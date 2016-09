Kylän monitoimitalo Kontula täyttää 90 vuotta

Sahalahden Kontula on ollut kyläläisten keskeinen kokoontumispaikka jo 90 vuoden ajan. Talo valmistui vuoden 1925 aikana ja vihkiäisiä vietettiin 3.1.1926.

Sahalahden leijonaklubi on pitänyt kuukausikokouksiaan Kontulassa yli 20 vuoden ajan. Klubin perinteisiin kuuluu myös talkoilu Kontulassa. Tänä vuonna vuorossa on talon avoverannan kunnostaminen: kesän alkajaisiksi maalattiin verannan katto ja elokuussa uusitaan lattia. Kangasalan kunta kustantaa tarvikkeet.

Pientä pintaremonttia tehdään osin myös Kontulan 90-vuotisjuhlia silmälläpitäen. Sahalahti-Seura järjestää synttärijuhlat lauantaina 10.9. Juhlien ohjelmassa on muun muassa konsertti Kauko Käyhkön 100-vuotisjuhlan merkeissä.

Kontula on juhlinnan arvoinen paikka. Kontulassa on käyty tanssimassa, opiskeltu, urheiltu, näytelty, katseltu elokuvia - eletty sahalahtelaista arkea ja juhlaa. Aikanaan talossa toimivat myös muun muassa kunnanvirasto, lääkärin vastaanotto, nimismiehen toimisto ja puhelinkeskus. Kontula on siis ollut varsinainen monitoimitalo ja sahalahtelaisten kulttuuritalo.

Kontula peruskorjattiin 1990-luvun alussa. Varoja kunnostustöihin kerättiin myös kansalaiskeräyksellä ja talkoisiin osallistui iso joukko kyläläisiä. Kun remontti valmistui, sahalahtelaisen Kalevi Vierikan kerrotaan todenneen: ”Tampereella on Tampere-talo ja Sahalahdella on Kontula - siinä välillä ei olekaan sitten yhtään mitään.”

Ajat ja tavat muuttuvat. Kylän yhteiset tapahtumat eivät kokoa väkeä samaan malliin kuin entisaikoina, kun väki viihtyy paremmin televisioiden ääressä ja kohtaa toisiaan mieluummin sosiaalisissa medioissa. Kontulan käyttöaste on kuitenkin edelleen korkea: talossa harrastetaan ja se on suosittu hää- ja perhejuhlapaikka. Leijonilla onkin ollut pientä päänvaivaa, kun on mietitty, miten talkoilu sovitetaan muun toiminnan lomaan.