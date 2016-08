Traktorit vetävät Kuhmalahden maailmankartalle

Kuhmalahden kirkonkylällä 13. elokuuta järjestettävä vakiotraktorien vetokilpailu on ensimmäinen laatuaan. Kuhmalahden Yrittäjien ja Kuhmalahden VPK:n järjestämässä Kuhmalahti Pulling -tapahtumassa on traktoreille vetoluokat 3500 kg, 6000 kg, 8500 kg ja yli 10 000 kg. Lisäksi luvassa on pienten vanhojen vetokoneiden luokka, johon Kuhmalahden Yrittäjät ovat itse tehneet pullinkilavetin, eli vedettävän jarruvaunun.

– Muihin luokkiin tulee viralliset, kisakäyttöön soveltuvat jarruvaunut, Kuhmalahden Yrittäjiin kuuluva Petri Täyrönen kertoo.

Traktorit jakautuvat kilpailuluokkiin painon perusteella. Päämääränä on vetää jarruvaunu mahdollisimman pitkälle.

Täyrönen uskoo, että 95 prosenttia kilpailuun osallistuvista traktorikuskeista on traktoripullingin ensikertalaisia.

– Sehän tässä onkin sitten mielenkiintoista, että millaisilla kuskin taidoilla ja traktorin ominaisuuksilla kisassa pärjää. Uskon, että aika paljon on kiinni siitä, kuinka taitavasti kuski käyttää vaihteita. Traktorin vetokyky loppuu, kun koneen voimat tai pyörien pitokyky uupuvat.

Tanssia ja monsteriautolla ajoa

Täyrösen mukaan Kuhmalahti Pulling -tapahtumalla on vielä viihdetarjontaakin tärkeämpi tehtävä: tuoda Kuhmalahtea esille maailmankartalla.

– Kuhmalahti Pullingin päätarkoitus on viestittää laajemmin, että maaseudullakin halutaan olla, elää ja yrittää. Tapahtumalla houkutellaan paikan päälle ihmisiä muualtakin Suomesta. Paikalliset, tapahtumaa tukevat yrittäjät esittelevät paikan päällä toimintaansa, ja tulevat toivottavasti tutuiksi myös uusille ihmisille, Täyrönen toteaa.

Tapahtuma starttaa kello 10 kisaan mukaan päässeiden traktorien ilmoittautumisella. Kello 10.30 ihastellaan maineikkaan Dream Team Dancers -tanssiryhmän hyppyjä, piruetteja ja muita vauhdikkaita tanssi- ja cheer-liikkeitä. Tanssijoukkue on saavuttanut cheer-tanssisarjassa kolme EM-kultaa, yhden MM-hopean, kaksi MM-pronssia sekä kymmenen Suomen mestaruutta.

Kello 11 alkaa vetokisa, minkä jälkeen jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.

Tapahtuman ajan pääsee pientä maksua vastaan kokeilemaan monsteriauton kyytiä. Paikan päällä on useampia ruokapisteitä, ja lapsille polkuautorata. Helvetin Tunarit vetävät perässään lavetteja, minkä lisäksi yleisö pääsee ihastelemaan erilaisia vanhoja koneita. Vanhoja koneita, millaisia tahansa, saa kuka tahansa tuoda näytille.

Maksuton Kuhmalahti Pulling -tapahtuma Kuhmalahden kirkonkylällä Kivisalmentien alussa lauantaina 13. elokuuta kello 10 alkaen. Traktorien ilmoittautumiset osoitteeseen: kuhmalahti.pulling@gmail.com.