Liikkumisen vapautta navetasta

Kuhmalahtelaisen Pia Rauhalahden Method Putkisto -sali on täynnä kehonhallinnasta kiinnostuneita ihmisiä. Alkamassa on kaksi tuntia: Method Putkisto 3 D Luonnollinen Kasvoklinikka ja Voimaa ja notkeutta keskivartaloon.

Tunteja ohjaamaan on saapunut itse Marja Putkisto. Siis nainen, joka on kehittänyt kansainväliseksi menestystuotteeksi nousseen opetustekniikan ja harjoittelumenetelmän Method Putkiston. Lontoossa viimeiset 23 vuotta asunut Putkisto valittiin vuonna 2010 Ison-Britannian kuuden parhaan ja vuonna 2011 viiden parhaan kehonhallinnan asiantuntijan joukkoon.

Nyt tuo nainen kysyy, mitä paikalle tulleet odottavat tunneilta.

– Parempaa ryhtiä, apua lonkkaongelmiin ja skolioosiin, ylinotkeuden ja löysien nivelten hallintaa, selän notkon sisään saamista, ohjeita miten helpottaa istumatyön eteenpäin vetämää ryhtiä, ryhmäläiset toivovat.

Myös Kasvoklinikan suhteen toiveet ovat varsin selkeitä.

– Kymmenen vuotta pois iästä, purennan rentoutuminen, päänasennon korjaaminen, kaksoisleuka pois, hartioille parempi ja rennompi asento, niskan ja poskien täydellinen rentous.

– Ohhoh, no teillä ei ihan pieniä nuo tavoitteet ole, Putkisto naurahtaa. – Mutta onneksi teillä on tuo Pia, jonka kanssa pääsette säännöllisesti tekemään harjoituksia. Nämä metodit kun ovat sellaisia, että jokainen sisäistää ja oppii ne omaan tahtiinsa. Niitä ei voi suorittaa, eikä pakottaa.

Nykyihminen ei katso toista silmiin

Kasvoklinikan tavoitteena on oppia parantamaan kasvojen lihastasapainoa ja terveyttä: ilmaisukyky paranee ja monipuolistuu, stressi helpottuu ja kasvojen lihaksisto kohoaa.

– Kasvot on ihmiselle hyvin henkilökohtainen asia. Kasvot näkyvät alati, jollemme sitten peitä niitä hunnuilla. Minusta tuntuu, että ihmisen on nykyään vaikea katsoa toista silmiin. Yksi Kasvoklinikan tavoitteista onkin, että sen oppien kautta uskallamme rauhallisin mielin katsoa kanssaihmisiämme suoraan silmiin, Putkisto sanoo.

Myös elämämme tietokone- ja televisioruutujen edessä vaikuttaa kasvoihimme. Ilmerakenne yksipuolistuu, hartiat ja niska jännittyvät ja pään asento karkaa neutraaliasennostaan.

– Kasvojemme perusilmeestä näkee eletyn elämämme. Kokemuksemme jättävät kasvoillemme tietynlaisen ilmeen. Meistä kaikista tulee eletyn elämämme näköisiä.

Puolitoistatuntinen Kasvoklinikka on rentouttava kokemus. Kasvoihin tehtävien erilaisten sivelyiden, painallusten ja mielikuvaharjoitteiden jälkeen tuntuu kuin kasvot hymyilisivät sisältä käsin. Hengitys on syventynyt, kasvojen jännitykset ovat lähes kokonaan poissa ja olo kaikin puolin raukealta. On helpompi olla omassa kropassa.