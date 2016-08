Chekkosen sanaa levittäen

On tullut muutamia vuosia kuunneltua suomiräpin kuningasta. Kaikesta kritiikistä ja arvostelusta, niin hyvästä kuin huonosta huolimatta tästä henkilöstä on kasvanut suuri idolini. Vaikka hän puhuukin itsestään kolmannessa persoonassa ylistäen itseään ja media raivoaa hänelle, ei hiphop Jumalan poika ole koskaan tuottanut minulle pettymystä eivätkä hänen vihaajansa ole saaneet päiviäni pilalle.

Jare Henrik Tiihonen eli itse Cheek julkaisikin elokuussa uuden ja odotetun kappaleensa All Good Everything. Jo viikkoa ennen singlen ilmestymistä puitiin sitä, olisiko räppäri vaihtamassa kieltä ja tekisi musiikkia nyt englanniksi. Kappaleessa Cheek kiittää ja tosiaan kertoo kaiken olevan todella hyvin.

Tämä kappale sai itseni miettimään mitkä kaikki asiat itselläni ovat hyvin. Mitä kaikkia oikeuksia suomalaisilla on ja mitä muilla ei välttämättä ole.

Itselläni on katto pään päällä, perhe, rahaa ruokaan ja muihin välttämättömiin asioihin. Näin ei välttämättä ole kaikilla suomalaisilla. Joillakin voi olla rahaongelmia, jonka vuoksi ei ole asuntoa tai varaa ruokaan. Ja joidenkin vanhemmat voivat olla eronneet ja on ongelmia asumisen ja elämisen kanssa.

Mutta suurimmalta osin meillä suomalaisilla on kaikki asiat hyvin. Jo taaperoiässä saamme tuntea valtion apua esimerkiksi äitiyspakkauksen ja neuvolan kautta. Siitä kun kasvamme, meillä on oikeus opetukseen ja peruskoulun jälkeen voimme hakea moniin jatko-opinto paikkoihin.

Hyvin kouluttautuneena voimme suunnata työelämään ja edetä urallamme tai välillä opiskella lisää ja vaihtaa alaa. Ikääntyessämme saamme jäädä töistä pois ja ansaita eläkettä ja koko elinkaaremme ajan voimme hyödyntää Suomen etuja.

Vaikka nyt Pälkäne ja Kangasala. Molemmissa on lähellä keskustassa terveyskeskus, josta saamme tarvittaessa apua ja hyvää palvelua. Lisäksi lähellä on kauppoja, joissa voimme asioida ja vapaa-ajan palveluita, joita voimme hyödyntää. Jos meillä on rahatilanteen kanssa ongelmia, saamme hyvin usein apua erilaisten palveluiden kautta.

On monia asioita, jotka meillä on hyvin ja jokapäiväisiä, kun taas jotkut toiset muualla joutuvat taistelemaan jokapäiväisestä leivästään. Ollaan siis kiitollisia siitä mitä meillä on eikä vähätellä sitä.

Niin kuin Cheek sanoo, miten me voidaan pyytää muka enempää, kun meillä on all good everything.

Salla Salo