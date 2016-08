Musiikki-iltamat Kokkopirtillä

Valtakunnallista Vihervuotta vietetään sunnuntaina 12. kesäkuuta klo 11–15 Kasiniemessä kylätalo Kokkopirtillä. Kasiniemi kukkii -päivässä on luvassa neljän tunnin ajan monipuolista luontoon, pihaan ja puutarhaan liittyvää ohjelmaa niin aikuisille kuin lapsillekin.

Aistipuutarhuri Veera Friis johdattaa kuulijat aistien ja yrttien maailmaan sekä esityksellään että yrttinurkkauksessaan. Makuja pääsee konkreettisesti aistimaan yrttismoothiella, jota vieraille tarjoilee missifinalisti Iris Ojalammi. Buffetti on päivän teeman mukainen. Lounasbuffeen tarjoilu alkaa kello 11.30, ja se sisältää kalaa lähijärvistä tai lihaa salaatin ja lohkoperunoiden kera.

Tarjolla on myös silmäniloa. Juhlasalissa on Kasiniemen oman taiteilijan Tapani Urosen näyttely, johon kuuluu kaksikymmentä kukka-aiheista akvarellia ja valokuvaa. Ravintolassa on esillä eräjärveläisen taiteilijan töitä.

Toki silmäniloa on pihapiirissäkin; on kukkarakennelmia, perhosbaari ja myynnissä puisia kukkalaatikoita sekä Kultapellon puutarhan kukkia, yrttejä ja muita taimia. Tapahtumassa voi esimerkiksi istuttaa lapsen kanssa oman kukan muistoksi ja kesän mittaan vaalittavaksi.

Luontoon liittyviä elämyksiä kävijöille tarjoavat metsänhoitoyhdistys istutusnäytöksissä, hunajantuottaja Eero Hörhä, joka on luvannut hunajanmyynnin ohella tehdä pajupillejä lapsille, pärehöylää käyttelevä Tero Hännikäinen, moottorisahahurmaaja ja ”kot kot”.

Kasiniemi kukkii -päivän järjestää Kasiniemen kyläyhdistys pääarkkitehtina Elina ja Seppo Harjula sekä innokas luontotiimi. Kasiniemi sijaitsee Vehkajärven etelärannalla niukasti Padasjoen puolella.

Pirkko Joutsen