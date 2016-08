Kangasalan Yhteiskoulu esittäytyy videolla

Kangasalan Yhteiskoulusta kertova video Koulu mäen laella esitetään Kangasalan kirjaston Harjula­salissa torstaina 1. syyskuuta kello 17 alkaen. Esityspäivänä tulee kuluneeksi 95 vuotta yhteiskoulun toiminnan alkamisesta. Dokumentin kesto on 38 minuuttia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta lippu on lunastettava ennakkoon kirjastosta. Videon on valmistanut Marko Pynnönen ja sen on kustantanut Kangasalan Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit.

Kirjaston aulassa on myytävänä kirjoja ja kouluaiheisia postimerkkejä. Tulot menevät stipendirahaston hyväksi. Kangasalla asuu vielä paljon niitä, jotka ovat yhteiskoulua käyneet. He olivat enimmäkseen 11–19­vuotiaita Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden asukkaita. Tänä vuonna on kulunut 95 vuotta koulun perustamisesta. Työtä jatkavat sekä peruskoulun yläkoulu että Kangasalan lukio.