Kokemusasiantuntijat päivähoitoon ja kouluihin elämästä kertomaan

Sydärissä (26.8.) kyseltiin koiran oikeuksista, kun naapurin koira käy kyselijän tontilla. Sama ongelma on meillä, mutta koskee kissoja. Pihallamme käy säännöllisesti kaksi kissaa. Annan tuntomerkit: toinen on punaruskea, keskikokoinen, ja se toinen on mustavalkoinen, hiukan isompi kuin punaruskea.

Jompikumpi tai molemmat käyvät autokatoksessamme tarpeillaan, se on hyvin epämiellyttävää, vaikka peittävätkin läjänsä. Ainakin punaruskea majailee aika ajoin terassimme alla ja on tainnut joskus olla nokosilla ulkosohvallammekin näin kesällä. Karvat ja käpälänjäljet todistavat asian.

Toivon, että näiden kattien omistajat noudattaisivat lain kirjainta eivätkä päästäisi niitä oman tonttinsa ulkopuolelle. Ne olisi hyvä varustaa myös kaulapannalla, jossa olisi omistajan yhteystiedot, ihan siltä varalta, että jos hankin kissanloukun, niin tiedän, minne kissan sitten palautan.

Nämä kaksi kissaa liikkuvat alueella Takojantie – Asevelitie.

Koiraton ja kissaton