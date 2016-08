Vuoden Wisku ratkaistiin Kuhmoisten sahalla

Sahasiipikevätnirkko? Onko sellaisia olemassa? Yksi kappale maailmassa on, se on nähtävänä Pälkäneen pääkirjasto Arkin Vitriininäyttelyssä.

Sahasiipikevätnirkko on valmistunut metallitaideharrastaja Eero Tiitolan käsissä, ja sen seurana on muita mielikuvituksellisia metallista taottuja ja hitsattuja töitä.

– Nirkot ovat yksi perhoslaji, niitä on paljon erilaisia, mutta tämän yksilön olen kehittänyt itse paloista, jotka ole löytänyt metallityöpajamme roskalaatikosta. Nimesin sen niiden osien mukaan, joita siihen kokosin, Eero Tiitola naureskelee.

Metallityönäyttely Täyttä terästä – Iloittelua hitsaten ja takoen on Arkissa esillä maaliskuun loppuun asti.

Ahjon ääreen eläkeläisenä

Kangasalla asuva kesäpälkäneläinen Eero Tiitola on tehnyt työuransa taideaineiden vastaavana opettajana työväenopistoissa Helsingissä ja Tampereella. Eläkkeelle jäätyään hänelle kävi niin kuin usein käy niille, joiden elämä on täynnä harrastuksia ja innostusta – vapaat päivät täyttyivät siitä, mihin kiireisinä työvuosina ei ollut aikaa.

– Metallityöt kiinnostivat minua ihan kolttipojasta asti. Aloin hitsailla jo neljän- viidentoista ikäisenä, mutta sitten harrastus jäi ikään kuin kesken, kun tuli niin paljon muuta. Se kiusasi minua läpi elämäni, kunnes eläkepäivillä sain uuden mahdollisuuden, Tiitola kertoo.

Metallin työstäminen vaatii hyvän ja turvallisen pajan, jossa on jokaista työvaihetta varten oma tila. Harvalla on sellaista

kotonaan, mutta Eero Tiitola löysi työtilat Tampereen Onkiniemestä Suomen Trikoon entisestä tehdaskiinteistöstä, jossa on nykyään paljon työtiloja ja verstaita erilaisiin tarkoituksiin.

Eero Tiitola on ison perheen nuorimmainen, jota opastivat sekä isä että vanhemmat veljet. Kodin henkeen kuului, että kaikki saivat tehdä ja harrastaa.

– Vanhemmilla oli sellainen tapa, että kaikkea neuvottiin, mitä halusi yrittää, mutta mitään ei kielletty. Siitä se harrastusinto varmaan heräsi, Tiitola pohtii.

Siellä on hyvä ahjo ja tarpeeksi väljää työskennellä. On minulla pieni kotipajakin mutta ei ahjoa. Omassa pajassa voin esimerkiksi liittää töiden osia toisiinsa ja tehdä muuta pientä, hän kertoo.

Teräs taipuu ja tottelee

Eero Tiitola on ison perheen nuorimmainen. Kotona Saarikylien Lovensalossa henkeen kuului, että kaikki saivat tehdä ja harrastaa.

– Vanhemmilla oli sellainen tapa, että kaikkea neuvottiin, mitä halusi yrittää, mutta mitään ei kielletty. Siitä se harrastusinto varmaan heräsi. Ja minulla oli sisarussarjassani loistava paikka, kun olin nuorin. Aina joku isommista kerkisi jotain opettaa, Tiitola muistelee.

Hän oli jo pikkupoikana tutkivainen ja ympäristöstään kiinnostunut. Luonto kiinnosti

kädentaitojen ohella erityisen paljon.

– Keräsin ja piirtelin kaikenlaisia ötököitä, varsinkin perhosia. Se on semmoista hommaa, johon jää helposti koukkuun ja niinpä teen sitä vieläkin, Eero Tiitola kertoo.

Luonto on läsnä myös monissa Täyttä terästä -näyttelyn töissä. Raskas materiaali on taipunut linnuiksi, lehdiksi ja puiksi. Kovaan aineeseen on luotu keveyden vaikutelma.

– Siinä kai tämän homman pääviehätys on, kun saa teräksen tottelemaan. Siinä tarvitaan kyllä 1200–1300 astetta lämpöä, mutta sitten metalli pehmenee ja sitä voi taivutella ja muokata melkein rajattomasti, Tiitola selittää.

Pälkäneen näyttelyssä olevat työt ovat vitriinikokoa tai kattoon ripustettavia mobileja, mutta Tiitola on taiteillut teräksestä myös suuria töitä kuten parimetrisiä seinäreliefejä.

– Niitä on vain painon takia hankala tuoda näytille mihinkään, hän toteaa.

Taiteen ohessa valmistuu arkisia käyttöesineitä, kuten saranoita, ovenkahvoja ja mitä milloinkin satutaan tarvitsemaan.

– Kaikenlainen metallin kanssa puuhailu on mukavaa nyt kun siihen on aikaa oikein syventyä, hän sanoo.