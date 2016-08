Olympiasankari Maaninka ja Kemin Jokke katukappelilla

Ilon ja kiitoksen musiikkijuhla on Pälkäneen Katukappelissa sunnuntaina 29. toukokuuta kello 18. Kevät on hehkeimmillään, kun luonto herää talven jälkeen uuteen elämään. Jumala on luonut meille kauniin maan elää ja asua.

Raamatussa kehotetaan: ”Kiitä Herraa Minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt”. Meillä jokaisella varmasti löytyy kiitoksen aiheita. Suurimman ilon ja riemun voi omistaa silloin, kun saa kokea Jumalan apua elämässään. Laulut kertovat Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta sinua ja minua kohtaan, sekä Hänen antamastaan johdatuksesta elämän eri tilanteissa.

Musiikki- ja laururyhmä koostuu puoleksi Katukappelin esiintyjistä ja puolet on vierailevia. Kaikista lauluista on sanat esillä, joihin jokainen mukana oleva voi osallistua.Nyt on kiitoksen aika.

Leena Kuikka