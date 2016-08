Valtuusto joutui siirtämään kokoustaan

Olemme tyrmistyneinä seuranneet kunnan johdon toimia talouspalveluiden ulkoistamishankkeessa.

21.4.-16 pidetyssä henkilöstöinfossa kerrottiin, että ko. toiminnot siirretään viimeistään 1.1.2017 KuntaPro Oy:n tuottamaksi. Kunnanhallitus käsitteli asiaa jo 25.4.-16 ja päätti kunnanjohtajan esityksestä esittää kunnanvaltuustolle 9.5.-16 pidettävään kokoukseen päätettäväksi näiden tärkeiden ja keskeisten palvelujen ulkoistamisen KuntaPro Oy:lle. Hoidetaanko päätöksenteko kiireellä siksi, etteivät luottamusmiehet ja henkilöstö ehdi reagoimaan asiaan?

Selvityksessä todetaan, että ulkoistaminen ei tuo kustannussäästöä. Selvityksen mukaan säästö ensimmäisen viiden vuoden aikana on 21 000 euroa, huikeat 4200 e vuodessa (joka vastaa 2,5 päivän palkatonta vapaata per henkilö). Kunnassa on toteutettu äärimmäisen tiukkaa uutta johtamistapaa, jossa ei vapautuvia vakansseja täytetä eikä sijaisia saa palkata. Niinpä viime vuoden tilinpäätös olikin ylijäämäinen.

Ulkoisen toimijan arvio tulevista kustannuksista on mitä todennäköisemmin arvioitu alakanttiin ja kuten yleensä tapahtuu, on enemmän kuin todennäköistä, että tingityn aloitushinnan jälkeen kustannukset tulevat kasvamaan merkittävästi arvioidusta. Epäilemme, ettei laskelmissa ole otettu huomioon esim. tietoliikenne- ja liittymäkustannuksia eikä neuvonnan ja jokaisen lisäpalvelun muuttumista maksulliseksi.

Ulkoistamisen myötä kunnasta katoaa kirjanpidon ja palkka-asioiden erityisosaaminen. Juuri nämä taidot ovat mahdollistaneet palkan maksun ja kirjanpidon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden. Selvityksessä kerrotaan, että ulkoisen toimijan nykyisten asiakkaiden kohdalla on esiintynyt mm. myöhästymisiä aikatauluista ja järjestelmävaihtoja oli tehty kesken tilikauden, joka oli aiheuttanut paljon lisätyötä. Lisäksi kustannuksia pidettiin joiltain osin kohtuuttomina ja palvelun koettiin ”karanneen kauemmaksi”. Palautteessa myös todettiin, että ulkoistuksesta huolimatta kuntaan jäävä työmäärä oli monessa kunnassa jäänyt merkittäväksi.

Nyt jo on selvää, että ennestäänkin kuormitettujen esimiesten ja esim. toimistosihteereiden työmäärä tulee kasvamaan todella paljon. Jokainen virhe maksaa ja hidastuttaa asioiden hoitoa. Kunnan omana työnä nämä asiat on saatu nopeasti kuntoon ilman erillistä hintaa.

Väittämä, että muutkin kunnat tulevat hyödyntämään talouspalvelukeskuksen palveluita, on täysin oletusten varassa. Asiaa ei ole selvitetty lainkaan.

Sotella pelottelu ei myöskään ole perusteltua, sillä kukaan ei tiedä miten sote-alueen tukipalvelut vuonna 2019 hoidetaan.

Pystyykö Suomen suurimpiin kuntiin lukeutuva Kangasala jatkamaan itsenäisenä kuntana, kun se ”trendikkäästi” kovalla vauhdilla ulkoistaa useita palveluitaan?

Kangasalan kunnan palkkasihteerit ja kirjanpitäjät