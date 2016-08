Yli 200 sydänhämäläisyhdistystä päätyi lakkautuslistalle

Puntarin kentällä Kuhmalahdella käy kova kuhina. Iltapäivän sade ei ole haitannut nuoria urheilijanalkuja, jotka ovat tulleet koettamaan yleisurheilua.

– Pikajuoksu oli hauskinta! Korkeutta en ollut ennen hypännyt, Krista Riihelä kertoo.

Oona Volanen nauraa vieressä korkeushypylleen.

– Hyppy ei tahtonut ensin onnistua ja se oli hauskaa!

Kumpikin on aiemmin ollut Saarioisten kisoissa ja nyt heräsi kipinä yleisurheiluun.

– Tulen varmasti joka kerta paikalle, Krista vakuuttaa.

Viime maanantaina Kuhmalahden Kisan yleisurheiluillassa päästiin yhteisen alkuverryttelyn ja venyttelyn jälkeen koettamaan korkeushyppyä, pituushyppyä sekä pikajuoksua. Sen jälkeen halukkaat kellottivat pika-aitoja. Viimeiseksi juostiin ajan kanssa 300 metriä sekä koetettiin, kuinka pitkälle ehti puolicooperissa eli kuudessa minuutissa.

Seuraava yleisurheiluilta koittaa ensi maanantaina, 23. päivä ja mukaan pääsevät kaikenikäiset vain saapumalla paikalle kello 18. Ensi maanantaina pikajuoksun lisäksi lajeina ovat 600 metriä, kuula tai pallonheitto, korkeus ja keihäs. Kolmantena yleisurheiluiltana 2.6. torstaina juostaan 300 sekä 600 metriä, hypätään pituutta ja korkeutta ja lopuksi juostaan puolicooper.

Monipuolista harrastusta

Kuhmalahtelaiset Veera Viitala, Virpi Nikkilä, Iida Uusitalo ja Juho Uusitalo olivat näyttämässä mallia ja opastamassa nuorempiaan lajien saloihin.

– Yleisurheilu on tosi monipuolista, kertoo kolme vuotta korkeutta ja pikamatkoja harrastanut Veera Viitala.

Veera osallistuu tänä vuonna nuorten SM-kisoihin Hämeenlinnassa korkeushypyssä ja kilpailee muiden nuorten tavoin, mutta rennolla otteella. Tärkeintä on mukava harrastus.

Kaikki nuoret edustavat Kangasalan Urheilijoita, mutta suuri osa harjoittelusta tapahtuu omatoimisesti.

– Pelaan myös jääkiekkoa. Tässä näkee oman kehittymisen hyvin ja on kivaa ottaa itsestä mittaa, miettii Iida Uusitalo.

Uusitalot edustavat KU-68:ia, mutta harjoittelevat suurimmaksi osaksi Puntarin kentällä tai omatoimisesti. Iida juoksee 300 metriä, 800 metriä sekä hyppää pituutta.

Talkoilla stadion kuntoon

Puntarin kenttä on hienossa kunnossa. Salaisuus on tehokas talkooporukka, joka on käynyt kunnostamassa kentän. Kesän mittaan on tulossa parit talkoot ja tänä vuonna juoksuradan hoito ostetaan ulkopuolelta ensimmäistä kertaa. Kisan omalla kentällä on kisattu viime vuosina vain yhdet yleisurheilukisat.

– Kun on vain yhdet kisat, joissa kiskaistaan kerran, kenttä ei oikein palvele tarkoitustaan, Kuhmalahden Kisan puheenjohtaja Tiina Keino miettii.

Tänä vuonna kokeillaan Olympiavuoden kunniaksi uutta tapaa harrastaa ja järjestetään kisojen sijaan yleisurheiluillat. Näissä illoissa jokainen kisaa itseään vastaan ja saa opastusta lajiin sen verran kuin haluaa. Ahkerimmat osallistujat toki palkitaan viimeisellä kerralla.

– Toivomme, että sen jälkeen lapset ja nuoret kävisivät omatoimisesti harrastamassa. Kun koulut alkaa, voidaan taas jatkaa, jos halukkuutta löytyy, Tiina lupailee.

Iloisista ilmeistä voi päätellä, että Puntarin kentällä tulee tänä kesänä olemaan enemmän vilskettä.