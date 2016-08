Kissalammissa leväkasvustoa

Laitikkalassa sijaitsevan Kissalammin vesi on korkealla, jos verrataan vuosi sitten tekemiäni havaintoja ja veden korkeuden seuraamista. Veden laatu on ollut uimakelpoista, ja kun eletään jo paremminkin elokuun loppupuolta, veden pintalämpö on pysytellyt parissakymmenessä asteessa. Kissalampi on syvä ja lähdeperäinen, uidessa tavoittaa laiturien läheisyydessä kylmiä vesimassoja, jotka ovat syvyydestä lähteistä nousseita.

Kävin viime perjantaina navakassa kaakkoistuulessa uimassa iltapäivällä lammin itärannan laiturilta, laineet loiskivat laiturin reunaan ja vesi oli hyvälaatuista. Lauantai-aamupäivällä kävelin kahden naapurin rannassa ja hämmästyksekseni totesin vihreän levämassan kelluvan lauttoina rannoilla. Päivän vanhetessa etelätuulen voimistuessa levä ei ollut lähtenyt painumaan pohjaan. Silmämääräisesti en osaa tehdä määritelmää, mikä levä on kyseessä. Uimaan tai saunomaan Kissalammin vesi ei ollut lauantaina soveliasta.

Anneli Kivelä