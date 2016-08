Konstrundan-kohde myös Pälkäneellä

Tulevana viikonloppuna kannattaa varata runsaasti aikaa taiteen ja monenlaisten kädentaitojen ihasteluun ja mahdollisiin ostoksiin, sillä pirkanmaalaiset taiteilijat avaavat jälleen ovet töidensä äärelle.

Pirkanmaan Taidesuunnistuksen rasteilta löytyy kaikkiaan 116 käsityöläistä, muotoilijaa ja taiteilijaa, joiden teoksiin ja työskentelyyn pääsee tutustumaan lauantaina ja sunnuntaina kello 11–17.

Useimmat kohteet ovat heidän omia työtilojaan, ateljeitaan ja gallerioitaan, joissa yleisö voi tavata tekijöitä ja seurata työnäytöksiä.

Taidesuunnistuksen järjestää Taidesuunnistus ry, yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenyhdistyksiä ovat Tampereen Taiteilijaseura ry, Modus ry, Valokuvakeskus Nykyaika ry, Rajataide ry ja Taito Pirkanmaa ry.

Kuvia mielen sisältä

Kati Valkonen on muutama vuosi sitten pälkäneläistynyt kuvataiteilija, joka asui ja työskenteli aikaisemmin Pirkkalassa. Valkosen tekniikoita ovat sekä keltuaistemperamaalaus että grafiikan eri menetelmät, nykyään myös akvarellimaalaus. Taidesuunnistuksessa hän on mukana jo neljättä kertaa.

– Olen viime aikoina valinnut sellaisia tekniikoita, jotka sopivat perheenäidille, eli jotka on helppo keskeyttää ja jatkaa taas kun ehtii. Piirtäminen ja akvarellimaalaus sujuvat lastenhoidon lomassakin, hän selittää.

Valkosen tyylilaji on abstrakti taide, mutta hänen kuvaamansa ilmiöt ovat vahvasti henkilökohtaisia, joko omia tai jonkun toisen ihmisen kokemuksia ja tunnetiloja.

– Kuvaan pään sisäisiä asioita; kaikkea sellaista, joka panee ajattelemaan. Pohdin paljon sitä, kuinka ihminen tietää, miten pitäisi toimia ja silti tekee toisin: hakkaa päätään seinään ja toistaa omia virheitään. Samoin mietin suorittamista – itse olen perfektionisti, joka aina pitää kaikki langat omissa käsissään… kunnes ne lipeävät, niin kuin ihmisille käy, hän kertoo.

Valkonen on toteuttanut useita teemallisia kokonaisuuksia, joihin kuuluvat työt kertovat jostakin elämän kriisistä tai erityisestä haasteesta, kuten äitiydestä tai parisuhteesta. Vuosi sitten lappeenrantalaisessa Galleria Pihatossa pidetty Hämmennys-näyttely kuvasi elämän murrosvaiheita, kuten murrosikää ja keski-ikäistymistä.

– Murroskausia olen viime aikoina kohdannut omassa elämässäni, sieltä ne ovat tulleet taiteeseeni, hän kertoo.

Muun muassa Keski-ikä -projektin eräässä työssä Valkonen on ottanut taiteen keinoksi työn luonnollisen rapistumisen.

- Käytän paljon vanhoja teoksia uusien pohjana, ja siinä tulee usein yllätyksiä vastaan, kun aiemmin maalattu ja jo peitetty väri puskeekin esiin. Tykkään siitä metaforisesta ajatuksesta miten se sopii meihin ihmisiin. Kaunistelu ei vaan toimi, vaan meistä kyllä lopulta tulee esiin kaikki se, mitä yritämme peitellä, hän kertoo.

Kati Valkonen on pitänyt toista kymmentä yksityisnäyttelyä ja osallistunut lisäksi lukuisiin yhteisnäyttelyihin eri puolilla Suomea.

Aikaa eläytyä taiteeseen

Kati Valkosen kokemukset aikaisemmista taidesuunnistuksista ovat hyvät. Hänen rastinsa on aina sijainnut sivussa reitin tiheimmistä keskittymistä, mikä on vähän rajoittanut kävijöiden määrää.

– Mutta ei se paljon ole haitannut, sillä kävijät ovat olleet kiinnostuneita ja heidän kanssaan käymäni keskustelut ovat merkinneet minulle paljon. Yleisöllä on silloin aikaa eläytyä näkemäänsä. Haluan töissäni käsitellä asioita, jotka ovat ihmisille tärkeitä ja läheisiä – siksi on erityisesti jäänyt mieleen palaute, että jokin työ on koskettanut tai itkettänyt, Valkonen kertoo.

Taidesuunnistusviikonloppuna Valkonen aikoo esille niin paljon töitä kuin saa mahtumaan. Työhuone ei silloin yksin riitä, ja tilaa pitää olla myös mahdollisia työnäytöksiä varten.

– Olen levittäytynyt koko taloon, perhe on evakossa, hän nauraa.

Valkosen rastinäyttely on myyntinäyttely, ja lisäksi hän järjestää taidearvonnan kaikkien kävijöiden kesken. Pihamaalla on tilaa ja leikkivälineitä lapsille siltä varalta, että he eivät jaksa katsella näyttelyä yhtä kauan kuin vanhemmat.