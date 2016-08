Ryöpelin ryövärit ja kummitukset, kylän poikien kolttoset, kulttuuriladon lattia sekä entiset ja nykyiset kokkopaikat. Kaikki tämä ja paljon muutakin tuli tutuksi, kun Vehkajärvellä ajeltiin koululta Kivisalmen sillalle ja vähän sen ylikin. Parikymmentä polkijaa urakoi matkan polkupyörillä, ja Mattilan Hannu tarjosi sympaattista traktorin peräkärrykyytiä varttuneemmalle väelle.

Pieni sadekaan ei matkalaisia haitannut, kun oppaana toiminut Kimmo Nieminen tarinoi mukavia juttuja matkan varrelta.

Reissun aluksi Nieminen selosti koululla vanhan Vehkajärven risteysaluetta sekä sitä, millaista toimintaa siellä on ollut. Nieminen kertoi Mattilantien historiaa esimerkiksi koulusta, Lepoonista, vanhustentaloista ja mansikkajuhlista.

Näppiläntien risteyksessä retkeläiset pysähtyivät ihmettelemään kadonnutta harjua. Harju oli ollut yhtenäinen Mattilankylään päin, kunnes rakennettiin Pajulantie, ja harjusta vietiin soraa sinne. Seuraavaksi poikettiin Touhulan pihaan, ja Nieminen kertoi kesän 1927 aikana valmistuneen Touhulan rakentamisesta.

Mattilantien kulttuuririihessä käynnin jälkeen pyöräilijät pysähtyivät Ryöpelinojalla kohdassa, jossa on aiemmin ollut puinen silta. Tiedetään kertoa, että sillan alta on tullut pitkä, laiha ja puhumaton mies kyytiin ja jäänyt pois Touhulan kohdalla. Nykyään silta on uusittu, mutta ei ole aivan varmaa, onko kummitus kuitenkaan sillanvaihdon myötä hävinnyt.

Kaunis kyläraitti

Kummitustarinoiden jälkeen matka jatkui Eskonmäen kautta nykyisen kokkopaikan ohi Mattilan talon risteykseen eli Anna-Riina ja Toni Salkolahden talon tienhaaraan, jossa kuultiin paikallista historiaa.

Matka jatkui Mattilankylän läpi kiemurtelevaa kylätietä pitkin, joka kulkee aivan talojen pihapiirissä ja rakennuksen kulmia hipoen. Traktorin peräkärrystä huudeltiinkin, että nyt taidetaan ajella pitkin Suomen kauneinta kyläraittia.

Seuraavaksi seurue poikkesi entisen kokkopaikan ohi Kaukolaan, jossa Nieminen esitteli yksityisen museonsa, joka on vanha viljamakasiini. Mies on keräillyt museoon kaikkea vehkajärveläistä, kuten työkaluja, purkkeja, leluja ja pyydyksiä.

Kivisalmen sillan tienoilla retkeläiset pääsivät kahville Anja Karpin talolle – nyt oltiinkin jo Oriveden kaupungin puolella. Nykyinen Kivisalmen silta on järjestyksessä kolmas, josta voi ajaa autolla. Sillalla on järjestetty tansseja ja pelimannisoittoja, viimeksi vuonna 2007. Jo vuoden 1498 kartassa mainittu silta yhdistää Pajulanjärven ja Otteleen.

Mattilantien ajelu oli osa valtakunnallista Avoimet kylät -teemapäivää 11.6.2016. Tapahtuman ideana on elävöittää kylien arkea ja tuoda kyläläisiä yhteen erilaisten tapahtumien merkeissä. Vehkajärven Nuorisoseura osallistui tapahtumaan nyt toista kertaa, ja sillä tavalla reissussa puhuttiin, että eiköhän nuorisoseura jotain keksi taas ensi vuodeksikin.