hyvönen käy huomauttamassa Nousiaisen väärässä kädessä olevasta laukusta. Jos katsoja huomaa, että laukku vaihtuu ilman syytä toiseen käteen, elokuvan lumous särkyy. Kameraa siirretään ja vaihdetaan kuvakulmaa. Sitten jatketaan vielä muutaman kerran, aivan sama kohtaus.

Toiminta pyörii kahden näyttelijän ympärillä, eikä mitään ylimääräistä kuulu. Jokainen elokuvaryhmän jäsen tietää tehtävänsä ja kuvaukset etenevät tehokkaasti, mutta leppoisasti.

Saattokeikan kuvaukset ovat kiertäneet alueella kolme viikkoa. Tämä päivä pälkäneläisessä metsässä on alkanut kello 3.45, mutta väsymys ei näy tai kuulu mitenkään.

Onkkaala toi Pälkäneelle

Solar Filmsin elokuvaa Saattokeikka on kuvattu heinäkuun aikana Aitoon kylällä sekä Kopsonin baarissa, Kaivannon Keitaassa, Kostian kievarissa ja nyt elokuussa ollaan Sappeen metsässä, käväistään Valkeakoskella ja vietetään häitä Kangasalla Ali-Marttilan tilalla. Matkaan lähdettiin Helsingistä Mellunmäestä, jossa kuvattiin elokuvan alku sekä loppu.

– Etsin tietyntyyppistä pientä kylänraittia ja tiesin Onkkaalan ennestään mökkimatkoilta. Raitti on yhtenäinen, selkeä ja siinä on vieri vieressä rakennuksia. Vastaavaa ei ole, ohjaaja Samuli Valkama sanoo.

Seudulta löytyy myös yllin kyllin metsää, jota elokuvaan tarvitaan.

Saattokeikassa 17-vuotias Helsingissä syntynyt maahanmuuttajataustainen Kamal Hussein päättää karistaa Suomen tomut jaloistaan. Kesätöitä ei löydy, mutta vastaan tulee vanha ja elämäänsä pettynyt Veikko. Tämä lupaa maksaa hyvät rahat, jos poika lähtee mökkimatkalle kuskiksi.

Heikki Nousiaisen näyttelemä Veikko ja Noah Kinin Kamal ovat tehneet matkaa kaksin.

– Käsikädessä ollaan tässä menty. Vain alussa on Kamalin perhe, sitten on Noora ja lopussa hääkohtaus, joissa on enemmän näyttelijöitä, Heikki Nousiainen kertoo tähdittämästään draamakomediasta.

Vapaapäivinä maailmalla

Näyttelijät ovat nauttineet korpivaelluksestaan, joka on kiertänyt keskustat.

– Olemme saaneet kuvata rauhassa ilman katseita ja huutelijoita, näyttelijät kiittelevät.

Heikki Nousiainen on metsässä kuin kotonaan, sillä hän on viettänyt kesät 5-vuotiaasta maalla. Tänä kesänä aika vaan on mennyt Korpilahden sijaan Pälkäneellä.

– Eläkkeelle jäätyäni aika monta kesää on mennyt näissä merkeissä, sillä Suomessa elokuvia kuvataan usein kesäisin, hän kertoo.

Sen sijaan elokuvan ensikertalaiselle, helsinkiläiselle räppäri Noah Kinille, maalaisympäristö ei ole se omin.

– En ole viettänyt aikaa maalla ja toimettomuus on minulle vierasta.

– Tämän pitääkin joka vapaapäivä rampata ulkomailla, kuuluu vierestä.

– Joo Saksa on lähellä!

Noah Kin on hoitanut vapaapäivinä sovitut keikkansa maailmalla, mutta nauttinut kuvausten aikataulutetusta elämästä. Elokuvamaailmakin tuntuu yllättävän tutulta.

– Näissä maailmoissa on paljon samaa ja olen musiikkiuralla törmännyt samoihin ihmisiin. Musavideon tekeminen on vain paljon pienimuotoisempaa. Ainut, mikä mietityttää, on se, voinko katsoa elokuvaa, Noah Kin tuumii.

Ohjaaja kehuu Noah Kinin käsittämätöntä kykyä omaksua ohjeet ja toistaa kohtaus täysin samanlaisena.

– Lihasmuisti taitaa toimia hyvin, sillä myös musiikin tekemisessä täytyy muistaa, miten jonkun asian teki edellisellä kerralla.

Kyyn kohtaaminen

Yö on kääntynyt aamuksi ja Sappeeseen johtava tie suljetaan. Kaikki on pian valmista ja ohjaaja antaa näyttelijöille luvan jatkaa. Noah Kin toteaa:

– Käärme.

– No voihan perkele. Minä en liiku mihinkään, jos toi on tossa. Tee jotain, improvisoi! Nousiaisen esittämä vanha jäärä ärähtää.

Noah Kin heittää käärmeen metsikköön ja asettuu vanhuksen eteen. Nousiainen hyppää pojan reppuselkään ja tämä kantaa jäärän kyykäärmeen ohi. Välissä kuvaus laitetaan poikki ja odotetaan, kunnes pilvilautta lipuu uudelleen auringon eteen ja sitten mennään taas sama kohtaus ja Noah Kin toteaa:

­– Käärme.

Aamulla kuvataan viimeinen kohtaus ennen ruokataukoa. Toni Beckman ja matkalla Veikoksi nimetty kyyuros on haettu aamuyön tunteina Naantalista paikalle. Nyt he pääsevät odottelun jälkeen tositoimiin ensimmäisessä elokuvaesiintymisessään. Beckmanilla on kotona suomalaisia kyitä, Siperian kuoppakyitä sekä Turkin vuoristokyitä. Veikko on noin 3-vuotias terraariossa syntynyt puolikesy käärme. Sillä on myrkkyhampaat, niin kuin kyyllä kuuluukin olla ja sen takia kuvauksissa ollaan varovaisia.

Beckman käsittelee itse kyytä ja kuvausryhmä seuraa vieressä henkeään pidätellen. Kyy ei ole tänään kaikkein helpoimmalla kuvauspäällä.

– Sehän on yhtä jäykkä jätkä kuin minä, Nousiainen nauraa seuratessaan kuvauksia monitorista.

Hetken päästä kyy lähtee liikkeelle, mutta poispäin kamerasta. Beckman asettelee kyyn yhä uudelleen kivelle ja se sihisee kuuluvasti, mutta vaatii useamman kerran, kun käärme saadaan lähtemään haluttuun suuntaan.

Ohjaaja saapuu monitorille katsomaan kuvatut pätkät.

– On siinä pari hetkeä, joita voidaan käyttää, kuuluu tuomio.

Kelitkin suosiolliset

Kuvaukset ovat edenneet aikataulussa ja valmista pitäisi olla viikon päästä.

­– Meillä on ollut hyvä tsägä ilmojen suhteen. Ulkokuvausta on niin paljon, että sateet olisivat saattaneet vaikeuttaa, Samuli Valkama miettii.

Kiirettä on tuonut ainoastaan halu kuvata iltahämärän aikaan.

– Halusimme kuvata Suomen kesää, joka ei ole pimeä, mutta oikeanlainen iltahämärän hetki kestää ehkä noin tunnin.

Pälkäneen maisemia päästään ihailemaan valkokankaalta alkuvuodesta 2017.