Pokémon-mania näkyy varavirtalähteiden myynnissä

Yrittäjä Tomi Valkonen muutti perheensä ja firmansa kanssa Pälkäneen Kantokylään kolmisen vuotta sitten. Miehen yritys akkula.fi on puhdasverinen verkkokauppa, joka toimii asiakkaan suuntaan vain netissä ilman kiinteätä myymälää. Toimintaa pyöritetään perheen kotitalon piharakennuksesta.

Verkossa operoivan modernin yrityksen mieltää helposti kaupunkilaiseksi. Kuitenkin juuri verkkokauppa on yritystyyppi, joka pystyy toimimaan missä tahansa, kunhan verkkoyhteydet ja tavarantoimitukset pelaavat.

Yrityksen päätuoteryhmä on nimensä mukaisesti akut, tarkemmin sanoen pienakut, joita käytetään jos jonkinlaisissa sähköä vaativissa laitteissa. Toinen tärkeä tuoteryhmä on tehokkaat käsi- ja otsavalaisimet.

—Akkupuoli on nyt kuumempi. Sieltä olen saanut useita akkuvalmistajia yhteistyökumppaneiksi. Lamppujakin myydään edelleen, mutta niiden osalta olen vähentämässä tuotemerkkejä, Valkonen kertoo.

Liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja yhtiömuodon muutos toteutettiin elokuun alussa.

—Vaihdettiin toiminimestä osakeyhtiöksi. Toiminta on jo sen verran isoa, että se on hyvä eriyttää omasta taloudesta. Osakeyhtiönä voin jatkossa maksaa oikein palkkaa itselleni ja vanhimmalle pojalle, joka on ollut kesätyöntekijänä, selvittää Valkonen muutoksen syitä.

Lisätyövoima vauhdittaisi kauppaa

Kasvava yritys tarvitsisi jo muutakin lisätyövoimaa kuin kesäpojan. Yrittäjä ei yksin ehdi kaikkeen edes päivää venyttämällä.

—Se alkaa olla jo kasvun esteenä. Toivon löytäväni osakkaaksi tai työntekijäksi yrittäjähenkisen kaverin pyörittämään firmaa kanssani. Aktiivinen, mielellään atk-taitoinen ihminen olisi haussa, ainakin aluksi osa-aikaiseksi, haaveksii Valkonen.

Yrittäjä kiittelee, että Panu Raivio kunnasta onkin käynyt esittelemässä hänelle työllistämismahdollisuuksia.

—Kasvupotentiaalia kyllä olisi, mutta nyt olen pitänyt markkinoinninkin aivan minimissä, ettei tulisi liikaa tilauksia yhden miehen hoidettavaksi.

Verkkokauppa ei toimi ilman toimivia nettiyhteyksiä. Valkosten taloon ei syystä tai toisesta ole saatu kiinteää verkkoyhteyttä, mutta langattomilla liittymillä pärjäillään.

—3G-verkon aikana oli tuskaista, mutta kun saatiin 4G, homma alkoi toimia kunnolla. Varmuuden vuoksi meillä on kuitenkin kahden eri operaattorin liittymät.

Valkonen on kuitenkin innoissaan Pälkäneen kunnan käynnistämästä valokuituhankkeesta, jolla on tarkoitus tuoda nopea, kiinteä netti kaikille halukkaille.

—Ilman muuta lähden siihen mukaan jo yrityksenkin takia. Meidän perheessä ollaan muutenkin sellaisia digikuluttajia, että otamme kuituyhteyden mielellämme.

Ei kuppikuntia vaan luontoa ja väljyyttä

Nettiyhteyksien ohella verkkokaupan elinehto on, että tuotteet kulkevat tilaajille nopeasti ja varmasti. Valkosen palvelulupaus on, että kaikki ennen kello 14 tehdyt tilaukset lähtevät asiakkaalle vielä samana päivänä.

—Kannan S-Marketin postiin joka päivä lähetyksiä isoilla Ikea-kasseilla. Siellä on ilo asioida iloisten ja palvelualttiiden myyjien kanssa. Palvelu toimii hyvin, kuten myös toisella kumppanilla Matkahuollolla.

Aiemmin Pirkkalassa asuneet Valkoset löysivät Pälkäneen etsiessään perheelle ja yritykselle isompia tiloja. Tampereen hintataso oli liian kova, mutta täältä löytyi riittävästi neliöitä sopivaan hintaan ja vielä tuttuja ihmisiä naapurustoon.

Kiireetön, lämmin ilmapiiri viehättää ja tulijat on otettu vastaan välittömällä tavalla.

—Täällä ei tunnuta olevan ollenkaan niin kuppikuntaisia kuin esimerkiksi omalla kotiseudullani Varsinais-Suomessa. Varsinkin toisiin yrittäjiin on ollut helppo tutustua, kehuu Valkonen.

Perheessä on kaksi kouluikäistä poikaa ja muutaman vuoden päästä kolmaskin. Heidän kauttaan on tullut myös tutustuttua paikallisiin.

—Yrityksen kannalta asuinpaikalla ei ole juuri merkitystä. Tärkeämpää on se, että lapsille on hyvät koulut ja muut olosuhteet. Itse olen työni vuoksi paljon kotona, enkä juuri ehdi harrastamaan. En kuitenkaan pistäisi pahakseni, jos joku pyytäisi vaikka lentopalloporukkaan, Valkonen vinkkaa.

Yrittäjäperheen äiti Sari Valkonen arvostaa maaseutuasumisessa väljyyden ja luonnon läheisyyden lisäksi erityisesti sitä, että omassa pihassa voi kasvattaa marjoja, omenia ja muuta syötävää.

—Koitamme tukea myös muita paikallisia yrittäjiä. Erityisesti olemme ihastuneet Paijan perunoihin ja Aspilan vihanneksiin.