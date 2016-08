Liike lähtee syyskuusta

– Olisihan se ollut epätodellista, jos kaikki olisi heti täysin onnistunut tällaisessa isossa projektissa tällaisella aikataululla, projektikoordinaattori Outi Pettersson tiivistää Malm Areenan rakentumisen hymyssä suin.

Vaikka kuntosalilaitteet seilaavatkin vielä jossain päin Etelä-Kiinan meriä ja salibandykaukalo joutui hetken odottamaan kuljetusta pelipaikalle Luopioisista Arteknon tehtaalta, on Malm Areena silti jo jonkin aikaa näyttänyt liikuntahallilta – tyystin erilaiselta kuin tyhjillään ollut vanha lehtipaino vajaa puoli vuotta sitten. Kuntosali ja kaukalokin olisivat olleet jo aiemmin käyttövalmiina, jos kuntosalilaitteiden kuljetus ei olisi viivästynyt ja salibandymatto olisi saatu paikalle heti oikean paksuisena.

Ensimmäiset ohjatut tunnit, kuten babybic ja nuorten urheilijoiden fysiikkatreenit, ovat pyörineet jo elokuun toisesta viikosta lähtien. Ensimmäinen on tarkoitettu äideille ja jo niskaansa kannattelemaan pystyville vauvoille, jälkimmäinen joustavuutta, kestävyyttä ja voimaa lajiharjoittelun rinnalle kaipaaville eri-ikäisille nuorille.

Tulossa on vielä esimerkiksi seniorijoogaa, ohjattuja ja vapaita aikuinen-lapsi-ryhmiä, perinteisiä jumppia, tanssia, kahvakuulailua ja höntsypalloilua.

Tavoitteena on ollut saada liikuntahallille toimintaa sekä tavoitteellisille kuntoilijoille että kevyemmällä asenteella liikkeellä oleville. Petterssonin mukaan liikuntatarjontaa Malm Areenalla on pyritty saamaan esitettyjen toiveiden mukaisiksi, ja ohjaajiksi on kerätty parikymmentä vetäjää, joista jokainen on vuosien varrella ehtinyt erikoistua johonkin tiettyyn liikuntamuotoon. Esimerkiksi Vellu Saarelan tiimin vetämä, itämaisten taistelulajien liikkeisiin perustuva näyttävä temppuilu – trikkaus – on vetänyt ilmoittautuneita lasten ja nuorten ryhmien lisäksi myös aikuisryhmään.

– Onhan ohjelman rakentaminen ollut melkoista palapeliä: olemme pyrkineet keräämään sopivia, muuallakin ryhmiä vetäviä ohjaajia sellaisiin kursseihin, joita on toivottu ja sellaisina aikoina, jolloin väki voisi tänne päästä. Kaikkea on yritetty aikatauluttaa niin, että huomioitaisiin esimerkiksi pienten lasten päiväuniajat ja työssäkäyvien aikataulut, Pettersson listaa.

Hän laskeskelee valojen tulevan syttymään ensimmäisten käyttäjien myötä ennen seitsemää ja sammuvan viimeisten lähtijöiden jälkeen iltakymmenen jälkeen. Crossfit-tyyppiselle, oman kehon painovastukseen perustuvalle kuntosalille järjestettäneen pääsy jo miltei kukonlaulun aikaan.

– Sali on tyyliltään sellainen, jollaista Kangasalla ei vielä ole. Tulemme järjestämään erillisiä ohjattuja kursseja, jotta väki pääsee sinuiksi salin laitteiden kanssa. Salille otetaan toki joitakin perinteisiäkin laitteita.

Ison kentän valloittavat syyskuun alusta iltaisin salibandy- ja futsal-joukkueet. Lentopalloilijoille ja sulkapalloilijoille tarkoitettu hallin korotettu erillisosa on sekin määrä saada valmiiksi syyskuuhun mennessä. Toistaiseksi LP Kangasalan edustusjoukkue käyttää salibandy- ja futsal-kenttää aamuharjoituksissaan.

Pysäköintipaikkoja tulee hallin molempiin päihin. Usein salibandy- tai lentopallotoimintaa pyörittävissä paikoissa parkkitilaa ei isommin tarvita kuin hetkellisesti pelaajia hallille tuotaessa ja myöhemmin haettaessa. Malm Areenalla pyritään muuttamaan kaavaa; toiveissa on pystyä tarjoamaan vanhemmille itselleenkin mahdollisuus liikuntaan lapsen harjoitusten ajaksi.

Petterssonin mukaan palaute hallista on ollut sävyltään positiivista ja sisällöltään toistuvaa: salitila tulee Kangasalle tarpeeseen.

Malm Areenan on määrä olla koko komeudessaan valmis ja kovassa käytössä, kun hallilla vietetään avointen ovien päivää 24. syyskuuta. Tuolloin ohjaajia on paikalla pitämässä tutustumistunteja, ja hallilla pelataan kenties näytösluonteisesti salibandya tai lentopalloa.

– Katsotaan, mitä kaikkea saamme järjestettyä, Pettersson lupaa.