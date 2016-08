”Me selviämme koulusäästöistä”

Lukujärjestykset ovat valmistuneet edellispäivänä ja nyt pitäisi vielä hieman säätää jaksojen pituuksia. Sen lomassa sovitaan pikaisesti palavereita ja hoidetaan muita kalenterimerkintöjä.

Aitoon koulutuskeskuksen rehtori Jaro Koikkalaisella on tulessa monta rautaa. Monipuolinen työnkuva tuntuu kuitenkin sopivan sukkelalle savolaiselle.

Energinen rehtori vaihtaa lennossa tehtävästä toiseen. Samoin tekevät monet muutkin koulun työntekijät. Juuri tässä on pienen oppilaitoksen vahvuus. Se on pitänyt hallintonsa ohuena, eikä aika mene käskyttämiseen ja kokoustamiseen.

Rehtorikin on yksi opettajista. Johtajan tehtävien ohessa Koikkalainen opettaa yhteiskunnallisia aineita kymmenen tuntia viikossa.

– Juuri eilen opiskelimme kiertotaloutta. Opettaminen on hyväksi ainakin minulle, toivottavasti myös oppilaille, Koikkalainen nauraa.

Aitoo selviää säästöistä

Helmikuussa Aitoon koulutuskeskuksella aloittanut uusi rehtori otti vetovastuun mielenkiintoisessa koulutuspoliittisessa murrosvaiheessa, kuten Jaro Koikkalainen sanoo. Takana ovat fuusioneuvottelut ja edessä säästöjen hakeminen.

Vajaan sadan opiskelijan koulu on pieni erityisoppilaitosten joukossa. Edellisen hallituksen aikaan sitä patisteltiin osaksi isompaa yksikköä. Aitoon koulutuskeskus kävi fuusioneuvottelut Kiipulan kanssa, mutta päätti pysyä itsenäisenä, kun liitospakkoa ei enää ollutkaan.

Velkaantuvan valtion säästöpaineet eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Nyt säästöjen etsiminen sysätään koulujen tehtäväksi. Keinona käytetään rahoituksen leikkausta. Tällä tietoa ammatillisen koulutuksen määrärahat pienenevät 12,5 prosenttia.

Jaro Koikkalainen uskoo, että Aitoon koulutuskeskus selviää uudesta tilanteesta. Eikä määrärahojen leikkaus tule Aitoossa yllätyksenä, vaan siihen on jo osin valmistauduttu.

– Säästöjen hakeminen vaatii vain tekemistä. Olen luottavainen, että ne löytyvät.

Rehtori kehuu, että Aitoossa on onnistuttu ennenkin taloudenpidossa. Siitä kertoo se, että koulu on Suomen erityisoppilaitoksista toinen, jossa ei ole jouduttu käymään yt-neuvotteluita.

Koikkalainen ottaa säästövelvoitteet hoidettavana asiana, eikä lähde haukkumaan hallitusta.

– Tällainen tilanne ei voi jatkua loputtomiin: valtio velkaantuu seitsemän miljardia euroa vuodessa.

Ammatillisen kasvun paikka

Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät saivat keväällä ministeriöltä selvityspyynnön, joka on ensimmäinen laatuaan. Koulut tekivät selkoa siitä, missä menevät ja millaiselta tulevaisuus näyttää. Lisäksi koulujen piti selvittää rakenteitaan ja talouttaan.

Jaro Koikkalainen huomauttaa, että on kansakuntaa ”kurmuutettu” kovemminkin.

– Ei tilanne ole edes niin paha kuin 1990-luvun lamassa.

Niihin aikoihin Koikkalainen haki paikkaansa työelämässä. Savonlinnasta ylioppilaaksi kirjoittanut ja sitten Suomen historiaa opiskellut nuorukainen sai kotikaupungistaan vuoden sijaisuuden heti maisteriksi valmistuttuaan. Lehtorin pesti venähti 16 vuoden mittaiseksi.

Esimiestehtävistä kiinnostunut Koikkalainen hankki nelikymppisenä rehtorin pätevyyden ja tuli valituksi Kuopion ja Joensuun puolivälissä sijaitsevan Tuusniemen lukion rehtoriksi. Rehtorin viran ohessa hän hoiti parin vuoden ajan myös sivistystoimenjohtajan tehtäviä.

– Tuusniemen lukio on pieni, hyvä koulu. En ole kaikkien alojen asiantuntija, mutta koulumaailmasta on kertynyt monipuolinen kokemus: olen työskennellyt esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa ja jopa Tanhuvaaran urheiluopistolla.

Erilaiset koulut ja työyhteisöt ovat antaneet laaja-alaista näkemystä. Samalla Koikkalainen on oppinut näkemään hyvän johtamisen merkityksen.

– Minulla on ollut onni työskennellä hyvissä ja edistyksellisissä kouluissa. Nyt pääsin vielä ammatilliseen koulutukseen ja erityisopetukseen. Se on ammatillisen kasvun paikka itselleni.

Antoisa perehdytysjakso

Aitoon koulutuskeskuksen uusi aika alkoi 1990-luvun alussa, kun emäntäkoulu alkoi keskittyä erityisopetukseen. Vuonna 1998 koulu sai erityisoppilaitosstatuksen ja sen mukaisen rahoituksen. Puitteitaan ja toimintaansa kehittäneellä koululla on nykyisin vankka maine.

– Aitoon koulutuskeskuksen menestystarina tiedetään Savossakin Joroisia ja Mikkeliä myöten, Jaro Koikkalainen sanoo.

45-vuotias rehtori tunsi vetoa paitsi uusien haasteiden pariin, myös Pirkanmaalle.

– Tampereen seutu on dynaamista aluetta. Se on ollut perheen pitkäaikainen haave, että pääsisimme muuttamaan tänne.

Koikkalainen kiittelee, että uusi työnantaja osoitti valveutuneisuutensa heti ensimmäisten kuukausien aikana. Hän sai perehtyä uusiin tehtäviin kevään ajan koulua pariinkin otteeseen johtaneen Seppo Rinteen opastuksella.

– Perehdyttämiskausi oli älyttömän antoisa. Samalla tavalla pyrin siirtämään tietoa seuraajalleni Tuusniemellä.

Koikkalainen oli edellisessä työpaikassaan tuomassa digitaalisia ylioppilaskirjoituksia Tuusniemelle. Hänen mielestään myös erityisoppilaitoksessa kannattaa hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia.

– En ole mikään digitaalisen opetuksen guru, mutta käytän mielelläni sen suomia mahdollisuuksia.

Talo on täynnä

Noin 70 ihmistä työllistävä koulu on Pälkäneen suurin yksityinen työnantaja. Osa opettajista toimii Tampereen ja Nokian yksiköissä, joissa on yhteensä reilut parikymmentä opiskelija. Jouttesselän rannan upeissa järvimaisemissa opiskelijoita on tällä hetkellä 94.

– Talo on täynnä. Se on tällaiselle oppilaitokselle aika poikkeuksellista, että syksyllä ei tarvittu lisähakua, vaan hakijoita oli jonossa enemmän kuin pystyimme ottamaan.

Kehitysvammaiset opiskelijat hankkivat Aitoossa sekä ammatillista osaamista että elämäntaitoja. Kolmella eri linjalla opiskellaan puhtaanapitoa, kotitaloutta sekä käsi- ja taideteollisia aineita.

Ainakin yhtä tärkeää on itsenäisen elämän opettelu. Kolmiportaisessa asumisjärjestelmässä opiskelijat etenevät kohti omaa kotia. Tukena on monen eri ammatin osaajia.

– Monipuolinen osaaminen on koulun erityinen rikkaus. Meillä on opettajien lisäksi esimerkiksi avustajia, yökköjä, terveydenhoitaja ja keittiöväkeä.

Rehtorille on tullut nopeasti selväksi, että henkilökunta on joustavaa ja motivoitunutta. Se näkyy kaikessa toiminnassa.

– Täällä on paras kouluruoka, mitä minä olen ikinä syönyt. Ja koulu on kesäksikin melkein täyteen myyty. Silloin järjestetään monenlaisia leirejä, häitä ja muita juhlia.

Liikuntaa ja kirjallisuutta

Suomen historiaa opiskellessaan Jaro Koikkalainen erikoistui talous- ja sosiaalihistoriaan. Hän seuraa yhteiskunnallisia asioita tarkasti.

Savonlinnassa hän oli myös mukana päätöksenteossa: keskustan valtuustoryhmään kuulunut Koikkalainen toimi Savonlinnan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ja istui useammassakin tarkastuslautakunnassa. Tiukat tehtävät antoivat laajaa näkemystä ja hyvää kokemusta, josta on ollut hyötyä rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävissä.

Tampereelle asettuneella Koikkalaisella on monipuolinen urheilutausta eri palloilu- ja budolajien parissa. Liikunnan lisäksi hän harrastaa kirjallisuutta ja kokkailua.

– Eniten ihmiskuvaani vaikuttanut teos on Leo Tolstoin Sota ja rauha.