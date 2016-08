Mäntylän pelkäämä sika säkissä ei haitannut enemmistöä

Pelialustalla on merkitystä – tämän todisti muun muassa kangasalaisvaltuutettu Mika Ollila viime viikolla käydyssä nuorisovaltuuston ja kunnan valtuuston välisessä jalkapallo-ottelussa. Hiekkakentällä läpiajossa palloon ja omiin jalkoihinsa kompuroinut Ollila vertyi nurmelle päästyään virtuoosimaiseen vireeseen ja pamautti liki Urheiluruutu-kelpoisen viimeistelyn vastustajan maalin ylänurkkaan miltei puolesta kentästä.

Ottelussa pelattiin – kuten jalkapalloon kuuluukin – kaksi puoliaikaa. Poikkeuksellisesti erätauolla ei vaihdettu kenttäpäätyjä vaan siirryttiin kokonaan eri kentälle. Avauspuolisko pelattiin Suoraman hiekkakentällä, ja ratkaisua haettiin toisessa erässä nurmen puolelta. Tapahtuman liikkeelle laittanut nuorisovaltuusto sai näin korostettua harrastajan kannalta tuntuvaa eroa hiekalla ja nurmella pelaamisessa. Futisharrastaja saattoi toki pilke silmäkulmassa todeta, ettei edellispäivän sateen kastelema hiekka peliympäristönä vetänyt vertoja alkukevään tuuliselle Pikkolan hiekkakentälle.

Nuorisovaltuusto halusi pelikutsullaan herätellä päättäjiä Kangasalla vallitsevaan heikohkoon kenttätilanteeseen, joka nousi esiin keväällä järjestetyn SAP-tilaisuuden tiimoilta. Nuorten ja päättäjien yhteiseen juttutuokioon kerättiin keskustelunaiheita muun muassa kouluilta, ja liikuntapaikkatilanne nousi tuolloin yhdeksi huolenaiheeksi.

Ulkoliikuntapaikkojen pelätään olevan kunnassa pian kiven alla; vanhan lukion vieressä sijainnut kiekkokaukalo on poistunut käytöstä, uuden lukion tieltä väistyneille tennis- ja luistelukentille ei ole edelleenkään löytynyt uutta sijoituspaikkaa, ja ammattikoulun alle jäävä Pikkolan hiekkakenttä on poistumassa liikuntakäytöstä tämän kesän jälkeen. Tekonurmikentälle on katsottu paikka Suoramalta, mutta sen toteutukselle – tai Pikkolan kentän korvaaville kentille – ei ole vielä rahoituspäätöstä.