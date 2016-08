Aktiiviset Anna Tapion koulun seniorit

Vuosi yrittäjänä -kilpailu innostaa yläkoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita perustamaan harjoitusyrityksiä, jotka toimivat vuoden ajan. Ne käyttävät oikeaa rahaa ja myyvät tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille.

NY Uskalla yrittää -kilpailu huipentui huhtikuun puolivälissä Helsingissä järjestettyyn finaaliin. Tampereen aluefinaalista sinne selvisi kaksi peruskoululaisten yritystä. Niistä toinen oli kelloja tekevä Kelloveikot NY Anna Tapion koululta.

Esitelkää Kelloveikot (yrittäjät ja liikeidea).

– Me olemme Kelloveikot Ny eli Lauri Ahlqvist ja Wilhelmiina Tilli. Olemme 15-vuotiaita nuoria yrittäjiä Anna Tapion koulusta. Me teemme kelloja kodin kierrätysesineistä ja pyrimme antamaan asiakkaiden turhille, mutta rakkaille esineille uuden elämän. Teemme kellojamme tilaustyönä, sekä erilaisiin myyjäistapahtumiin.

Miten idea kellojen tuunaamisesta syntyi?

– Idea kellojen teosta ja tuunauksesta lähti Laurin keittiön seinällä olevasta, american pancakes -paistinpannusta tehdystä kellosta.

Miten valmistauduitte kisaan?

– Kisaan valmistauduttiin monilla tavoilla niin henkisesti, kuin fyysisestikkin. Teimme ennakkotehtäviä ja myös kelloja valmistettiin useita. Pyrimme myös hillitsemään stressiä ja paineita harjoittelemalla esiintymistilanteita varten.

Mitä kisa antoi?

– Kisa antoi meille todella paljon! Koko tapahtuma oli todella hieno ja sen kautta saimme paljon vinkkejä niin yrittäjyyteen kuin muuhunkin elämäämme. Opimme esiintyjiltä todella paljon myös yleisölle puhumisen taidoista. Saimme paljon uusia tuttavia muista nuorista yrittäjistä. Myös heidän kanssaan vietetty aika opetti meille erilaisia kanssakäymistaitoja, sekä verkostoitumista!

Millaisia muiden kisailijoiden yritykset olivat?

– Muiden kilpailijoiden yritykset olivat todella hyviä ja heidän kauttaan näimme paljon erilaisia toimintatapoja. Haluammekin toivottaa tsemppiä tulevaisuuteen kaikille yrityksille ja onnea voittajille!

Miltä yrittäjän ura vaikuttaa? Voisiko teistä tulla yrittäjiä?

– Yrittäjän ura vaikuttaa selkeästi hyvin raskaalta ja vaativalta, mutta samalla myös todella palkitsevalta ja opettavaiselta. Meillä molemmilla tulevaisuudensuunnitelmat ovat hyvin avoinna, emmekä todellakaan sulje yrittäjyyden mahdollisuutta pois.

Koulussa on kiero taka-ajatus aina oppia jotakin. Mikä on ollut NY-projektin oppi?

– Varmasti se on hyvin selvää, että yrittäjyys ylipäätään on asia jota meidän toivotaan osaavan, ymmärtävän ja oppivan NY-projektin aikana. Projekti on näyttänyt yrittäjyyden aivan eri kannalta entiseen verrattuna. Tarkoituksena on varmasti oppia myös erilaisia käytännön asioita, kuten kirjanpitoa. Erilaisten sosiaalisten taitojen kehitys on varmasti myös yksi tärkeimmistä opeista, joita vuosi on meille antanut.