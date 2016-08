Seuraavaksi haltuun ruoskatanssi

Piia Henttisen seuraava tavoite on ottaa ruoska tanssimalla haltuun. Ruoskilla on temppuiltu Suomessa jo vuosia, ja harrastajia löytyy etenkin sirkuspiireistä. Tanssimisen ja ruoskalla temppuilun yhdistämistä sen sijaan tekee harvempi.

– Käytän omasta tekemisestäni nimitystä ruoskatanssi, koska yhdistän siinä tanssia ja whip crackingiä eli ruoskan paukuttelua. En tiedä, tekeekö kukaan samalla idealla kuin minä, mutta whip crackingiä ja ruoskalla tähtäystä ainakin tehdään. Tähtäys on oma tyylinsä, jossa katkotaan kukkia tai vaikkapa limsatölkkejä, Kangasalla asuva tanssinohjaaja Henttinen avaa ruoskalla temppuilun taustoja.

Henttinen on harjoitellut lajia puoli vuotta. Tanssinohjaaja tutustui ruoskatanssiin vuosi sitten, jolloin Tampereella järjestettiin Circus cabaret club. Juontajana toimi yhdysvaltalainen, nykyään Ruotsissa asuva komedienne Angela Wand. Juontojensa yhteydessä Wand teki ruoskatemppuja musiikin tahtiin. Henttisestä liikkeet näyttivät heti mielenkiintoisilta. Hän otti lajista tarkemmin selvää ja innostui tilaamaan ruoskia itselleenkin.

Esiintyvien taiteilijoiden ei tarvitse temppuilla yhtä painavilla ja pitkillä ruoskilla kuin karjanpaimennuksessa työvälineinä käytettään, vaan ruoskista tehdään kevyempiä, show-välineiksi paremmin soveltuvia versioita. Markkinoita riittää etenkin Amerikassa ja Australiassa, jossa asuvat alan huiput.

– Toki Indiana Jones -leffatkin ovat olleet innoittajia lajille. Itse olen tilannut ruoskani Yhdysvalloista, ja toinen ruoskatoimittajistani on sveitsiläinen sirkusartisti, ruoskataiteilija ja ruoskanpunoja. Punontataitoa löytyy Suomestakin, mutta juuri kukaan ei tee sitä muille kuin itselleen. Tavoitteenani on oppia lajia niin paljon, että voisin jossain vaiheessa aloittaa siitäkin ohjatut tunnit. Täytyy kuitenkin edetä kaikessa rauhassa ja kysellä ahkerasti lisäopin perään ulkomailta, Henttinen suunnittelee.

Uutuutena tuoliakrobatia

Henttinen pitää Mobilian Autokylän alueella Poledance Piagrina -tanssistudiota, jossa voi harjoitella tankotanssia ja tuoliakrobatiaa. Tankotanssitunteja Henttinen pitää kolmelle eri tasolle, joten mukaan voivat tulla niin aloittelijat kuin jo pidemmälle ehtineetkin. Lapsillekin löytyy omat tuntinsa.

Tankotanssi vaatii yllättävän paljon voimaa, mutta Henttinen lohduttaa, että kuntosalille ei ole kuitenkaan pakko lähteä.

– Lihaskuntoa pystyy kehittämään oikein hyvin tangollakin. Itse en esimerkiksi viihdy kuntosalilla juuri lainkaan, mutta toki salilla voi käydä, mikäli siitä tykkää.

Tankotanssitunneilla harjoitellaan pyörähdyksiä, nostoja ja erilaisia temppuja tangolla. Se, mikä katsojan silmään näyttää helpolta ja sujuvalta, on saattanut vaatia tuntien ja taas tuntien harjoittelun.

– Tankotanssitunneille mahtuu hyvin kahdeksan tanssijaa kerrallaan, kymmenellä alkaa olla jo vähän ahdasta.

Tuoliakrobatiatunnit ovat tanssistudiolla tämän syksyn uutuus. Tuolia käytetään välineenä, jonka avulla tehdään erilaisia temppuja, esimerkiksi päälläseisontaa ja erilaisia asentoja. Tuolien tulee olla tarpeeksi tukevia sekä leveitä eikä niissä saa olla käsinojia, jotta temppuilu onnistuu.

Tanssia kaiken ikää

Piia Henttinen on harrastanut tanssia eri muodoissa pikkutytöstä asti. Baletin lisäksi hän on tanssinut esimerkiksi hiphopia, showtanssia, reggaetonia, jazzia ja cheerleadingia. Henttinen on käynyt Etelä-Pohjanmaan opiston tanssitaiteen linjan. Esiintymiskokemusta Henttinen on hakenut Suomen Teatteriopistosta Tampereelta, ja taskussa on myös tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot.

– Olen osallistunut varmaan yli sadan opettajan tunneille. Jokaiselta opettajalta ja jokaisesta tyylilajista oppii jotain, ja joitain juttuja voi sitten hyödyntää omissa töissään, Henttinen miettii.

Tuntien ohjaamisen lisäksi Piia Henttinen esiintyy usein erilaisissa tapahtumissa. Esitykset hän tekee joko yksin tai yhdessä Jeannette Rönkön kanssa.

Vaikka Henttinen on tehnyt tanssiuransa aikana lukuisia koreografioita, hänen mielestään parasta on, kun tanssija voi improvisoida, antaa mennä.

– Jo ihan pienenä vedin oman huoneeni oven usein kiinni, pistin musiikin soimaan ja aloin tanssia sen kummemmin liikkeitä suunnittelematta. Edelleen tanssi on minulle hyvä rentoutumiskeino, jonka avulla myös kunto pysyy hyvin yllä.