Leveäpyrstökihu Kuhmalahdella

Pirkanmaan suurille järvenselille on jäänyt tänä syksynä poikkeuksellisen paljon leveäpyrstökihuja useaksi päiväksi paikallisiksi. Pirkanmaalla on nähty leveäpyrstökihuja erityisesti Kangasalla Längelmävedellä ja Pälkäneen ja Valkeakosken välillä Mallasvedellä. Längelmäveden Ponsanselällä tehtiin syyskuun viimeisenä päivänä havainto kuudesta eri leveäpyrstökihusta, joista kolme oli muuttavaa. Mallasvedellä oli puolestaan viime sunnuntaina ainakin neljä leveäpyrstökihua paikallisina.

Maassamme leveäpyrstökihuja nähdään yleensä loka­ ja marraskuussa, joten tämänsyksyinen joukkotulo syyskuussa on poikkeuksellinen ilmiö. Viime vuosilta leveäpyrstökihuista on Pirkanmaalta vuosittain vain jokusia havaintoja, kaikkina vuosina ei yhtäkään. Koko Suomen alueella on syyskuussa havaittu jopa isoja leveäpyrstökihuparvia.

Näsijärven rantamilla

Leveäpyrstökihuilla on ollut hyvä pesimävuosi. Syksyisin havaitut leveäpyrstökihut ovat valtaosin nuoria lintuja. Tästä syystä kihujen erottaminen nuorista ruskeista harmaalokeista on vaikeaa. Leveäpyrstökihu on suunnilleen harmaalokin kokoinen ja roteva lintu. Nuorella leveäpyrstökihulla on siivissä selvät vaaleat kihulaikut. Leveäpyrstökihun lento on jäntevämpää kuin lokkien.

Leveäpyrstökihuja on kahta eri värimuotoa ­ tummia ja vaaleita, mutta myös välimuotoja havaitaan. Leveäpyrstökihut hakeutuvat paikoille, joissa on lokkeja, koska ne pyrkivät riistämään lokeilta kalaravintoa ja ajavat tästä syystä lokkeja takaa. Hätäilevien lokkien seasta saattaakin löytää niitä jahtaavan leveäpyrstökihun. Pirkanmaan vesistöissä viihtyy tähän ajankohtaan runsaasti harmaalokkikerääntymiä.

Leveäpyrstökihu pesii Pohjois­Amerikan ja Euraasian pohjoisosissa. Lähimmät Suomea olevat pesimäpaikat ovat Barentsinmeren itäosien tundralla. Pesä on avoimesti maassa. Munaluku on yleensä kaksi.