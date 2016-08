Ässäkenttä otettiin käyttöön

Eräänä joulukuisena iltana pälkäneläinen Heikki Närvänen sai idean, että kaikille Pälkäneen koululaisille olisi saatava heijastimet. Hän tiesi, että monilla oli kotonaan heijastimia, mutta jostakin syystä niitä ei käytetty.

­– Kävellessäni tai autoa ajaessani olen huomannut, ettei toista kulkijaa yksinkertaisesti näe, jos hän ei käytä heijastinta. Pienimmät kulkijat liikkuvat paljon pimeään aikaan, eikä se huomio aina ihan täysillä ympäristössä ole. He eivät välttämättä tajuta, ettei heitä nähdä, vaikka he itse auton näkevätkin, Närvänen tautoittaa ideaansa.

Viisi minuuttia iden syntymisen jälkeen tempaus oli julkinen Facebookissa. Seuraavana aamuna Närvänen tiesi, että idea tulisi toteutumaan.

– Mainostoimisto Meran Mari Laesterä ideoi tekstin ja teki painovalmiin aineiston, ja parissa päivässä ideasta heijastimet olivat jo tilattu. Halusin, että kaikki tapahtuu nopeasti, koska tarvehan näille olisi ollut jo kuukausitolkulla.

Aina löytyy auttajia

Hessu Närvänen haastoi pälkäneläisiä yrittäjiä mukaan tempaukseen. Heti mukaan lähti reilu kymmenen yritystä rahoittamaan projektia. Summat olivat vapaaehtoisia. Rahallisen panostuksen lisäksi Pälkäneen Yrittäjät hoiti maksuliikenteen.

Hihaan pyöräytettäviä jousiheijastimia saatiin hankituksi reilu tuhat kappaletta. Niitä jaetaan kaikille Pälkäneen ala-astelaisille ja esikoululaisille sekä osalle tulevista ekaluokkalaisista. Lisäksi jokainen mukaan lähtenyt yritys saa itselleen nipun heijastimia omaan käyttöönsä.

– Kuulemma lasten mielestä heijastimen käyttö on vähän noloa, varsinkin roikkuvien heijastinten käyttö. Tiedän, etteivät nämäkään automaattisesti hihaan tai reppuun kiinnity, mutta jos edes yksikin näistä pysyy näkyvillä, on jo jotain saavutettu. Ihannetilannehan olisi se, että on noloa olla käyttämättä, eikä päinvastoin, Närvänen toteaa.

Heikki Närvänen uskoo, että yhteiseen hyvään tähtäävään projektiin löytyy aina tekijöitä.

– Tällaisilla tempauksilla luodaan positiivista ja eteenpäinvievää pöhinää. Tarvitaan vain niitä pieniä ideoita ja joku, joka viitsii lähteä viemään asioita eteenpäin.