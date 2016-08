Paljon puhetta, paljon tunnetta

– No niin, nyt isä alkaa puhua. Katsokaa, kuinka kädet taas käyvät ja eleitä riittää, Iina ja Roosa Hietanen nauravat.

– Varohan nyt niitä kahvikuppeja siinä pöydällä. Siirretään niitä hieman, Heini Hietanen lisää ja katsoo miestään Pentti Hietasta hymyillen.

– Tällaista tämä on aina kun olemme yhdessä: puhetta riittää. Jos olen yksin esiintymässä, puhun yleisölle paljon. Jos esiinnyn Heinin kanssa, puhumme todella paljon. Jos tytötkin vielä ovat lavalla, puhumme ihan kamalan paljon, Pentti Hietanen sanoo.

Vaikka Hietaset ovat laulaessaan ja esiintyessään tottuneet olemaan huomion keskipisteenä yhdessä ja yksin, sivummalle jäämistäkin on harjoiteltu. Isä-Hietanen muistuttaa, että esiintymisessä ja joukkueurheilussa on hyvin paljon samaa.

– Mietitään nyt vaikkapa jääkiekkoa. Olet juuri niin hyvä kuin joukkueesikin on. Tilaa pitää antaa myös muille, itsekkäällä yrittämisellä et saavuta mitään. Sama se on esiintymislavalla: pitää antaa tilaa myös muille ja nauttia itsekin kaverin upeasta laulusuorituksesta.

Samassa tytöt ja Pentti alkavat muistella esiintymisiään Tampereen Tapparan liigajoukkueen peleissä. Viime vuosina playoffeissa on nähty aika usein joku Hietasen perheen jäsen laulamassa Maamme-laulua ennen ottelun alkua. Pentti huomauttaa hyväntahtoisesti, ettei pääse enää yhtä usein laulajaksi, sillä tyttäret ovat viime vuosina tulleet kilpailemaan lauluvuoroista.

– Jännitti muuten ihan törkeästi, kun olin siellä ekan kerran. Ottelu oli Tappara-Lukko, Iina muistelee.

– Juu, on vaikea keksittyä laulamiseen kun vieressä seisoo kaksi riviä huippupelaajia, Roosa säestää.

Jääkiekkoon liittyy sekin tapaus, kun Pentti buukkasi vaimonsa laulamaan Venäjän kansallislaulun kymmenisen vuotta sitten.

– Hakametsässä pelattiin maaottelu Suomi-Venäjä. Minua kysyttiin laulamaan Maamme-laulua, ja siinä tuli sitten puhetta, että järjestäjillä oli vaikeuksia löytää Venäjän kansallislaulun esittäjää. Kerroin, että ei hätää, minulla on ongelmaan ratkaisu: vaimoni tulee esittämään sen.

– Kun Pentti kertoi minulle asiasta, aluksi iski pienimuotoinen paniikki. Mitä ihmettä Pentti on nyt mennyt lupaamaan. Mutta seuraava viikko harjoiteltiin ahkerasti ja homma hoitui lopulta hienosti, Heini sanoo.

Musikaalinen perhe

Hietasilla on edessä jännittävä paikka tulevana lauantaina, kun he nousevat ensimmäistä kertaa perheenä Kangasala-talon lavalle. Luvassa on perheenjäsenten yhdessä ja erikseen laulamana musiikkia viihdemusiikin klassikoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

– Olemme esiintyneet jo pitkään yhdessä, joten se ei sinänsä jännitä. Esiintyminen omassa kotikunnassa on kuitenkin aina ekstrajännittävää. Katsomossa istuu kuitenkin todella paljon tuttuja ja ystäviä, Heini miettii.

Iina ja Roosa lisäävät, että etenkin nuorempana esiintyessä perheen mukanaolo loi turvallisuuden tunnetta lavalla.

– Silloin tuntui hyvältä, kun keikan ensimmäinen laulu esitettiin yhdessä ja sai pahimman jännityksen purettua. Yhdessä esiintyminen on edelleenkin todella mukavaa, vaikka esiintymiskokemusta on nykyisin kertynyt enemmän jo yksinkin, alkuvuodesta television Voice of Finland TV-ohjelmassa ihastuttaneet sisarukset pohtivat.

Hietasen perheessä musiikki on ollut aina tärkeässä roolissa. Pentti ja Heini suuntasivat molemmat tahoillaan musiikin pariin jo lapsina. Heini muistelee, kuinka pianonsoitto oli aina se tapa, jolla hän käsitteli iloisia tai surullisia tapahtumia elämässään.

– Tytöt tuntuvat perineen tämän tavan. Musiikki on meille kaikille luonteva väylä purkaa ja käsitellä tunteita, Heini miettii.

Isä-Pentti muistelee, kuinka Iina ja Roosa hytkyivät jo vauvoina musiikin tahtiin turvaistuimissaan sen minkä pystyivät auton takapenkillä. Vähän isompina molemmat tytöt vaihtoivat sujuvasti kappaleesta toiseen, kun kanava ja sitä myötä musiikkikappale radiossa vaihtui. Autossa laulaminen on koko perheelle tuttua edelleen.

– Joskus joku kanssa-autoilija on voinut katsoa hieman pidempään, kun liikennevaloissa on alkanut soida jokin elämää suurempi C-osa, ja on ollut pakko laulaa täysillä mukana, Iina naurahtaa.

Opinnot tuovat syvyyttä

Iina ja Roosa aloittivat musiikkiuransa pianonsoitolla. Aluksi soittotunnit olivat melko vastenmielistä puuhaa, mutta lopulta molemmat soittivat pianoa kymmenen vuoden ajan. Syksyllä Iina jatkaa musiikkiteatterin ammattikorkeakouluopintojaan. Sisaruksista tulee myös luokkakavereita, sillä molemmat aloittavat kauneudenhoitoalan aikuisopinnot Valkeakoskella.

– Minäkin pyrin opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun musiikkiteatteria, mutta en päässyt sisään, Roosa mainitsee.

Pentin kädet alkavat jälleen viuhtoa puheen mukana. Miestä suututtaa aika paljon se, että musiikkialan opintoihin hakeuduttaessa painotetaan niin paljon teoriaa.

– Eikö pääsykokeissa pitäisi arvioida nimenomaan musiikillisia avuja ja esiintymisvalmiuksia? Teoriaahan voi opetella sitten koulussa. Ylipäätään musiikkioppilaitoksissa tulisi keskittyä enemmän tanssiin, lauluun ja instrumenttiopintoihin. Tuntuu, että teoriaopinnot vievät niin suuren osan opiskelijoiden ajasta, että muut osa-alueet jäävät helposti sen jalkoihin, eri musiikinlajit oopperasta rock-musiikkiin hallitseva tenori puuskahtaa.

Iina ja Roosa ovat joka tapauksessa tyytyväisiä siihen, että ovat opiskelleet musiikkia ensin konservatorio- ja sitten opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Opinnot ovat tuoneet syvyyttä etenkin tekstin tulkintaan.

– Aiemmin sitä ajatteli helposti, että melodia on ylivoimaisesti tärkein juttu. Mutta laulajan pitää osata käsitellä tekstiäkin: teksti pitää ymmärtää, jotta sen voi esittää, Roosa miettii.

Pentti kertoo pohtineensa ihan samaa asiaa tyttöjen ikäisenä.

– Kun ikää tulee lisää, tekstin tärkeyden ymmärtää selvemmin.

Perhe pohtii yhdessä, etteivät he silti mitään runoilijoita ole. Runoja ja runoutta perhe ei harrasta, mutta heti kun mukaan astuu melodia, runotkin alkavat puhua heille.

– Laulu on ikään kuin nuotitettua puhetta, Heini tiivistää.

Kiireinen syksy edessä

Hietasilla on edessään kiireinen syksy: Iinan ja Roosan arkea rytmittävät opiskelu ja keikat, ja Heinillä ja Pentillä riittää yllin kyllin töitä. Pentti vierailee marraskuussa Pietarissa, ja tämän lisäksi häntä työllistävät Tuliset Tenorit -kiertue syys-lokakuussa, Sinun Omasi - konserttisarja syys- ja marraskuussa sekä Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot -joulukonsertit marras-joulukuussa. Koko perhettä kuullaan muun muassa Toholammilla, Keravalla, Suomussalmella, Savitaipaleella, Helsingissä ja Loviisassa. Iina ja Roosa nousevat Tampereella Viihdepalatsin lavalle joulukuun alussa yhdessä Voice of Finlandista tutuksi tulleiden Ilari Hämäläisen ja Jarkko Kujanpään kanssa.

– Syksy menee aina uskomatonta vauhtia. Se on meillä kiireisintä keikka-aikaa. Kun joulusta selvitään, tammikuu meneekin usein kiertueista ja konserteista toipuessa. Helmikuussa alkaa aina elämä voittaa, ja kevään tulo olla pikkuhiljaa mielessä, Pentti kertoo.

Iinan mielestä marraskuu on kuukausista kamalin ja kuukauden voisi aivan hyvin pyyhkiä pois koko kalenterista.

– Sori vaan äiti, sulla on kyllä synttärit tuolloin.

– Ei mitään, eipä naiselle tuosta niin väliä olekaan enää sen jälkeen, kun neljänkympin merkkipaalu on ohitettu, äiti kuittaa.

Maaliskuussa koko perhe odottaa tavallisesti malttamattomana jo kesää. Maaliskuulle ajoittuu myös Pentin ja Heinin hääpäivä, johon liittyy tarina, jonka tyttäretkin ovat kuulleet lukuisia kertoja.

– Hääpäivämme on maaliskuun loppupuolella. Vuonna 1990, jolloin menimme naimisiin, maaliskuu oli kerrassaan kesäinen ja lämmin. Itse juhlapäivänä iski mieletön takatalvi, ja häävieraat luistelivat hääpaikalle kesärenkaillaan. Pentti tuli kamalan kipeäksi, hänellä oli mahatauti ja kuumetta yli 39 astetta. Melkoinen päivä, Heini toteaa.

– No toisaalta tuo tapa mennä naimisiin sopii ihan hyvin teille. Olettehan itsekin aina välillä vähän dramaattisia ihmisiä, Iina ja Roosa tuumivat hymyillen.

Tänään täällä laulavat Hietaset Kangasala-talossa la 27.8. klo 15 ja klo 19. Pentti Hietanen, laulu ja akustinen kitara; Heini Hietanen, piano ja laulu; Iina Hietanen, laulu; Roosa Hietanen, laulu. Konsertin tuottaa Kumina Music.