Kesäkalustekauppa kasvoi sadekesästä huolimatta

Kun sade taukoaa, puutarhakalustemyyjä tähyilee toiveikkaana taivaalle. Hän kuivailee kalusteet ja levittelee värikkäät tyynyt takaisin paikoilleen.

Viime vuonna vettä tuli etenkin alkukesästä niin, että tyynyjä sai jatkuvasti kiikuttaa sisälle tai ulos.

– Lopulta kyllästyin ja ostin kalusteiden suojaksi kolme jättitelttaa, Owas-kalusteiden maahantuoja Teijo Kuiri kertoo.

Sitten sateet tulivat myrskynä. Suuri teltta oli tuulelle kevyttä tavaraa. Tuhansien kilojen painot lentelivät ja teltta kolhi Kuirin auton kyljet. Teltoille löytyi ostajat. Niiden alla juhlittiin jo viime kesänä suuria häitä.

Kuiri ryhtyi mielessään suunnittelemaan terassia ja katosta Rego-hallin edustalle. Keväällä tartuttiin vasaraan, ja sataneliöinen "tanssilava" valmistuu ennen huhtikuun lopun avajaisia.

– Aika moni on kysellyt, että koska on tanssit, Kuiri nauraa.

Mutta pikkukatos olisi ollut aika naurettava suuren hallin edustalla. Riittävän kokoisella terassilla myös kalusteet pääsevät oikeuksiinsa.

Houkutteleva näky saa ohikulkijat poikkeamaan myymälässä. Kalustekirjon keskellä mielikuvitus lähtee liikkeelle. Sohvat, lepotuolit ja pöydät on helpompi nähdä omalla pihalla tai parvekkeella.

Valikoimia on vaikea uskoa

Regon jättiterassille on ideoitu tanssien lisäksi muutakin toimintaa. Salibandyväki voi pitää kevät- ja syysturnauksissaan grilliä ja kanttiinia pihalla.

Teijo Kuirin kesäkalustemyymälä ja Luja-Lukko Areena jakavat osin samat tilat. Kuiri aloittaa kaupan keväällä, kun salibandykausi päättyy ja lopettaa elokuun puolivälissä, kun pelit alkavat.

Tänä keväänä vaihdoksesta tulee ennätysnopea, sillä salibandykauden päättäjäisiä vietetään vasta torstaina 21. huhtikuuta.

– Nyt on sikäli hieno tilanne, että kaikki kontit tulivat ajoissa ja kaikkia malleja löytyy heti. Mutta on siinä melkoinen työmaa, että edes osa niistä saadaan esille päivän aikana, Teijo Kuiri sanoo.

Esimakua kesän uutuuskesäkalusteista saa jo yläkerrassa. Tilat ovat täynnä erilaisia sohva-, pöytä- ja tuolimalleja. Owas Desing tunnetaan valikoimistaan.

– Isot myymälät ovat varovaisia. Ne pelaavat varman päälle ja ottavat muutamaa mallia, jotka menevät varmasti kaupaksi. Siksi monen on vaikea uskoa, että jostain Luopioisten perukalta löytyy isommat valikoimat kuin ison kaupungin jättimyymälästä.

Viidettä kesää terassikalusteita Luopioisissa kauppaava Kuiri on saanut ihmiset ymmärtämään myös laadun merkityksen. Owas-tuotteiden rungot tehdään kevyestä alumiinista, joka ei ruostu.

– Kiinalaiskalusteet eivät kestä vuodenaikojen vaihtelua ja kosteutta, vaan ennen pitkää punosten välistä alkaa tihkua ruostetta. Mutta kaikkialla muuallakin maailmassa ihmiset ovat huomanneet sen vasta, kun ovat heittäneet ensimmäiset ruosteiset kalusteet roskikseen.

Alumiini on kalliimpaa ja vaikeampaa hitsata kuin halpametallit. Myös metallirungon ympärille punottavan muovinauhan laadussa on eroja. Halvasta kierrätysmateriaalista valmistettu nauha ei tahdo kestää säiden vaihteluita.

Uutuuksia ideoidaan asiakkaiden kanssa

Owas Designin kalusteet valmistetaan Vietnamissa. Teijo Kuiri viettää talvensa tehtailla kehittämässä tuotteita ja niiden valmistusta. Vuosien työ alkaa näkyä mallistossa, joka on entistä monikäyttöisempi ja muunneltavampi.

Kuiri esittelee lukemattomiksi eri ryhmiksi muunneltavia pöytä- ja sohvaryhmiä. Yksi uutuustuote koostuu kolmesta erilaisesta modulista: käänneltävästä kulmasta, keskiosasta ja pöydästä. Niistä voi koota lähes minkäkokoisia ja -muotoisia ryhmiä tahansa, ja illanvieton päätteeksi kokonaisuus muuntuu vuoteiksi. Kaikkiin osiin on sovitettu ja saranoitu säilytyslokero, johon saa katseilta suojaan monenlaista tavaraa.

Monia klassikkomalleja on saatettu myydä toistakymmentä vuotta. Tehtaalla ei välttämättä heti innostuta, kun niihin aletaan ideoida lisätyötä teettäviä tasoja ja lokeroita. Tai mittoja aletaan säätää niin, että kalusteet saadaan pieneen tilaan talvisäilytystä ja siivousta varten.

Mutta vuosien varrella Vietnamissakin on nähty tuotekehityksen arvo: suomalaiskumppanin mukanaan tuomat ehdotukset ovat lisänneet tuotteiden menekkiä Euroopan isoilla markkinoilla.

Kesä Luopioisten kalustemyymälässä tarjoaa Kuirille mainion tilaisuuden kerätä palautetta ja testata, miten edelliset ideat toimivat. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitellyt parannusehdotukset lähtevät sähköpostilla pieneen prototyyppipajaan, jonka Kuiri on perustanut Vietnamiin. Parhaimmillaan Luopioisissa ideoidut uutuudet saadaan tuotantoon jo ennen kuin mies ehtii talvella paikan päälle.

Kuirilla on Vietnamissa pari työntekijää, mutta paljon tärkeämpää on se, että mies on vuosien varrella päässyt mukaan sikäläiseen verkostoon. Toisiaan työllistävät ja toisistaan hyötyvät alihankintaketjut ovat muuntautumiskykyisiä.

– Kiinan jättitehtailla ei saisi ideoita samalla tavalla läpi. Sieltä pitäisi ottaa 500 konttia jotain tuotetta ennen kuin tehdas alkaisi muuttaa mitään.

Tuuloksen harharetki jäi yhteen kesään

Teijo Kuiri aloitti Owas-tuotteiden kaupan kiertämällä K-Rautoja esitteiden kanssa. Rautakaupat ovat edelleen tärkeä jälleenmyyjä.

– Kukaan muu ei vieläkään toimita konttia ovelta ovelle samalla mallilla: konttiin pakataan jo tehtaalla kauppiaan tilaamat kalustemallit ja -värit, Teijo Kuiri kertoo.

Kalusteet vievät rahtikontissa paljon tilaa, mutta painavat vähän. Niinpä kyytiin pakataan akasiasta ja komposiitista valmistettuja parveke-, terassi- ja pihalaattoja.

Pääosa kalusteista on sään kestävää polyrottinkia, jossa muovinauha on punottu alumiinirungon ympärille. Kuiri tuo maahan myös ekologisia vesihyasinttikalusteita.

– Se on loistava tuote, joka alkaa yleistyä heti kun sisustuslehdet innostuvat siitä, Kuiri uskoo.

Luopioisten myymälän Teijo Kuiri avasi ensimmäistä kertaa kesäksi 2012. Myynti on kasvanut joka vuosi ja ylittänyt aina odotukset. Edes viime kesän sateet eivät taittaneet kasvua.

Luopioisten kokemuksista innostuttuaan Kuiri laajensi viime vuonna Tuulokseen.

– Tulihan kokeiltua. Tuulosessa on kyllä paljon kävijöitä, mutta täällä myyn viisi kertaa enemmän kalusteita. Tai jos ottaa huomioon sen, että siellä myymälän on oltava auki seitsemänä päivänä viikossa, niin kauppa käy kymmenen kertaa paremmin.

Luopioisten myymälän ovat löytäneet seudun asukkaiden lisäksi myös mökkiläiset ja muut lomailijat.

Tuotekehittäjä: Rego-sisustusten ja Sawo-kiukaiden jälkeen Teijo Kuiri kehittää Owas-kalusteita

Mikään ei ole ikinä valmis

Owas-kalusteiden kesämyymälä toimii yritystalossa, joka valmistui vuosituhannen vaihteessa nopeasti kasvaneen Rego Autodesignin tarpeisiin. Ylellisiä ja helposti muunneltavia tila-autoja rakentanut yritys oli Teijo Kuirin luomus.

Teijo ja Tapio Kuirin sekä Jussi Heikkisen vuonna 1982 perustama yritys tunnettiin alun perin Hämeen Autosisustamona.

– Autosisustamon nimi keksittiin veneveistämöstä. Eteen laitettiin rohkeasti Häme, koska olimme ennakkoluulottomasti levittäytymässä laajalle alueelle, Kuiri muistelee.

Lopulta Rego-tuotteita vietiin kymmeneen maahan. Nopeasti kasvanut yritys toi maalaiskuntaan työpaikkoja, asukkaita ja asuntoja. Parhaimmillaan Rego Autodesign työllisti 76 ihmistä ja nosti Luopioisten työpaikkaomavaraisuuden yli sataan prosenttiin.

Rego ajautui kohta ison laajennuksensa jälkeen vaikeuksiin. Taru päättyi kymmenen vuotta sitten konkurssiin. Sen syynä on pidetty toimintaa vaikeuttaneita pykälämuutoksia ja kasvukipuja, joista autotallista tehtaaksi kasvanut yritys ei selvinnyt.

Viisi vuotta ennen konkurssia Regosta luopunut Kuiri pitää kuitenkin perimmäisenä virheenä vääriä kumppaneita. Regon kasvun tueksi hankittiin leveämpiä hartioita. Mukaan lähti teollisuus- ja pankkimiehiä: Tauno Matomäki, Aarno Mannonen ja Arto Lehto. Yritys kuitenkin laiminlöi kaikkein tärkeimmän, tuotekehityksen.

Sukset ristiin Filippiineillä

Jo Regosta irtautuessaan Teijo Kuirilla oli kotonaan Holjassa testilaboratorio, jossa kehiteltiin kiukaita. Niiden tuotanto alkoi täydellä teholla 15 vuotta sitten, kun Filippiineille valmistui tehdas.

Veikko-Matti Kallioniemen kanssa käynnistetty kiuasbisnes kasvoi nopeasti. Samalla se levitti suomalaista saunakulttuuria aivan uusille alueille.

Yrittäjäkumppaneiden sukset menivät kuitenkin ristiin, ja Kuiri irtaantui yrityksestä riitaisien vaiheiden jälkeen. Viimeisistä kiistoista sovittiin vasta viime talvena, mutta Filippiinit Kuiri jätti jo kuusi vuotta sitten. Siinä vaiheessa hän sai jo pelätä henkensä ja terveytensä puolesta. Myös henkinen kapasiteetti oli koetuksella.

– Otin menolipun Kambodzaan. Ajattelin, että se olisi sellainen maailmankolkka, jossa en törmäisi yhteenkään tuttuun tai suomalaiseen.

Ensimmäisellä aamupalalla Kuiri törmäsi suomalaisiin, jotka tiesivät heti Sawo-kiukaat, kun kerroin asuneeni monta vuotta Filippiineillä. Kambodzassa syntyi idea terassikalusteiden ja -laattojen maahantuonnista.

Kuiri oli juuri oppinut toisen kerran kantapään kautta, mihin liiallinen sinisilmäisyys johtaa. Hän oli saanut puukkoa niin paljon selkään, ettei enää luottaisi sokeasti ihmisiin.

Mutta kohta mies kiersi Vietnamin kalustetehtaita ja hankki uusia bisneskumppaneita.

– En ole koskaan osannut pelätä mitään, enkä myöskään osaa pysyä paikallani. Ehkä se on kuitenkin lopulta niin, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Ihmisistä saa kavereita, kun on heille ystävällinen ja rento.

Ahneus ja luottamuspula

Teijo Kuiri on tykästynyt vietnamilaiseen elämänmenoon. Hän näkee vietnamilaisissa ja heidän vaiheissaan paljon yhtäläisyyttä suomalaisiin.

– Mentaliteetti on hyvin samanlainen. Vietnamilaisetkin ovat hieman itsepäisiä ja ujoja. Ja sodan koettelemukset ovat myös hyvin raskas taakka Vietnamissa, ja sen ymmärtää vain kun on siellä pitkiä aikoja.

Nyt nopeasti kehittyvä Aasia ajaa monissa asioissa vauhdilla Euroopan ohi. Vietnamissa palo päästä eteenpäin on aivan erilainen kuin Suomessa.

– Ihmiset tekevät työnsä mahdollisimman hyvin, jotta voisivat hoitaa isovanhemmat ja saisivat lapsille itseään paremman koulutuksen. Jokainen haluaa edellistä hieman sukupolvea paremman mopon, auton ja talon.

Kontrasti Suomeen on valtava. Meillä pitäisi palauttaa kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. Se ei onnistu, kun kaikki ovat takertuneet kouristuksenomaisesti saavutettuihin etuihin.

– Ahneus ja luottamuksen puute estävät eteenpäin pääsemisen. Pakkoko Suomi on ajaa kokonaan kiville ennen kuin asioista voidaan sopia?

Ikuinen tuotekehittäjä

Luopioinen tunnettiin aikanaan innovatiivisuudestaan. Yrityksensä 1982 maalaiskuntaan tuonut Teijo Kuiri on osaltaan vaikuttanut luovan ilmapiirin syntymiseen.

Kuirin pitkää yrittäjäuraa on aina leimannut tuotekehitys. Rego kehitti ja patentoi keksintöjä, jotka muuttivat autojen sisustus- ja valmistusratkaisuja kaikkialla maailmassa.

Kuiri oppi tuotekehityksen merkityksen 1990-luvun lamavuosina. Perustajat olivat jo ehtineet myydä autosisustamon, mutta hän osti sen takaisin vuonna 1992. Uuden omistajan olisi pitänyt laittaa väkeä pihalle, sillä laman keskellä kauppa ei käynyt. Vaikka yritykset kaatuivat ympärillä, Kuiri väänsi lisärahoitusta ja panosti tuotekehitykseen.

– Se kantoi 2000-luvulle saakka. Regon tuho alkoi siitä, että silloin alettiin säästää tuotekehityksestä.

Teijo Kuiri sanoo, että tuote ei ole koskaan niin hyvä, etteikö sitä tai sen valmistusta voisi vielä parantaa.

– Mikään ei ole ikinä valmis, Kuiri kiteyttää periaatteensa.

Mallitehdas Vietnamiin

Sekä Regon että Sawon tarina lähti täysin nollilta. Molemmat poikivat menestystä, mutta myös rankkoja vuosia. Kuiri heräilee edelleen painajaisiin Filippiinien vaiheista. Korruptoituneessa maassa on vaikea saada oikeutta, sillä tuomarit voi vaihtaa rahalla niin monta kertaa, että saa mieluisan päätöksen.

– Menneisyyttä on turha jäädä vatvomaan. Eniten minua harmittaa, että menetin siellä kymmenen vuotta elämäni parhaista vuosista. Toisaalta oli uskomaton kokemus päästä sisään sadan miljoonan asukkaan Filippiinien elämään ja bisnekseen.

Ei Kuiri silti ole miksikään muuttunut. Mielessä kytee jo uusia ideoita.

– En tiedä, kannattaisiko näistä vielä puhua, hän aloittaa.

Kuiria on harmittanut se, että pienet ja keskisuuret yritykset tekevät paljon töitä mutta tehtaiden layout ja laatujärjestelmät ovat vielä lapsenkengissä. Siksi resursseja hukataan turhaan. Kuirin suunnitelmissa on avata Vietnamissa mallitehdas, joka opettaisi prosessin alusta loppuun. Hankkeelle on jo löytynyt kumppanit. Muun muassa Unesco on mukana.

Avajaiset juhlistavat 60-vuotispäiviä

Owas Designin ja uuden terassin avajaisia vietetään torstaina 28.4.. Paikalla sisustussuunnittelu PMP Design, Piia Pasuri. Perjantaina 29.4. on tarjolla hernekeitot 300 ensimmäiselle asiakkaalle ja lauantaina 30.4. muurinpohjaletut ja kahvit.

Myymälän avajaiset sattuvat Teijo Kuirin 60-vuotispäiviksi, mutta varsinaisia juhlia hän ei vietä.

– Kymmenen vuotta sitten luulin, että saisin viettää viisikymppisiä rauhassa, kun juhlimme Filippiineillä. Mutta sinnehän tulikin iso joukko ystäviä ja sukulaisia. Sen innoittamana suunnittelin synttäreitä Vietnamiin, jotta saisin heidät näkemään myös uudet paikat, Kuiri nauraa.

Juhlasuunnitelmat hautautuivat kesämyymälän avajaistohinoihin ja yllätysaskareisiin. Kuiri odotti huhtikuun puolivälissä, että Kukkia vapautuisi jäistä, jotta mökkisaaren edustalle uponnutta pakettiautoa päästäisiin nostamaan yhdessä palolaitoksen sukeltajien kanssa. Operaatiossa on apuna myös pelastusvälineitä kehittävä Ari Toivari.

Epäonninen autoreissu kevätjäillä sai paljon huomiota, kun tapauksesta uutisoitiin lehdessä.

– Siihen olen varautunut, että saan kuulla tapauksesta seuraavat 30 vuotta.

Owas Designin kesäkalustemyymälä palvelee Luopioisissa (Teollisuustie 1) kesän ajan tiistaista lauantaihin. Arkisin myymälä on auki kello 10–17 ja lauantaisin kello 10–15.