”Vitter on meille koko elämä"

Annamari Sipilän valmentama yhdeksänvuotias tamma Hopihopi on haastajan roolissa tammojen kuningatarmittelössä. Sen kilpailukausi on sujunut kuitenkin mukavasti, sillä se on ottanut neljä voittoa yhdestätoista startista.

Rahaakin se on tienannut tällä kaudella miltei 20 000 euroa ennen Kuninkuusravien koitoksia. Porin kolmen matkan kilpailussa valmentaja odottaa tammaltaan kohtuullista sijoitusta.

– Veikkaan, että tamma on puolenvälin paikkeilla, jos se saa onnistuneet juoksut, Sipilä sanoo.

Hopinhopin osalta Poriin lähdetään suhteellisen matalalla profiililla.

– Kolmen startin kilpailu on kuitenkin aika kova juttu ensikertalaiselle.

Lähtönopeus on Hopihopin valtti.

– Se on tietysti totta, mutta toisaalta, jos alussa hosuu, niin lopussa väsyy. Kova pinnistely startissa voi maksaa rahasuoralla, Sipilä vertailee.

Hopihopi oli jo viime vuonna ehdolla Kuopion Kuninkuusraveihin, mutta ei vielä silloin päässyt mukaan.

– Totta kai on hieno juttu, että tamma on nyt viivalla. Kuningatarkilpailu on arvostettu juttu suomenhevosten omistajien keskuudessa.

Vaikka jokainen valmentaja luottaa omaansa, Annamari Sipilä uskoo, että Hopihopin tallikaveri Vislakka on hyvin lähellä kuningattaren titteliä.

– Mielestäni oriidenkin on vaikea pärjätä Vislakalle, jos sillä on kaikki kunnossa.

Joillekin taustajoukkojen edustajille lähdöt ovat niin jänniä paikkoja, että he jättävät ne kokonaan katsomatta. Annamari Sipilä katsoo silmä tarkkana hevostensa jokaisen liikkeen.

– Olen pikemminkin ylikriittinen, kun katson hevosteni edesottamuksia. Tutkin jokaisen liikkeen, kaarrejuoksemisen ja niin edelleen.

Hopihopi on Annamari Sipilän tyttären Katri Avotien omistuksessa. Parikymppisellä naisella on suuri unelma Hopihopin suhteen. Hänellä on erityisen läheinen suhde tammaansa, koska Hopihopi on Avotien kotikasvatti. Hopihopi oli viiden kuukauden ikäinen, kun se tuli Sahalahdelle.

– Toivon, että hevoseni voittaisi mailin matkan Kuninkuusraveissa. Tietysti tärkeintä on, että se on päässyt mukaan kuningatarkilpaan. Olen tehnyt työtä sen kanssa aivan pikkuvarsasta lähtien. Siksi on erityisen hienoa seurata sen edesottamuksia Kuninkuusraveissa. Hopihopi on aarteeni, Katri Avotie tunnelmoi.