Mäntyvaara voitti tontin, Ruokolainen puolimaratonin

Tulevana lauantaina nähdään Aitoon metsissä omakotitontin perässä kirmaavia polkujuoksijoita, kun Aitoo Trailin puolimaratonin palkinto häämöttää yhdelle onnekkaalle.

Polkujuoksutapahtumat ovat tulleet sekä Suomessa että muualla maailmassa vuosi vuodelta suositummiksi - tapahtumien määrä on moninkertaistunut viimeisten vuosien aikana, ja harrastajamäärä on ollut kovassa kasvussa. Asukkaidensa vapaa-aikaan vahvasti panostava Pälkäneen kunta on ajan hermolla, ja se on päättänyt luovuttaa viidettä kertaa juostavan Aitoo Trailin pääpalkinnoksi omakotitontin Aitoon Pukkivuoresta.

– Kunta näki tontin lahjoittamisen yhtenä markkinointikeinona, jolla saamme näkyvyyttä ja positiivista huomiota. Tonttien luovuttaminen palkinnoksi kun ei ole ihan jokapäiväistä puuhaa. Samalla halusimme tukea tapahtuman järjestäjää poikkeuksellisella palkinnolla. Koska Aitoo Trail juostaan maisemissa, joiden välittömässä läheisyydessä kunnalla on myynnissä tontteja, niin katsoimme näiden linkittyvän hyvin yhteen", kertoo Pälkäneen kunnan kehittämispäällikkö Mia Sorri.

Palkinto onkin tuonut mukavasti mielenkiintoa sekä Pälkänettä että Aitoota kohtaan. Kun palkinto julkistettiin tapahtuman Facebook-sivuilla, sai tiedon lähes 10 000 liikunnallista silmäparia.

Aitoo Trailin palkintotontti arvotaan puolimaratoonareiden kesken.

– Näin päätimme tehdä jo pelkästään tasa-arvon vuoksi", selittää tapahtumaa järjestävä Anssi Kukkonen.

– Koska tontteja on yksi, tuntui ajatus sen luovuttamisesta nopeimmalle mahdottomalta. Arvonnalla jokaisella ikään, sukupuoleen ja nopeuteen katsomatta on mahdollisuus päästä tonttiin käsiksi".

Aitoo Trail juostaan la 11.6. Juostavat matkat ovat 7,1 ja 21,1 km, startti on Aitoon urheilukentällä klo 13.