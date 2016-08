Kivikirkolta Kuhmalahdelle

Suuren suosion viime kesänä saanut Museoiden ilta järjestetään elokuun 18. päivä Kangasalla. Museoiden ovet ovat avoinna kello 17- 22. Kaikkiin kohteisiin on tuona aikana vapaa pääsy.

Eri museoissa järjestetään erilaista ohjelmaa, opastuskierroksia, luentoja, musiikkiesityksiä ja pienoisnäytelmiä. Sahalahti-Seura keskittää makasiininsa 200-vuotisjuhlan Museoiden iltaan. FT Ilkka Teerijoki esitelmöi makasiinihistoriasta Sahalahden makasiinissa kello 18 alkaen.

Illan aikana on mahdollisuus tavata useitakin Kangasalan historian arvohenkilöitä, muun muassa Kaarinat Maununtytär ja Hannuntytär kiertelevät yleisön joukossa illan aikana: Kaarina Maununtytär Varsamäen hevosajopelimuseossa ja Kaarina Hannuntytär Kangasalan kotiseutumuseossa. Jalmari Finnestä kuullaan Lepokodissa ja musiikkia on illan aikana kuultavissa ainakin Kuhmalahden- ja Kangasalan kotiseutumuseoissa. Kahvia on tarjolla useassakin paikassa. Karjalaisessa Kulttuurikeskus Äijälässä on myynnissä muun muassa tuoreita piirakoita.

Mobiliassa järjestetään useita opastuskierroksia. Uuteen Rallimuseoon pääsee yhdessä oppaan kanssa kello 19 ja 21. Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on illan aikana opastetut kierrokset sekä Kimmo Pyykön että Raili Tangin näyttelyihin. Lapset pääsevät maalaamaan isokokoista maalausta Raili Tangin tyyliin.