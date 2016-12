Ampuminen johti pälkäneläismiehen vangitsemiseen

Sisä-Suomen poliisi on vastaanottanut viime päivien aikana kolme rikosilmoitusta, joissa varttuneita asianomistajia on yritetty erehdyttää puhelimitse. Rikolliset ovat ottaneet puhelimitse yhteyttä asianomistajiin esiintyen sukulaisina, tuttavina tai pankin turvallisuushenkilöinä. Tällä verukkeella he ovat kyselleet talossa mahdollisesti olevista arvoesineistä, asianomistajan pankkitunnuksista tai pyytäneet suoraan rahaa. Ilmoitetut teot ovat kohdistuneet Kangasalla ja Orivedellä asuviin henkilöihin.

Tiedossa olevat teot ovat tapahtuneet 17.–20. joulukuuta. Puheluita on tullut sekä yö- että päiväaikaan. Uhrit ovat näissä tapauksissa olleet iäkkäämpiä naishenkilöitä.

Poliisi muistuttaa, että aidot pankit tai viranomaistahot eivät koskaan kysele tunnistautumiseen tai maksuvälineisiin liittyviä tietoja puhelimitse. Kyselyihin, jotka koskevat pankkitunnuksia, pin-koodeja tai maksuvälineisiin liittyviä tietoja, ei tule koskaan vastata eikä muitakaan tietoja tule ilmoittaa. Mikäli henkilö vastaanottaa kuvatunlaisen puhelun, puhelin on suljettava ja varmistettava tarvittaessa vastasoitolla puhelun aiheellisuus. Petollisista puheluista on syytä tehdä rikosilmoitus.

Kuvattuja tekoja tutkitaan petoksina tai niiden yrityksinä. Rikosilmoituksen voi tehdä internetistä löytyvällä verkkolomakkeella tai henkilökohtaisella käynnillä poliisiasemalla.