Vekaramäki lisäsi tarjontaa entisestään

Harjakorkeudessa olevan Ruutanan Koivurinteen päiväkodin ja koulun2400 neliömetrintilat todella tuntuvat. Joka puolella on erikokoisia valoisia huoneita, joista on vielä mahdoton sanoa, mitä niistä on tulossa. Kuraeteiset, vessat ja muut pesutilat toki voi päätellä sijainnin tai kaakelipinnoitteen vuoksi. Mutta mikä on esimerkiksi tuo suuri tila päiväkodin alimmassa kerroksessa, johon johtaa pitkä luiska?

– Sinne on tulossa juhlasali, vs. rakennuspäällikkö Marko Sallinen kertoo.

Sallinen esittelee myös toisessa kerroksessa olevan ruokalan, jonka ikkunoista valo puskee sisään vaikka ikkunoiden päällä on vielä muovit. Ruokala tulee toimimaan palvelukeittiönä, jonne tuodaan lämmin ruoka Rekolan koululta. Kolmanteen, eli ylimpään kerrokseen, rakennetaan neljä luokkahuonetta, jotka tuovat lisätilaa samalla tontilla sijaitsevalle Ruutanan koululle.

Lakkautettavan Laureenin päiväkodin tiloista Koivurinteeseen siirtyvä päiväkodinjohtaja Tarja Luuri ihailee tilojen avaruutta.

– Kyllä tänne ihan kelpaa tulla. Tilat vaikuttavat oikein toimivilta.

Ruutanan päiväkotiin ruuhkaa

Syksystä alkaen Koivurinteessä tulee toimimaan viisi lapsiryhmää. Varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo tietää silti, ettei niillä pureta Ruutanassa olemassa olevaa hoitopaikkapulaa.

– Ruutanassa on tällä hetkellä paljon lapsia odottamassa hoitopaikkaa. Koivurinne tulee täyteen, ja päiväkotipaikan odottajia ikävä kyllä jää silti, Aalto-Ropo toteaa.

Toisaalla kunnassa eletään varsin toisenlaisessa tilanteessa. Useammissa päiväkodeissa paikkoja on ollut tarjolla enemmän kuin hakijoita.

Lämmitysjärjestelmä uusiksi

Koivurinteen päiväkodin ja koulun rakentaminen aloitettiin viime kesänä. Rakennuksen osalta hanke valmistuu toukokuuhun ja pihatöiden osalta kesäkuun loppuun mennessä. Käyttöön tilat otetaan elokuussa.

Päiväkodin lämmityksestä tulee todennäköisesti vastaamaan yksityinen lämmöntuotantoyritys. Asiaa selvitellään paraikaa kunnanhallituksen liiketoimintajaostossa.

– Ruutanan koulun nykyinen öljylämmityskapasiteetti ei tule riittämään uuden rakennuksen tarpeisiin. Suunnitteilla onkin päälämmönlähteen vaihtaminen energiatehokkaampaan lämmönlähteeseen.

– Havisevan koululla öljylämmitystä korvataan pelleteillä. Voi olla, että otamme heistä mallia, Marko Sallinen sanoo.