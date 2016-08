Kun palkalla ei pärjää

Kuinka kotimaista on lähiruoka, jos työn tekevät ulkomaalaiset työntekijät?

Sydän-Hämeessäkin isojen marja- ja vihannestilojen työntekijöistä suuri osa tulee halvan työvoiman maista. Pelloilla häärivät muun muassa ukrainalaiset ja latvialaiset. Heistä osa on korkeasti koulutettuja, koska kesätyö Suomessa poikii paremman tilin kuin oman alan työ kotimaassa.

Vielä neljännesvuosisata sitten ulkomaalainen oli Suomessa päitä kääntävä ihme. Rajojen avaaminen on kuitenkin kansainvälistänyt maaseudunkin.

Suuri elintasoero on saanut ihmiset liikkeelle etenkin itäisestä Euroopasta. Suomessa sen sijaan työn perässä ei olla valmiita liikkumaan edes naapurikaupunkiin. Yksi syy tähän on suomalainen asumismalli.

Meillä on kunnia-asia omistaa oma asunto ja maksaa sen velat nopeasti pois. Oma asunto juurruttaa ihmisen työmarkkinoiden kannalta turhankin hyvin. Taloa ei ihan heti pistetä myyntiin, vaikka tarjolla olisi työtä kauempana.

Etenkin pääkaupunkiseudulla työvoiman saatavuutta jarruttaa asuntojen puute ja kalleus. Asunnot täyttyvät yhteiskunnan tuella asuvista opiskelijoista, työttömistä ja yksinhuoltajista. Heille maksettava tuki päätyy vuokranantajan taskuun ja nostaa asuntojen hintoja entisestään. Samaan aikaan tavallista työtä tekevät tavalliset ihmiset reissaavat työhön kaukaa Riihimäen takaa, koska siellä asumisen hinta on vielä inhimillisellä tasolla.

Kaupungissa asuminen on käynyt niin kalliiksi, ettei tavallisella palkansaajalla ole siihen varaa. Erilaisten tukien vuoksi työn tekeminen taas ei kannata kovin pienellä palkalla.

Töiden teettäminen ulkomaalaisilla on poliittinen valinta. Loppuvuodesta käynnistyvä perustulokokeilu voi saada suomalaisetkin taas kiinnostumaan työn tekemisestä.

Globaalissa maailmassa talouskasvu ei perustu pelkästään tuhansittain työllistäviin jätteihin, vaan myös muutaman innovatiivisen ihmisen oivalluksiin. Yhä pienempi osa rahoittaa yhä isomman joukon elämisen. Veronmaksun Suomen ennätys syntyi, kun kännykkäpelejä kehittäneet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja myivät Supercellin maailmalle.

Menestyäkseen yhteiskunnan pitää tuottaa tällaisia huippuosaajia, mutta myös niin korkeaa moraalia, etteivät menestyjät kieroile omaisuuksiaan verosuunnittelun avulla veroparatiiseihin.

Paananen ja Kodisoja kertoivat maksaneensa kymmenien miljoonien eurojen verot mielellään, koska ovat saaneet yhteiskunnalta niin paljon apua. Supercell-sosialistiksi julistautunut Timo Harakka laskee, että kaksikko maksoi kerralla enemmän veroja kuin Björn Wahlroos 13 vuoden aikana. Parissa vuodessa mobiilipeliyritys on tuottanut yhteiskunnalle reippaasti yli puoli miljardia euroa.

Rajattomassa maailmassa tuotteet ja osaajat kulkevat esteettä ja omaisuudet kertyvät entistä harvempien käsiin. Suomessa palkkaerot ovat pieniä, mutta tuloerot kasvavat, koska menestysaloilla omistaminen palkitaan niin rajusti.

Yhteiskunta ei toimi, koska kasvava joukko ihmisiä ei tule toimeen palkkatulolla. Isoissa kaupungeissa kustannukset karkaavat niin, että keskituloisetkin ovat tiukalla ilman yhteiskunnan tukea.

Yritysten tehtävä ei ole työllistää, vaan tavoitella voittoa. Työllistäminen kuuluu yhteiskunnan vastuulle. Tarvitaan perustulo tai vastaava keino, jolla madalletaan työllistymisen kynnystä.

Valittavana on joko työntekijän tai työnantajan tukeminen. On helppo uskoa, että työntekijöiden tukeminen on laajemmin hyväksyttävissä.

Tämänkaltaiset yritykset yhteiskunnan uudistamiseksi eivät ole viime aikoina edenneet, koska päättäjät ovat konservatiiveja, äärikonservatiiveja tai änkyräkonservatiiveja. Lievimmillään puolustetaan saavutettuja etuja, räikeimmillään kaivataan Kekkosen aikoja.