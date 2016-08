Rönnissä lauletaan maakuntalauluja

Eräjärven Urheilijat täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlan kunniaksi järjestetään erikoistapahtumia ympäri vuoden.

Sunnuntaina 22.5. poljetaan juhlavuoden kunniaksi Eräjärven Pyöräilysunnuntai. ”Päämatkana” on noin 80 kilometrin kierros: Eräjärvi – Orivesi as – Huutijärvi – Sahalahti – Eräjärvi. Jos kuntopohja ei kestä näin pitkää vetäisyä, on Eräjärven päässä tarjolla myös lyhyempiä matkoja.

Pyörien selkään noustaan Erälinnan pihassa Eräjärvellä aamukymmeneltä. Reitti suuntautuu kohti Oriveden asemaa, josta Oriveden suunnan innokkaat pyöräilijät voivat liittyä mukaan. Asemalla ollaan noin kello 10.45–11.

Tästä reitti jatkuu Ponsan suuntaan ja vanhaa Kangasalan tietä aina Huutijärvelle asti. Mobiliassa on mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas kello 15 saakka. Huutijärveltä suunnataan Sahalahden kautta takaisin Eräjärvelle.

Polkemaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat pyöräilijät. Orisport lahjoittaa matkalle mukaan urheilujuomaa ja geeliä.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Eräjärven Urheilijoiden kuntourheilujaosto. Lisätietoja voi kysellä Tero Lehtiseltä numerosta 040 7490355.