Rakkaudesta lähimmäiseen

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miten paljon voimme vaikuttaa toistemme elämään? Kuka on vaikuttanut Sinun elämääsi – milloin ja miten? Mieleeni nousevat tapahtumat omasta lapsuudestani. Oli syksy ja olin täyttänyt 13 vuotta, kun ystäväni Hannele kysyi, tulisinko hänen kanssaan kokoontumisiin Pälkäneen kirkolle. Lähdin mukaan. Olimme nuorimpia osanottajia tuossa tilaisuudessa. Puhuja kertoi meille rakastavasta Jumalasta, mutta myös siitä, mikä erottaa meidät Hänestä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun todella ymmärsin, että juuri syntini erottavat minut Jumalasta ja että tarvitsin Jumalan anteeksiantamusta, jotta voisin olla jälleen lähellä Jumalaa.

Olin jo aiemmin osallistunut tyttökerhon kevätretkelle yhdessä ystävättäreni kanssa. Mieleeni oli tuolloin lähtemättömästi painunut kuva, joka meille oli retkellä näytetty. Siinä oli kuvattuna tytön tie. Tytön elämän polku haarautui keskellä kuvaa. Toinen tie johti ylöspäin: kohti Jumalaa, toinen alaspäin. Muistan, miten retkemme jälkeen makasin sängylläni puhuen Jumalalle. Kerroin, kuinka haluaisin kulkea sitä tietä, joka johtaa minua kohti Jumalaa. Jälkeenpäin unohdin koko asian, mutta onneksi Jumala ei ollut unohtanut rukoustani.

Nyt, istuessani ystäväni kanssa Pälkäneen kirkon kokoontumissalissa, oli kuin olisin kuullut tuon saman sanoman uudelleen. Se kaikui ikään kuin entistä selkeämpänä ja ymmärrettävämpänä. Kuulin, kuinka puhuja kehotti niitä, jotka haluaisivat tulla Jeesuksen luo, tulemaan eteen. Olisin kovasti halunnut saada kaikki syntini anteeksi. Olin kuitenkin ujo ja mietin, mitä ympärilläni istuvat ihmiset minusta ajattelisivat. En kyennyt nousemaan. Päätin sen sijaan lahtea pois yläsalista. Kun seisoin salin ovella, katsoin taakseni ja sanoin Jeesukselle; ‘Hei, olen niin pahoillani, ettei tämä asia toiminut.’

Kävellessäni portaita havaitsin jonkun laskeutuvan rappusia takanani: illan puhuja. Älysin mahdollisuuteni tulleen. Sanoin nopeasti puhujalle haluavani keskustella. Ymmärsin tarvitsevani Jumalan anteeksiantamusta. Kerroin, että olin varastanut veljeni makeisia ja tehnyt muutakin syntiä. Puhuja vakuutti Jeesuksen kuolleen ristillä myös minun syntieni puolesta ja totesi samalla; “Jeesus on elävä Vapahtaja tänäänkin ja Jumala haluaa antaa kaiken anteeksi”. Tuon yksityisripin jälkeen pyysin Jeesusta tulemaan sydämeeni, olemaan elämäni Herra. Tulin niin iloiseksi. Kävi juuri kuten meille on luvattu: “Jos me tunnustamme syntimme, on Hän oikeamielinen, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Tuntui kuin kohdallani uusi elämä olisi alkanut. Sieluni talo oli kuin uusi. Sen oli valloittanut Eräs, joka ymmärsi minua paremmin kuin kukaan muu. Samana syksynä muutimme myös perheeni kanssa uuteen taloon. Vanha oli väistynyt, uusi oli tullut tilalle. Joku onkin lausunut, että koko elämämme on kuin talo. Luojamme, elämämme arkkitehti, toivoo saada toteuttaa kaunista suunnitelmansa elämässämme. Monesti törmäämme turhiin ongelmiin yrittäessämme itse rakentaa elämäämme ilman sen Suunnittelijan ohjausta.

Onneksi sielumme Arkkitehti on kovin kärsivällinen, ja hallitsee myös remonttipuolen. Ja Hänen suunnitelmansa on kestävää ja vahvaa materiaalia. Viime viikon jumalanpalveluksen raamatunkohta kuuluukin: “ Tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.“ (2 Kor 4.4-6) Antakoon Luojamme meille viisautta tänäkin päivänä kulkea tietämme kohti Jeesusta ja kohti niitä suunnitelmia, jotka Hän meille jokaiselle on varannut.

Seija Frears