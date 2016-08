Vieraslaji on syyllinen kunnes toisin todistetaan

Kesällä Mikkolan Navetan luhtiaitoissa saattaa hiljentyä kuuntelemaan vedentarinoita. Kolmen hengen työryhmä Leena Häkkinen, Päivi Järvinen ja Timo Väänänen ovat rakentaneet aittoihin kolmiosaisen Vesi kertoo -nimisen näyttelykokonaisuuden. Vesielementin kautta ryhmä tutkii pohjoismaista luontoa ja äänimaisemaa. Työryhmän jäsenet ovat jokainen työstänyt omaa aittaansa: Timo Väänänen Välkettä, Päivi Järvinen Pisaroita ja Leena Häkkinen Lähdettä.

– Yksi taitelija hallinnoi yhtä aittaa, mutta työt risteilevät ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, Leena Häkkinen kertoi näyttelykokonaisuuden avajaisissa viime lauantaina Mikkolan Navetalla.

Teoksen taitelijat ovat yhdistäneet laaja-alaisen osaamisensa. Dokumenttiohjaaja ja äänitaiteilija Häkkinen on rakentanut Lähde-aittaan kuunnelmateoksen, jossa saa kuunnella ihmisten vesimuistoja; sitä kuinka eri tavoin vesi voi meitä koskettaa.

Lähde -aitasta löytyy myös tanssitaiteilija Päivi Järvisen tekstiilitaideteos Vesiputous, joka on rakennettu silkistä. Kankaan kudontaakin opiskelleelle Järviselle oli silkki itsestään selvä teosmateriaali.

– Silkki suorastaan häkellyttää. Se liittyy veteen, se on kevyttä kuin vesi, Järvinen kertoo.

Lisäksi Lähde -aitassa on esillä Timo Väänäsen valokuvia. Väänänen on totuttu tuntemaan säveltäjänä – ja kanteleen suurena mestarina. Kauniit vesi-aiheiset valokuvatkin paljastavat aivan uudenlaisen puolen taiteilijan profiilista. Näin tekee myös Päivi Järvisen Pisarat -aitta: Järvinen on tanssitaiteilija, mutta Pisarat -aitta on haastanut astumaan runoilijan saappaisiin. Aittaan on ripustettu erikokoisia purkkeja – pisaroita – joihin on säilötty veteen liittyviä sanoja tai sananparsia. Lattiaan on puolestaan muodostunut ”lätäköitä” joissa on myös veteen liittyviä sanontoja.

Tarinoiden mukaan eskimoilla on 50 nimeä lumelle; tämä kertoo lumen merkityksestä eskimoiden kulttuurissa. Päivi Järvinen todistaa Pisarat -teoksellaan veden osalta saman suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanoja ja sanontoja – vanhoja viisauksia on kuin pisaroita meressä.

Timo Väänänen on lähestynyt veden teemaa valon kautta. Hän on halunnut tutkia sitä, miten valo ja vesi käyttäytyvät yhdessä. Siitä tilan nimikin, Välke, on peräisin. Tilassa on esillä kaksi videoteosta, jotka on heijastettu silkkikankaille. Tilassa kuuluu myös Timo Väänäsen tekemät kaksi sävellystä.

– Vesi kertoo -näyttelyssä on esillä epäteknisiä ja alkuperäisiä materiaaleja: silkkiä, lasia ja vettä. Kaiken päällä on aitta vanhoine puuseinineen. Vanha puu ja sen luoma akustiikka on myös teoksen yksi elementti. Toisaalta osa teoksen tekniikoista ovat hyvin moderneja; valaistukset, valokuvat, videoteokset ja kuunnelmat, Timo Väänänen kuvailee.

Vesi kertoo -teos näyttääkin tekijöidensä hienon osaamisen skaalan. Vesi kertoo -teoksen avajaispäivänä sen äärellä nähtiin Päivi Järvisen tanssiesitys, joka reflektoi sekä veteen että yleisöön. Taide ja vesi ovat siitä samanlaisia, että niissä voi nähdä oman heijastuksensa – ja oma kuvajainen voi paljastaa jotain pintaa syvemmältä.

Vesi kertoo -esitys Mikkolan Navetan luhtiaitoissa. Avoinna ti–to klo 10–15, pe klo 10–18, la klo 10–15. Päivi Järvisen tanssiesitykset la 6.8. klo 14 ja 18.