Lähiperunaa Epaalasta

– Pidän itseäni enemmänkin entisenä viljanviljelijänä, Juha Soukkio aloittaa.

Parhaimmillaan mies kasvatti viljaa 167 hehtaarilla, joista suurin osa oli vuokrapeltoja. Tällä hetkellä viljelyala on 46 hehtaaria ja niillä kasvatetaan kauraa ja ohraa, joka myydään rehuksi. Viljelyala on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

– Peltojen vuokrat ovat nousseet ja viljan hinta laskenut. Esimerkiksi tonnista kauraa sai ennen 180 euroa, kun hinta nykyisin on 120 euroa. Kuvio ei enää kannata, Soukkio perustelee muutosta työnkuvassaan.

Maatilalla kasvanut Soukkio kävi Päivölän maatalousalan oppilaitoksen ja aloitti oman uransa alalla viljelemällä luomuvihanneksia, -perunaa ja -viljaa vuokratilalla vuonna 1989. Seitsemän vuotta myöhemmin hän aloitti isäntänä myös kotitilallaan Holjassa.

– Luomutilan viljelyn lopetin 2000-luvun alkupuolella. Vuokratiloja on kuitenkin ollut viljelyssä sen jälkeenkin, enimmillään tiloja oli viisi, hän kertoo.

Tiet ja pihat pysyvät kunnossa

Peltotöiden lisäksi Juha Soukkio on aina tehnyt koneurakointia. Nykyisin traktoreihin liitettäväksi löytyy lumiaura ja tielana. Lisäksi urakoinnissa käytetään hyväksi kaikkia maataloudessa tarvittavia laitteita.

– Aloitin auraushommat 16-vuotiaana, hän kertoo.

Soukkio hoitaa monia yksityisteitä ja piha-alueita. Osa asiakkaista on pysynyt samoina pian neljä vuosikymmentä.

Teiden ja pihojen auraus on säästä riippuvaista työtä. Pyryn jälkeen on lähdettävä töihin toisinaan hyvinkin aikaisin aamulla. Tämä ei kuitenkaan ole Soukkiolle ongelma.

– Olen tottunut siihen, että työrytmi on epäsäännöllinen. Minulla ei ole vaikeuksia herätä aamulla, hän kertoo.

Peltotyöt painottuvat syksyyn

Peltotyöt työllistävät Juha Soukkiota eniten puintiaikaan alkusyksystä. Sato alkaa olla valmista puitavaksi elokuun lopulla.

– Viljat on puitu syyskuun loppuun mennessä, mies arvelee.

Viljasato jauhetaan luopioislaisten lehmien rehuksi. Pieni osa sadosta erotellaan tulevan vuoden siemenviljaksi. Koneellinen rumpu erottelee isoimmat jyvät erilleen pienemmistä ja roskista. Tätä erottelua Soukkio tekee myös muiden tilojen viljoille.

– Tänä vuonna sadosta on tulossa kohtalainen, turvemailla hyväkin. Osa jyvistä on jäämässä pieniksi, Soukkio summaa tilannetta.

Keikkatöitä rakennuksilla

Tekevälle miehelle on löytynyt töitä myös rakennustyömailta. Soukkio on kysytty apumies, sillä hänellä on kokemusta ja tekemisen meininkiä.

– Vasara pysyy kädessä ja nykyisin myös naulapyssy, mies veistelee.

Viimeisin työmaa on ollut navetta, jossa Soukkio oli mukana asentamassa kalusteita.

Vieraalla tehtävien keikkojen lisäksi oman tilan työllistävät miestä. Parhaillaan pihapiiristä puretaan vanhaa hirsirakennusta, josta ehjät hirret otetaan uudelleen hyötykäyttöön.

Tila elää muutoksessa

Juha Soukkio on tällä hetkellä 54-vuotias. Hänellä on mahdollisuus jäädä eläkkeelle jo neljän vuoden kuluttua. Soukkiolla on yhteensä seitsemän lasta ja neljä lastenlasta. Tilan tulevaisuutta on suunniteltu jälkipolvien kanssa, mutta mitään varmaa ratkaisua ei vielä ole kerrottavaksi asti.

– Kaikille lapsilleni olen sanonut, että tähän ei ole pakko jäädä. Olen kannustanut opiskelemaan ja näkemään maailmaa, Soukkio kertoo.

Vanhin poika, Joni, on mahdollisesti kiinnostunut jatkamaan tilalla. Tällä hetkellä hän työskentelee armeijassa ja opiskelee sähköinsinööriksi.

– Tuotantosuunta varmaankin muuttuu taas, Soukkio toteaa ja paljastaa, että peltoja aletaan mahdollisesti siirtää luomuviljelyyn.

Huoli nuorista viljelijöistä

Juha Soukkio on töidensä lisäksi aktiivinen myös kunnallispolitiikassa. Hän on pälkäneläinen kunnanvaltuutettu ja jäsenenä sivistyslautakunnassa.

– Asioihin perehtyminen ottaa aina oman aikansa, hän kertoo.

Lisäksi Soukkio on jäsenenä Luopioisten Säästöpankkisäätiön hallituksessa sekä MTK-Luopioisen johtokunnassa. Hän osallistui myös maaliskuiseen traktorimarssiin Helsingissä.

– Mielenkiintoista on seurata, tuleeko siitä mielenosoituksesta jotain näkyvää tulosta, mies pohtii.

Tilanne ei ole yksinkertainen, sillä maailmanmarkkinat säätelevät hintoja ja tukipolitiikka on tiukkaa. Erityinen huoli Soukkiolla on nuorista viljelijöistä, jotka ovat uransa alussa investointeineen.

– Toivottavasti he jaksavat ja toiminta muuttuu taas kannattavaksi lähivuosina, hän toivoo.