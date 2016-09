Yhteistä arkea englanniksi

Kangasalan Englanninkielinen Leikkikoulu, Enkku, löytyy Pikonlinnasta perinteikkään sairaalarakennuksen suojista. Alue ei näytä tavallisen päiväkodin pihapiiriltä. Aidat puuttuvat, on vain komeaa luontoa ja keskellä aluetta kohoaa iso funkkiskolossi.

Pääovien vieressä on Enkun ovet, joiden takana odottaa vanhan sairaalan käytävä. Kun uskaltautuu sisään, välioven takana tulijaa kohtaa tuttu ja turvallinen päiväkotinäkymä. Jokin on kuitenkin täysin erilaista: Enkussa asuu rauha.

­– Meillä on tosiaan usein rauhallista. Täällä on hirveän paljon neliöitä ja varsinkin kuutioita, vastaava opettaja Päivi Helanti luonnehtii.

Yhteisö on pieni ja jokainen lapsi tuntee kaikki opettajat, niin kuin kaikkia aikuisia täällä kutsutaan. Jokaiselle voi kertoa asiansa. Kaikki lapset myös tuntevat toisensa.

Pikonlinna kutsui

Enkun toiminta alkoi jo 43 vuotta sitten Manttaalitalossa Kirkkoharjulla. Kolme vuotta sitten muutettiin Pikonlinnaan.

– Päivä saattoi alkaa ennen sillä, että tehtiin lumitöitä, Helanti nauraa ja kiirehtii lisäämään, etteivät he olisi lähteneet vanhasta paikasta.

Manttaalitalon kohtalo kävi kuitenkin epäselväksi ja Pikonlinna alkoi vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta.

– Meidät otettiin hyvin vastaan. Täällä on paljon hyvinvointi- ja hoivapalveluja.

Paikka tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia. Englannin kieleen tutustuttamisen lisäksi leikkikoulu on vahvasti luontopainotteinen. Yhteisöllisyys on tärkeä teema, jota on Pikonlinnassa helppo toteuttaa.

– Olemme vieneet piirustuksia sekä laulutervehdyksiä ikäihmisille jouluna ja pääsiäisenä. Viime syksynä meillä oli myös yhteinen taideprojekti.

Yhteistyö kunnan kanssa on myös luontevaa ja toimivaa.

– Osallistumme mielellämme Kangasalan kunnan järjestämiin tapahtumiin, Helanti kertoo ja kiittelee hyvää yhteistyötä.

Kunta valvoo, neuvoo sekä ohjaa yksityistä päivähoitoa.

Vanhemmilla vaikutusvaltaa

Enkun toiminnan omistavat vanhemmat. Kun lapsi tulee hoitoon, vanhemmat liittyvät jäseniksi kannatusyhdistykseen.

Vuodenvaihteessa paikkakunnalle muuttaneen Sandelinin perheen tytär oli Helsingissä päiväkodissa ja ero toiminnassa on merkittävä.

– Suurin ero on se, että täällä on vaikuttamisen mahdollisuus. Toiminta lähtee perheiden toiveista, tytärtään hoitoon tuova Mikko Sandelin mainitsee.

Toivomusten toteutus on kiinni johtokunnasta, johon Sandelinkin kuuluu.

– Mielellään on mukana tekemässä, kun kaikki tekeminen konkretisoituu käytäntöön, Mikko Sandelin kiittää.

Eskari englanniksi

Leikkikoulussa eletään perjantaiaamua ja osa lapsista piirtää, osa leikkii play roomissa, leikkihuoneessa. Lastaan hoitoon tuonut Susanna Hammarén istuu sohvalla lukemassa lapsijoukkiolle satua.

– Tänne on aina tervetullut katsomaan toimintaa ja osallistumaankin, Hammarén kertoo.

Enkussa on kolme ryhmää, on kolme-nelivuotiaiden fox eli kettu, viisivuotiaiden lynx, eli ilves ja esikoululaisten bear, eli karhut. Aamuisin ja iltapäivisin leikitään yhdessä ja sisarukset ja eri-ikäiset kaverukset voivat puuhastella keskenään.

Enkussa järjestetään esikoulu nyt toista vuotta. Opetus tapahtuu englanniksi niin, että 70% on englantia ja 30% suomea.

– Kaikki lapset tulevat ymmärretyiksi, esiopettaja Heli Kyrölä vakuuttaa.

Näin vuoden alkuun opettajan ääni on kovilla, sillä jokainen asia sanotaan ensin englanniksi, sitten suomeksi.

Tänään tutustutaan Brasiliaan.

– We colour the Brasilian flag, me väritämme Brasilian lipun, esiopettaja Heli kertoo lapsille.

Yhdessä pohditaan, mitä värejä lipussa on. Kädet nousevat innokkaasti ja värit ovat hetkessä selvät.

– Blue!

– Yellow!

– Green!

– White!

Oppilaat saavat omat lippunsa ja he alkavat värittää niitä vauhdilla. Samba soi.

Arki on tärkeintä

– Tärkeintä on se, että eletään yhdessä arkea, vastaava opettaja Päivi Helanti painottaa.

Muu toiminta tulee vasta sen jälkeen.

Aamun rutiineihin kuuluu aamupiiri, jossa ketut ja ilvekset nyt istuvat Vaughn Hartmanin ja Päivi Helannin kanssa. Kielenä on englanti tai oikeastaan kaksi kieltä soljuu rinnakkain.

Tyson laskee kaikki lapset yhteen.

– … eight, nine!

Päivi Helanti kaivaa esiin numeron yhdeksän ja näyttää sitä lapsille.

– Let´s see number nine!

Aamupiirin jälkeen pienemmillä on vuorossa metsäretki, niin kuin yleensä perjantaisin.

– Meillä on Enkkumetsä, jossa ulkoilemme paljon, leikkikoulun opettaja Outi Lehtonen näyttää ohi mennessä aitaamatonta, mutta merkittyä aluetta metsässä.

Outi Lehtonen on työskennellyt vuoden Enkussa.

– Isona erona muuhun päiväkotitoimintaan tässä on se, että ollaan paljon metsässä ja retkeillään.

Lapset viilettävätkin vauhdikkaasti Pikonlinnan upeissa maisemissa.

– He ovat tottuneet retkeilemään ja menevät vapautuneesti metsässä, Lehtonen nauraa.

Ja siinä sivussa opitaan englantia.