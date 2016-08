Vakavasta aiheesta huumorilla

Kukkaloisto jatkuu tänä kesänä elokuun loppuun asti Rönnvikin tallinvintillä. Pälkäneeltä syntyisin olevan Irene Riihimäen näyttely Kukkia, Kukkia! johdattaa katsojan läpi kesäisen värikkään kukkakavalkadin.

Kukkia Riihimäki on maalannut muutaman vuoden ajan, ja valmiina olleiden teosten pohjalta kukat valikoituivat näyttelyn teemaksi.

– Ajattelin ensin, että ottaisin tähän näyttelyyn mukaan joitain muitakin kuin kukka-aiheisia teoksia. Olen mieltänyt itseni piirtäjäksi, koska pidän muotokuvien piirtämisestä. Se on kuitenkin enemmän harjoittelua enkä ikinä tee niitä piirroksia loppuun asti. Kukkia olen tehnyt niin, että niistä on syntynyt sarja. Yhtenäinen kokonaisuus on helppo ottaa näyttelykokonaisuudeksi, Riihimäki sanoo.

Ihmisiä on toisinaan vaikea pitää paikoillaan, mutta kukkien kanssa samaa haastetta ei ole. Tämä on yksi syy siihen, miksi kukat ovat valikoituneet Riihimäen maalausmalleiksi ja teosten aiheiksi.

– Tietenkin kukkien värit ja muodot voivat olla todella kiinnostavia, kun niitä alkaa tarkemmin katsoa. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa liljojen kaikki kerrokset.

Itse teosten aiheiden lisäksi mahdollisuus lähteä luonnon keskelle maalaamaan on antanut Riihimäelle pontta kukka-aiheiden valintaan.

Suurimman osan teoksistaan hän maalaa käyttäen mallina elävää kukkaa, ja vain talvi tekee poikkeuksen kukkakauppaan suuntaamisen kanssa. Kesäretki puutarhaan maalaustarvikkeiden kera takaa sekä mukavan työskentely-ympäristön että sen, ettei kukkaa tarvitse leikata irti maalaamista varten.

Maalausretkelle luontoon

Näyttely on taidehistoriaa Helsingin yliopistossa opiskelevan Riihimäen ensimmäinen. Rönnvikin viinitila valikoitui ensinäyttelyn paikaksi aiempien kokemuksien mukaan.

– Olen kirjoittanut kulttuurijuttuja Sydän-Hämeen Lehteen viime kesinä, ja sitä kautta olen nähnyt, että Rönnvikissä on kiva näyttelytila. En itse ajatellut tilaksi tallinvinttiä, vaan kahvila Pikku-Valakkaa. Kahvila oli kuitenkin jo varattu, ja sitten minulle ehdotettiin tallinvinttiä.

Kuvataideopintonsa Riihimäki aloitti kuvataiteen perusopetuksella vuonna 2000 Pälkäneellä. Viimeisimpänä hän on opiskellut piirtämistä ja maalaamista nykyisessä kotikaupungissaan Helsingissä.

Perinteikkäässä Helsingin yliopiston Piirustuslaitoksessa hän on saanut akateemista piirustusoppia Pertti Summan ja Jan Nevan johdolla.

Kukkia, Kukkia! -näyttelyn teokset ovat yhtä lukuun ottamatta kaikki akvarellimaalauksia.

Riihimäki kertoo viime aikoina keskittyneensä maalaamaan ainoastaan akvarelli- eli vesiväreillä.

– Ennen maalasin vain öljyväreillä, mutta sitten vaihdoin akvarelleihin. Tähän on useita syitä, mutta koska kesäisin on mukava lähteä maalausretkelle luontoon, niin akvarellit on tällöin helppo ottaa mukaan. Olen toki yrittänyt käydä retkellä öljyvärien kanssa, mutta se on tuskallista.

Pariisinpaperi innosti

Näyttelyn teoksissa Riihimäki ei ole käyttänyt tavallista akvarellipaperia, vaan pariisinpaperia. Kukka-aiheiset teokset ovat hänelle ensimmäisiä pariisinpaperille maalaamiaan, ja paperi on ollutkin hänelle yksi inspiraationlähde akvarellimaalaukseen.

– Löysin pariisinpaperia taidetarvikeliikkeestä ja ihastuin siihen. Sitten, kun tajusin, miten hyvin akvarelli sopii siihen, vaikka paperi ei käytännössä ole akvarellipaperia, niin sitten innostuin siitä todella paljon. Tavallaan pariisinpaperi oli yksi syy, miksi aloin maalata akvarelliväreillä.

Kukkien maalaamiseen pariisinpaperi soveltuu Riihimäen mielestä hyvin.

– Pariisinpaperi on ihanan pehmeää. Eräs ystäväni sanoi hyvin, että sehän on kuin aarrekarttapaperia. Paperia on saatavana erilaisissa kauniissa sävyvaihteluissa, ja sitten vain mietin, että minkä kukan väri tai mikä kukka voisi sopia juuri jonkin tietyn sävyiseen paperiin. Mielestäni akvarelliväri näyttää todella hyvältä ja intensiiviseltä pariisinpaperilla, Riihimäki sanoo.

Ei lajitunnistusta

Tallinvinttiin levittäytyvä kukkakokoelma luo tilaan runollista tunnelmaa. Teokset ovat herkkiä, ja taidokas tummuusasteiden käyttö luo kukkiin hentoutta ja muotoa. Värinkäyttö on herkän rohkeaa, ja katsoessa pysähtyy välillä miettimään värien asettumista luonnosta löytyviin väreihin.

Näyttelyn teoksista on tunnistettavissa useita eri lajikkeita. Vaikka Riihimäki käyttää malleinaan oikeita kukkia, hän ei rajoita kuvallista ilmaisuaan kukkien todenmukaiseen ulkomuotoon. Pyrkimys toistaa luonnon omaa ulkomuotoa ei ole Riihimäelle kukkien maalaamisessa tärkeintä.

– Teoksen ei tarvitse olla luonnolle täysin uskollinen. Minulle on tärkeää, että teoksesta tunnistaa sen, mikä kukka on kyseessä. Mutta ei tämä ole mitään lajitunnistusta, eli en yritä olla tieteellinen teosteni kanssa. Esimerkiksi salkoruusua kuvaavan teokseni salkoruusu on sininen, mutta en ole ikinä nähnyt sinistä salkoruusua. Minulle maalaus itsessään on tärkein, ja kaikki muu ikään kuin palvelee sitä.

– Toivon, että katsojat saavat näyttelystäni kauneuden kokemuksen, Riihimäki sanoo.