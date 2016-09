Laskuvirheitä selvitellään Kangasalla

Harva meistä joutuu samanlaiseen tilanteeseen kuin Heikki Kansanaho. Hänen ensimmäiset työkokemuksensa terveyskeskuslääkärinä nimittäin kuvattiin televisioon.

Tampereen yliopistossa lääkäriksi opiskeleva Kansanaho on yksi Ylen Kandit –sarjan toisen tuotantokauden päähenkilöistä.

Tänä kesänä Kangasalan terveyskeskuksen huoneessa 13 on ollut välillä hiukan ahdasta.

Kun sarjan kuvauksia on tehty, on huoneessa ollut potilaan ja lääkärin lisäksi myös kaksihenkinen kuvausryhmä.

Ylen asiaohjelmien toimittaja Piia Ketopaikka sekä kuvaaja Kari Alentola ovat kuitenkin pyrkineet olemaan niin näkymättömiä ja huomaamattomia kuin mahdollista.

– Heikkihän tässä tekee työtään. Joskus kun joku potilas on tullut koko perheensä kanssa tänne, on ollut vähän mahduttamista, Ketopaikka nauraa.

Kangasalan kandia ei kuitenkaan kamera ole häirinnyt.

– Kiireessä on voinut olla sellainen olo, että voi harmi kun tuo kamera edelleen kuvaa. Toisaalta taas kun on tullut kiinnostavia juttuja vastaan, olisin toivonut kameran olevankin kuvaamassa, kertoo Kansanaho.

Sarja kasvaa uuteen suuntaan

Kansanaho ei ollut seurannut sarjan ensimmäistä tuotantokautta. Hän ei lähtenyt sarjaan suin päin, vaan kiinnostui osallistumaan parin viikon hauduttelun jälkeen.

– Mietin, että jos jonkun pitää osallistua niin miksen minä sitten, hän kertoo.

Kuvaukset mahdollistuivat, kun myös Kangasalan terveyskeskus oli myöntyväinen.

Kangasalan lisäksi sarjaa on tänä kesänä kuvattu myös Kauhajoella ja Tampereella. Tällä tuotantokaudella on haluttu kasvattaa sarjaa uuteen suuntaan ja uutuutena olikin myös vanhainkodissa kuvaaminen Tampereen Koukkuniemessä.

Draamaa sarjaan tuo se tosi asia, että kandidaatit ovat ensimmäistä kesäänsä terveyskeskuksissa töissä.

– Terveyskeskusmaailma on varmasti jännittävä paikka kesäkandille. Tässä on luonnolliset ainekset draamaan, sillä ovesta voi tulla sisään mitä vain, Ketopaikka tuumaa.

Terveyskeskuksissa lääkärillä nimittäin on edessään eri ikäisiä ja erilaisista vaivoista kärsiviä potilaita. Päivien rytmit vaihtelevat paljon, eikä päivät ole samanlaisia.

Kesään on mahtunut monenlaisia tilanteita, mutta vaikeimman tilanteen Heikki Kansanaho kohtasi jo ensimmäisenä päivänään. Potilaalle piti antaa polveen injektio, minkä Kansanaho koki tulikasteena.

Kandien kuvaaminen aloitettiin huhtikuussa, mutta sarjaa on kuvattu eniten kesä-heinäkuussa. Kansanaho on huomannut suhtautuvansa kameraan toisina päivinä eri tavoin. Mitä varmempi tilanteessa itse on, sitä vähemmän kameraa ajattelee.

Sarjassa sukelletaan töiden lisäksi myös kandidaattien persooniin ja Kansanahoa seurattiin esimerkiksi juhannuksen vietossa.

Todellisuutta parhaimmillaan

– Mitä sulla on perjantaina, tiedätkö onko kakkukahveja? Otetaan silloin vielä viimeiset kävelykohtaukset ja se symbolinen takin heitto pesukoriin, juttelee Piia Ketopaikka.

Vaikka tämän kaltaisia pieniä suunniteltuja kohtauksia kuvataankin, niin sarja on sävyltään dokumentaarinen. Kohtauksia potilaiden kanssa ei näytellä.

– Jos potilaan kanssa tilanne menee ohi, niin se menee. Emme pyydä uusimaan vaikkapa paidan riisumista. Heikkiä voimme pyytää toistamaan kävelyitä tai puheitaan, jos sellaiseen on aikaa, kertoo Ketopaikka.

Nykyisin suomalaisten suosituimpia realitysarjoja ovat työpaikkasarjat, joissa ollaan vuoroin seurattu tullin henkilökuntaa, välillä puolestaan poliiseja ja palomiehiä. Ohjelmien avulla voidaan purkaa tai jopa ruokkia ammattikohtaisia stereotypioita ja myyttejä.

Nyt on lääkäreiden vuoro, sillä Kandit -sarja on oiva tilaisuus päästä kurkkaamaan lääkärin vakavan ammattiminän taakse.

– Kandidaatteja seuraamalla päästään näkemään se, että lääkärikin epäröi, sanoo Kansanaho.