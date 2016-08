Juhlakansa rokkasi hyvällä sykkeellä

– Mukana oli tosi hyviä, todella villejä ehdotuksia – hyviä ideoita oli paljon, Eetu Järvinen tuumaa.

Freelance-graafikkona työskentelevä Aitoon kasvatti sai kunnian saattaa Sydän-Hämeen Lehden metsästämän vuoden 2016 pelipaidan painokuntoon. Pelipaidan lopullisen kuosin linjasi sitä ennen raati, johon saatiin mukavasti edustajia eri joukkuelajeista aina koripallosta ja jalkapallosta salibandyyn ja lentopalloon asti. Raati päätyi yhdistämään elementtejä Tommi Lahtisen, Heta Östringin ja Timo Rautavan paita- ja logoehdotuksista.

Poikkeuksellisen aktiivisen urheiluvuoden kunniaksi toteutetussa paidassa päädyttiin yhdistelemään myös vanhanaikaista ja uudenaikaista painotekniikkaa.

– Raati teki loppukuvan kanssa hyvän ratkaisun. Erityisesti tykkään tässä siitä, että eräänlainen kuntaeläin on pääosassa, paidan viimeistelystä vastannut Järvinen arvioi.

Graafinen suunnittelu on hänelle tuttua puuhaa. Nelisen vuotta hän on työskennellyt omien sanojensa mukaan puoliaktiivisesti freelancer-periaatteella. ”Puoliaktiivisuutta” selittää opiskelu, jota Järvinen on vienyt samaan aikaan eteenpäin yliopistossa nykyisessä kotikaupungissaan Tampereella.

– Yhdeksän kuukautta opiskelen, ja kolme kuukautta opettelen perheyrityksen rutiineja Aitoossa, Printscorpiossa tänäkin kesänä lisäoppia kartuttava Järvinen kertoo.

Kirkastusjuhlien ilme uusiksi

Suunnittelijaksi kasvaminen on ollut pitkän ajan prosessi, ei salaman tavoin kirkkaalta taivaalta iskenyt uraidea. Osin jo perhetaustankin vuoksi Järvinen on kasvanut mainosten kuvien ja fonttien keskellä, ja jo ennen Pälkäneen lukioon siirtymistään hän oli Lahdessa opiskellut kuvataidelinjalla.

– Olen aina ollut taiteellinen ja oppinut alaa itse tekemällä. Olen tehtaalla pyörinyt varmaankin siitä asti, kun opin kävelemään, hän nauraa.

Pieneksi harha-askeleeksi urapolulla joku voisikin laskea vajaan neljän vuoden ajanjakson, jonka Järvinen vietti panssarivaunumiehistöjä kouluttaen Parolannummella. Tuolloin työ oli kuitenkin luonnollista jatkumoa varusmiespalvelusajalle.

Kaikin puolin kuin nyrkki silmään sen sijaan osuu kohdilleen Järvisen tämän hetken työllistävin projekti, jo alkuvuonna käynnistynyt Aitoon Kirkastusjuhlien visuaalisen ilmeen uudistaminen. Läheinen aihe – Järvinen laskee olleensa Honkalan juhlissa mukana ennen tätä kesää 26 kertaa – ei kuitenkaan tehnyt urakasta helppoa, päinvastoin.

– Normaalisti asiakasta ei edes tunne, mutta tässä juhlassa olen itsekin ollut mukana ja asunut samassa kylässä… piti yrittää säilyttää maalaisfestivaalin tietty kotikutoisuus ja Aitoo-henkisyys, mutta yrittää samalla tuoda paikalle myös uutta kävijää. Se oli vaikeaa.

Järvinen laati Kirkastusjuhlien markkinointityöryhmälle viisi erilaista vaihtoehtoa pohdittavaksi. Valituksi tullut oli paitsi Järvisen oma suosikki myös näkemys, joka oli ensimmäisenä valmistunut.

– Kirkkareiden hahmotelmana se on piirretty ensi kertaa varmaan joskus vuonna 2012 tai 2013. Usein paras lopputulos tuleekin siitä, kun luottaa siihen ensimmäiseen intuitioon. Ja kyllä se mielestäni asiansa ajaa. Olen kyllä kirjannut ylös, mitä pitäisi ensi kerralla tehdä uudelleen tai paremmin, jos minut huolitaan uudestaan mukaan. Koko työhän tässä on tehty tiiminä, jossa minä olen ollut piirtäjä.

Järvinen on Kirkkari-käynneillään ollut useimmiten asiakkaan roolissa. Nyt tilanne on toinen. Tulevien vuosien markkinointimateriaalia pitäisi kuvata, ja samalla sosiaaliseen mediaan tulisi suoltaa tiiviisti sisältöä.

– Tavoitehan siinä on, että joku lauantaina selaa Instagramia, miettii ”miksemme me ole tuolla” ja posottaa Aitooseen heti – tai viimeistään sunnuntaina tai maanantaina.