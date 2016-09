Tontteja haettavana Huutijärvellä ja Vatialassa

Kangasalla on haettavana omakotitontit sekä Huutijärvellä että Vatialassa. Molemmat tontit voi joko ostaa tai vuokrata. Haku alkoi loppuu 12. syyskuuta.

Huutijärvellä on tonttihaussa 930 neliömetrin suuruinen omakotitontti historiallisella alueella koulun läheisyydessä Sarsankujalla. Tontin korkeuserosta johtuen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontti on lisäksi liitettävä jätevesiviemäriin tonttikohtaisella pumppaamolla. Rakennusoikeutta on 280 neliötä. Tontin vuokrahinta on 2800 euroa, myyntihinta on 56 000 euroa.

Vatialassa koulujen läheisyydessä on haussa 975 neliön omakotitontti. Tontti on Vatialantien ja Ukonkorennontien kulmauksessa, ja se on valmiina rakennettavaksi. Rakennusoikeutta on 240 neliön verran. Tontin vuokra on 4200 euroa ja myyntihinta 84 000 euroa.

Tontinhakijoiden joukkoa rajataan arvontaa varten siten, että omakotitontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan, Sahalahden tai Kuhmalahden kunnalta kymmenen viime vuoden kuluessa asemakaavatontin tai rakennuspaikan saaneille. Tontit jaetaan arpomalla. Arvonta suoritetaan kaikkien hakijoiden kesken. Tontin hakijoille avoin arvontatilaisuus on viikolla 37.